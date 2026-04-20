“พาณิชย์” ลงใต้ ติดตาม “ไทยช่วยไทย” ยันของถูก ลดค่าครองชีพได้จริง

“รองปลัดพาณิชย์” ควงผู้ตรวจราชการพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามโครงการ “ไทยช่วยไทย” ที่ จ.นราธิวาส เผยมีการนำสินค้าอุปโภคบริโภคกลุ่มเฮาส์แบรนด์ และแบรนด์รองมาขายลดราคาให้พี่น้องประชาชน ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้จริง พร้อมมอบพาณิชย์จังหวัดติดตามโครงการต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ากระจายสู่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง เผยต่อไป จะนำสินค้ารายย่อย สินค้าชุมชน ขายผ่านโครงการด้วย ช่วยเพิ่มรายได้ผู้ผลิต
ร.ต.จักรา ยอดมณี รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส ร่วมกับนายกรนิจ โนนจุ้ย ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และนายชาคริต สุรณัฐกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ติดตามโครงการ “ไทยช่วยไทย” ลดภาระค่าครองชีพ ที่กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับผู้ผลิตสินค้า ห้างค้าส่งค้าปลีก ห้างท้องถิ่น นำสินค้าทางเลือกในกลุ่มเฮาส์แบรนด์ และแบรนด์รองมาจำหน่ายให้แก่ประชาชน ลดราคา 25-58% เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัด และช่วยลดภาระค่าครองชีพ โดยมีประชาชนเข้ามาเลือกซื้อสินค้ากันต่อเนื่อง
โดยการลงพื้นที่ห้าง Big C ห้างซุปเปอร์สี่นราธิวาส ร้านค้าจินไถ่ และร้านค้านิวเดลี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองนราธิวาส พบว่าผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยห้างร้านต่างๆ ได้นำสินค้าไทยช่วยไทยมาวางจำหน่าย และมีการจัดโปรโมชันลดราคาสินค้าหลากหลายรายการ และแต่ละห้างร้านยังพยายามตรึงราคาสินค้าจำเป็นอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นสต๊อกเดิมหรือสินค้าที่เปลี่ยนแปลงต้นทุนไม่มากนัก สำหรับด้านปริมาณสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและมีการเติมเต็มสินค้าเต็มที่
ทั้งนี้ ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณสินค้าอุปโภคบริโภค และติดตามการดำเนินโครงการ “ไทยช่วยไทย” อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่มือประชาชนอย่างทั่วถึง
ส่วนการดำเนินโครงการในลำดับต่อไป กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จะผลักดันสินค้าของผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการชุมชนให้มีช่องทางจำหน่ายมากขึ้น โดยนำมาขายผ่านห้างค้าส่งค้าปลีก ห้างท้องถิ่น ภายใต้โครงการไทยช่วยไทย และจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อมุ่งเน้นทั้งการลดภาระค่าครองชีพประชาชน และการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการชุมชน ซึ่งจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อทุกฝ่าย ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์