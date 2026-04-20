“วัตสัน” ชี้สกินแคร์โต 150% ไม่ใช่เพียงสินค้าตามฤดูกาล

ผู้จัดการรายวัน 360 - วัตสันเผยอินไซต์ผู้บริโภคช่วงซัมเมอร์ กว่า 729,112 การค้นหา สะท้อนพฤติกรรมการดูแลผิวที่ซับซ้อนและลึกขึ้นกว่าที่เคย ยอดขายกันแดดเติบโตกว่า 150% ชี้ผู้บริโภคไทยมองการป้องกันแสงแดดเป็นจุดเริ่มต้นของSkincare Routine ที่ครบวงจร ไม่ใช่เพียงสินค้าตามฤดูกาล
ท่ามกลางอุณหภูมิที่พุ่งสูงและไลฟ์สไตล์กลางแจ้งที่เข้มข้นขึ้นในทุกปี วัตสัน ผู้นำร้านค้าปลีกด้านสุขภาพและความงามอันดับ 1 ของประเทศไทย ได้เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกจากพฤติกรรมการค้นหาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของผู้บริโภคในช่วงซัมเมอร์ พบสัญญาณที่ชัดเจนว่าคนไทยกำลังมองการดูแลผิวในมิติที่ลึกและรอบด้านมากกว่าที่เคยเป็นมา
ตัวเลขการค้นหาคำว่า "กันแดด" บนวัตสันออนไลน์ที่ทะลุ 729,112* ครั้ง พร้อมยอดคลิกกว่า 45,000* ครั้ง ไม่ได้สะท้อนเพียงความต้องการผลิตภัณฑ์ปกป้องผิว หากแต่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ ผู้บริโภคกำลังใช้ "กันแดด" เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการดูแลผิวในทุกมิติ
กันแดด: จากผลิตภัณฑ์ปกป้อง สู่ Gateway ของการดูแลผิวแบบองค์รวม
ข้อมูลจากวัตสันออนไลน์ระบุว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์กันแดดเติบโตสูงกว่า 150%* เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า (จำนวนชิ้น : มกราคม–พฤษภาคม 2567 เทียบกับ 2568) ตัวเลขดังกล่าวสอดคล้องและได้รับการยืนยันจากพฤติกรรมการค้นหาที่เกิดขึ้นควบคู่กัน โดยผู้บริโภคไม่ได้หยุดอยู่ที่การค้นหาครีมกันแดดเพียงอย่างเดียว
ในขณะเดียวกัน การค้นหาสินค้าในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูและบำรุงผิวหลังสัมผัสแสงแดด ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อผิวกระจ่างใส มาสก์บำรุงผิว และสกินแคร์เพื่อการซ่อมแซมเซลล์ผิว เพิ่มขึ้นถึง 28% ปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้บริโภคมองการดูแลผิวในช่วงซัมเมอร์เป็น Skincare Journey ที่มีขั้นตอนและความต่อเนื่อง ตั้งแต่การปกป้อง การซ่อมแซม ไปจนถึงการฟื้นฟูผิวในระยะยาว
มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ: ความเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าเทรนด์ชั่วคราว
อิศราวดี มีป้อม Customer Controller วัตสัน ประเทศไทย กล่าวว่า "สิ่งที่ข้อมูลบอกเราชัดเจนคือ ผู้บริโภคยุคนี้มีความรู้และความตระหนักด้านการดูแลผิวในระดับที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ พวกเขาไม่ได้มองกันแดดเป็นเพียงสินค้าป้องกันแสงแดดตามฤดูกาลอีกต่อไป แต่เข้าใจดีว่าการปกป้องผิวจากรังสียูวีคือรากฐานของสุขภาพผิวในระยะยาว และนั่นคือจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่ความต้องการโซลูชันที่ครอบคลุมมากขึ้นในทุกขั้นตอน"
"วัตสันในฐานะผู้นำค้าปลีกสุขภาพและความงาม มีหน้าที่ไม่เพียงแค่ตอบสนองความต้องการเหล่านั้น แต่ต้องนำทางผู้บริโภคให้เข้าถึงโซลูชันที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ" อิศราวดี กล่าวเพิ่มเติม
วัตสันในฐานะ "Sun Destination": โซลูชันครบวงจรในจุดเดียว
เพื่อรองรับความต้องการที่ขยายตัวและซับซ้อนขึ้นนี้ วัตสันได้คัดสรรและรวบรวม ผลิตภัณฑ์กันแดดกว่า 700 รายการ ครอบคลุมทุกระดับการปกป้อง และทุกบริบทการใช้ชีวิต ควบคู่ไปกับสินค้าในกลุ่มฟื้นฟูและบำรุงผิวที่ได้รับการคัดสรรให้สอดคล้องกับแต่ละขั้นตอนของการดูแลผิว
แนวทางดังกล่าวสะท้อนบทบาทใหม่ของวัตสันในฐานะ "Sun Destination" ปลายทางที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงโซลูชันการดูแลผิวจากแสงแดดได้อย่างครบถ้วน ตั้งแต่ก่อนสัมผัสแสงแดด ระหว่างวัน ไปจนถึงการฟื้นฟูผิวอย่างเต็มรูปแบบ