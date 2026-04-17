“ศุภจี”ถกมหาดไทย ส่งรถพุ่มพ่วง นำสินค้าธงฟ้า ขายประชาชนพื้นที่ห่างไกล

“ศุภจี”ถกมหาดไทย เดินหน้าโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชน เปิดรับสมัครรถพุ่มพวงธงฟ้า นำสินค้าราคาประหยัดขายให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ประชุมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “เยียวยาลดค่าครองชีพประชาชน” โดยได้หารือถึงการจัดธงฟ้าเข้าถึงพื้นที่ห่างไกล ที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงตลาดนัดหรือร้านค้าธงฟ้าได้ ซึ่งจะใช้รูปแบบตลาดเคลื่อนที่ และโครงการรถพุ่มพวงในการกระจายสินค้า เพื่อให้การช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพ สามารถเข้าถึงประชาชนทั้งประเทศ ไม่เว้นแม้ในพื้นที่ห่างไกล
ก่อนหน้านี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้มีแผนจัดโครงการธงฟ้าราคาประหยัดครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยตามจังหวัดและอำเภอ กำหนดจัดงานธงฟ้า 518 ครั้ง ช่วงเดือน เม.ย.-ส.ค.2569 แบ่งเป็นงานขนาดใหญ่ 200 บูธ จำนวน 12 ครั้ง งานขนาด 50 บูธ จำนวน 76 ครั้ง มินิธงฟ้าจังหวัดละ 5 ครั้ง รวม 380 ครั้ง และในกรุงเทพมหานคร 50 เขต จำนวน 50 ครั้ง และมีแผนกระจายสินค้าผ่านรถเร่ รถพุ่มพวง และรถโมบายธงฟ้า รวมกว่า 5,000 คัน โดยใช้เครือข่ายเดิมที่มีความเข้าใจพื้นที่ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนในระดับชุมชนและพื้นที่ห่างไกล
โดยผลการประชุม ได้กำหนดเปิดรับผู้ประกอบการรถพุ่มพวงเพิ่มเติม เป้าหมาย 3,800 คัน โดยการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้อธิบดีกรมการปกครอง สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอทั่วประเทศ สนับสนุนการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ไปยังพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงที่สนใจให้เข้ามาสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชน
โครงการ “ธงฟ้าราคาประหยัด” จะจัดจำหน่ายสินค้าราคาต่ำกว่าท้องตลาดเฉลี่ย 30–60% ครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นกว่า 200 รายการ เช่น ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันปาล์ม และน้ำตาลทราย ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 500 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสุขสมรวย วันทนียกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า