"THAIFEX - ANUGA ASIA 2026" ตอกย้ำเวทีอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำแห่งเอเชีย ปีนี้จัดเต็ม “ยิ่งใหญ่ขึ้น ดีขึ้น โดดเด่นขึ้น”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ ประเทศเยอรมนี เตรียมจัด “THAIFEX - ANUGA ASIA 2026” งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ยิ่งใหญ่ ครบวงจร และมีบทบาทสำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชีย เดินหน้าจัดงานภายใต้แนวคิด Beyond Food Experience ที่กลับมา “BIGGER - BETTER - BOLDER” เปิดเวทีให้ผู้ประกอบการทั่วโลกค้นหาสินค้า บริการ นวัตกรรม พร้อมเจรจาการค้า สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และอัปเดตเทรนด์ เพื่อยกระดับธุรกิจให้เติบโตในตลาดโลก
นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า งาน THAIFEX - ANUGA ASIA ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นเวทีค้นหาสินค้าและนวัตกรรมอาหารที่ครบวงจร และช่วยเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายที่มีคุณภาพสูงจากทั่วโลก นำไปสู่ความร่วมมือทางธุรกิจและความสำเร็จในตลาดโลก งานนี้จึงเป็นเป้าหมายของผู้ที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งในปีนี้ ผู้จัดงานทั้ง 3 ฝ่าย ได้ยกระดับการสร้างประสบการณ์ของงานแบบ BIGGER - BETTER - BOLDER ยิ่งใหญ่ขึ้น ดีขึ้น โดดเด่นขึ้น
โดยในส่วนของ BIGGER ได้ขยายพื้นที่จัดงานอีก 1 อาคาร ณ อาคาร 4 อิมแพ็ค ฟอรั่ม ทำให้งานยิ่งใหญ่ขึ้น รวมพื้นที่จัดแสดงสินค้าถึง 140,000 ตรม. แบ่งออกเป็น 9 โซน ได้แก่ เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป เทคโนโลยีด้านอาหาร อาหารแช่แข็ง ผักและผลไม้ เนื้อสัตว์ ข้าว อาหารทะเล ขนมและของขบเคี้ยว ซึ่งในแต่ละโซนยังมีความหลากหลาย ทั้งอาหารสำหรับผู้บริโภคทั่วไป อาหารฮาลาล อาหารออร์แกนิก อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารโภชนาการเฉพาะด้าน อาหารแห่งอนาคตและความยั่งยืน ฯลฯ จึงเป็นเวทีที่เพิ่มโอกาสและเติมเต็มความต้องการทางธุรกิจให้เติบโตมากขึ้น
ด้าน BETTER งานนี้จะเป็นเวทีจับคู่ธุรกิจและเชื่อมต่อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่มีคุณภาพและมีศักยภาพสูง โดยปีนี้มีผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าตอบรับเข้าร่วมงานมากกว่าเดิม รวมกว่า 3,000 บริษัท จาก 60 ประเทศทั่วโลก ครอบคลุมทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออก อาเซียน ยุโรป อเมริกา ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง และออสเตรเลีย
สำหรับมิติของ BOLDER งานปีนี้มุ่งเปิดมุมมองใหม่ผ่านกิจกรรมจุดประกายไอเดียที่เข้มข้นขึ้น ได้แก่ THAIFEX - Anuga Trend Zone นำเสนอเทรนด์ตลาดล่าสุด การประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมโดดเด่นใน tasteInnovation Show กิจกรรมสัมมนา Future Food Experience+ และพื้นที่สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่อย่าง THAIFEX - Anuga Startup รวมถึงการแข่งขันสุดยอดเชฟ Thailand Ultimate Chef Challenge
ล่าสุด ผู้จัดงานได้ร่วมกันจัดการประชุมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมการจัดงาน การเข้าร่วมงาน การก่อสร้าง การตกแต่งคูหา การจราจร ระเบียบข้อบังคับการเข้าร่วมงาน เพื่อให้การเตรียมงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย พร้อมต้อนรับผู้เข้าชมงานจากทั่วโลก โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
THAIFEX - ANUGA ASIA 2026 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2569 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ อาคาร 1-3, อิมแพ็ค ฟอรั่ม อาคาร 4, อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ อาคาร 5-12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยเปิดเจรจาธุรกิจวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00–18.00 น. และในวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 เปิดจำหน่ายปลีกสำหรับประชาชนทั่วไป เวลา 10.00-20.00 น. ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร.1169 และสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเข้าชมงานได้ที่ https://registration.thaifex-anuga.com/s/OAlRMg