กรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดตัวคลิปรณรงค์ ไม่ซื้อ ไม่ใช้ ไม่สนับสนุนของปลอม

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดทำคลิปวิดีโอ สร้างจิตสำนึก “ไม่ซื้อ ไม่ใช้ และไม่สนับสนุนสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา” กระตุ้นเตือนผู้บริโภคตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้สินค้าละเมิด ทั้งสร้างความเสียหายต่อเจ้าของสิทธิ์ เสี่ยงต่อชีวิต ทรัพย์สิน และกระทบเศรษฐกิจ ภาพลักษณ์ประเทศ
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้จัดทำคลิปวิดีโอรณรงค์ ภายใต้แนวคิด “ไม่ซื้อ ไม่ใช้ และไม่สนับสนุนสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา” เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้บริโภคตระหนักถึงผลกระทบจากสินค้าละเมิดในวงกว้าง ทั้งความเสียหายต่อเจ้าของสิทธิ์ ความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภค ตลอดจนผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศ พร้อมส่งเสริมค่านิยมด้านการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในด้าน “Trade Plus” ที่มุ่งยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้ได้มาตรฐานสากล และเสริมสร้างสถานะความเชื่อมั่นของประเทศไทยในเวทีโลก
สำหรับคลิปรณรงค์ทั้ง 2 เรื่อง ประกอบด้วย เรื่องแรก “Fake Influencer เพื่อนรักทักให้ตื่น” ถ่ายทอดเรื่องราวของอินฟลูเอนเซอร์ที่พยายามสร้างภาพลักษณ์ให้ดูดี แต่ใช้สินค้าปลอม อาทิ เครื่องสำอาง กระเป๋า อาหารเสริม จนถูกเพื่อนสนิทเตือนให้ตระหนักว่า “ราคาของสินค้าปลอม” ไม่ได้จ่ายเพียงแค่ตัวเงิน แต่ยังต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัย ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียความน่าเชื่อถือในชีวิตจริง
คลิปที่สอง เรื่อง “บ้านนี้ มีระเบิดระเบ้อ” นำเสนออันตรายจากการใช้สินค้าละเมิดในชีวิตประจำวัน อาทิ ซอฟต์แวร์เถื่อน อุปกรณ์ไฟฟ้าปลอม หรือแอปพลิเคชันดัดแปลง (Mod APK) ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน และเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมเน้นย้ำแนวคิดหลัก “ไม่ซื้อ ไม่ใช้ และไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา” ทุกรูปแบบ เพราะของปลอมที่มีราคาถูก มักแฝงด้วยต้นทุนความเสี่ยงที่สูงกว่าที่คิด การเลือกไม่ซื้อ ไม่ใช้ และไม่สนับสนุนสินค้าปลอม จึงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการตัดวงจรการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และช่วยสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าที่เป็นธรรมและโปร่งใส
ทั้งนี้ สามารถรับชม และร่วมแชร์คลิป ได้ที่ Facebook, Youtube และ TikTok กรมทรัพย์สินทางปัญญา
“การแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะประชาชนผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการลดความต้องการสินค้าละเมิด ผ่านการตัดสินใจเลือกซื้อและใช้สินค้าที่ถูกกฎหมายและมีคุณภาพได้มาตรฐาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่าวไม่เพียงช่วยคุ้มครองตนเองจากความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของชีวิต แต่ยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกกฎหมายให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นธรรม อันจะนำไปสู่การลดลงของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศทางการค้าที่โปร่งใส เป็นธรรม และเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว”นางอรมนกล่าว
สำหรับประชาชน หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 02-547-4702 สายด่วน 1368 หรือเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th โดยกรมจะเข้าไปตรวจสอบ และหากพบการกระทำความผิด จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด