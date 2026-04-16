“ศุภจี”แก้เกมรันงานดูแลค่าครองชีพ-ส่งออก ดึงมือเก๋าช่วย ยันไม่ท้อ ขอลุยสู้วิกฤตเต็มที่

“ศุภจี”ปรับทัพทำงาน เรื่องสินค้าและค่าครองชีพ ดึงผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ มาช่วยงานกรมการค้าภายใน เรื่องส่งออก ดึงผู้เชี่ยวชาญช่วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยอมรับกลับมาครั้งนี้ เจอวิกฤตซ้อนวิกฤต ทั้งเศรษฐกิจยังขยายตัวไม่มาก และราคาพลังงานสูงขึ้น ยันไม่ท้อ ทำงานเต็มที่ เผยปุ๋ยเคมี ต้นทุนพุ่ง การปรับราคาต้องสอดคล้องกับต้นทุน แต่จะมีธงเขียวช่วยเกษตรกร ปาล์มน้ำมัน กำลังพิจารณา ถ้าจะขึ้น ต้องทยอยขึ้น สบู่ แชมพู ยังพิจารณาอยู่
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสรับตำแหน่ง ในรัฐบาลอนุทิน 2 ที่กระทรวงพาณิชย์ ว่า การกลับมารับตำแหน่งครั้งนี้ สถานการณ์ต่าง ๆ ไม่เหมือนเดิม โดยไทยกำลังเผชิญกับวิกฤติซ้อนวิกฤติ โดยวิกฤติแรก คือ ปัญหาเศษฐกิจที่ยังขยายตัวไม่มากนัก และยังมาเกิดความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ ที่ก่อให้เกิดวิกฤติราคาพลังงานเข้ามาซ้ำเติมอีก จึงต้องปรับทัพการทำงานภายในกระทรวงพาณิชย์ใหม่ โดยเฉพาะเรื่องราคาสินค้าและค่าครองชีพ ได้เพิ่มผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เข้ามาช่วยเสริมการทำงานของกรมการค้าภายในให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น
ทั้งนี้ ยังได้เชิญผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องเข้ามาช่วยในการทำงาน โดยเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ ที่จะกระทบต่อภาคการผลิตและการส่งออกของไทย ได้ตั้งทีมที่ปรึกษาเข้ามาเสริมทีมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เช่น นักเศรษฐศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตลาดจีน อาเซียน อเมริกา และยุโรป เพื่อช่วยกันวางกลยุทธ์และตอบโจทย์ได้ตามสิ่งที่ต้องการ รวมทั้งใช้รูปแบบการทำงานแบบคลัสเตอร์ ประสานงานกับกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชนทุกระดับ และเกษตรกร เพื่อแก้ปัญหาทั้งระบบ
“ไม่ท้อแท้ที่จะทำงาน แต่กลับเป็นแรงผลักดันให้ทำงานมากขึ้น ซึ่งเข้าใจว่าช่วงปลายปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยเริ่มดีขึ้นจากมาตรการ Quick Big Win ทำให้ประชาชนมีความหวังมากขึ้น แต่พอมาถึงไตรมาสแรกปีนี้ กลับมีวิกฤติตะวันออกกลางเข้ามาซ้ำเติม ความหวังประชาชนถูกกระทบจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ความกังวลก็อาจจะกลายเป็นความโกรธ แต่รัฐบาลก็เข้าใจได้ และจะดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคให้ดีที่สุด เชื่อมั่นว่า ทุกคนทำงานเต็มที่ และตั้งใจทำงานเต็มที่ ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นรัฐบาลด้วย เราทำงานเต็มที่ ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจดีที่สุด เราไม่ท้อแท้แน่นอน และทุกอย่างที่เราทำ คือ สิ่งที่ดีที่สุดที่ให้กับประชาชน”นางศุภจีกล่าว
นางศุภจีกล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ราคาปุ๋ยเคมี ต้องมองใน 2 มิติ คือ เรื่องราคาและความขาดแคลน ซึ่งถือเป็นความกังวลอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องดูแล โดยในส่วนของราคา ปุ๋ยเป็นสินค้าควบคุม ขณะนี้ยังไม่มีมีการขอปรับขึ้นราคา ซึ่งกรมการค้าภายใน ให้ข้อมูลว่า ปุ๋ยมีใช้เพียงพอถึงกลางเดือน พ.ค.2569 แต่สำหรับปุ๋ยล็อตใหม่ที่จะนำเข้ามาจากมาเลเซียและบรูไน ต้องยอมรับว่า มีต้นทุนนำเข้าสูงขึ้น และจะต้องปรับราคาใหม่ ส่วนปุ๋ยที่ต้องนำเข้าจากตะวันออกกลาง ที่เตรียมเดินทางโดยเรือ 5 ลำ และยังนำเข้ามาไม่ได้ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางไปโอมาน เพื่อเจรจาขอเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุชแล้ว แต่คงยาก เพราะมีปัจจัยของสหรัฐฯ เพิ่มเติม ขณะเดียวกัน นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เจรจาซื้อปุ๋ยจากรัสเซียอีกทางหนึ่ง เมื่อเริ่มมีวัตถุดิบใหม่นำเข้ามา กระทรวงพาณิชย์จะต้องพิจารณาราคา โดยยอมรับว่า ราคาปุ๋ยล็อตใหม่ จะปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนวัตถุดิบ แต่จะพิจารณาราคาอย่างรอบคอบที่สุดให้สอดคล้องกับต้นทุน ขณะเดียวกัน จะมีโครงการช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกร ผ่านโครงการปุ๋ยธงเขียว
ส่วนสินค้าที่ยื่นเรื่องต่อกรมการค้าภายใน เพื่อขอปรับขึ้นราคา ทั้งน้ำมันปาล์มบรรจุขวด แชมพู และสบู่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ยังไม่ได้อนุญาตให้ปรับขึ้นราคา โดยในส่วนของน้ำมันปาล์ม มีผู้ประกอบการ 4 ราย ยื่นปรับราคาเข้ามา เบื้องต้นอาจต้องเชิญผู้ประกอบการมาหารือก่อน โดยจะขอความร่วมมือให้ทยอยปรับขึ้นราคา และไม่ให้ของขาดตลาด ส่วนแชมพู และสบู่ ยังอยู่ระหว่างการขอข้อมูล ซึ่งตามขั้นตอนจะใช้เวลาพิจารณาภายใน 15 วัน ภายหลังจากยื่นขอปรับ
อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าสินค้าจะเริ่มแพงขึ้น เพราะต้องดูต้นทุนวัตถุดิบใหม่ที่เข้ามา ส่วนการดูแลเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ต้องติดตามตัวเลขเดือน เม.ย.2569 เพราะได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานสูงขึ้นตลอดทั้งเดือน และมีผลทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้น จากเดือน มี.ค.2569 ที่ยังติดลบอยู่