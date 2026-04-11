กรมพัฒน์คอนเฟิร์มหยุดยาวสงกรานต์ ธุรกิจยื่นจดบริษัทออนไลน์ได้ ไม่มีสะดุด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตอบสนองภาคธุรกิจจดตั้งบริษัท เปิดให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลดิจิทัล (DBD Biz Regist) ไม่เว้นวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์ 11-15 เม.ย.69 ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนได้ ไม่ว่าจะกลับบ้าน ท่องเที่ยว สามารถเลือกวันฤกษ์มงคล หรือวันสงกรานต์ซึ่งเป็นวันปีใหม่ไทย เป็นวันจัดตั้งธุรกิจก็ได้
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 11-15 เม.ย.2569 แม้กรมจะปิดให้บริการ แต่ยังคงเปิดให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล ผ่านระบบ DBD Biz Regist โดยผู้ใช้บริการสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ แก้ไขเปลี่ยนแปลง และเลิกกิจการได้ที่ www.dbd.go.th เลือกหัวข้อจดทะเบียนธุรกิจออนไลน์ และระบบจดทะเบียนนิติบุคคลดิจิทัล (DBD Biz Regist) โดยมีขั้นตอนง่าย ๆ เมื่อผู้ใช้งานสมัครสมาชิก ยืนยันตัวตนผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ แอปพลิเคชัน DBD e-Service หรือ ThaiD ก็สามารถจองชื่อนิติบุคคลที่ปัจจุบันเป็นระบบอัตโนมัติรู้ผลทันที ไม่ต้องใช้เวลารอนายทะเบียนตรวจสอบแล้ว พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดนิติบุคคลในรูปแบบ e-Form ที่สะดวก รวดเร็ว มีข้อความสำเร็จรูปให้เลือกใช้โดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์เอง รวมถึงระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ข้อมูลบุคคลกับกรมการปกครอง และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)
โดยเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว นายทะเบียนจะตรวจคำขอให้ในช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ (วันที่ 11-15 เม.ย.2569) ให้ทันที โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ 16 เม.ย.2569 ซึ่งเป็นวันเปิดทำการ หากอนุมัติแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการลงลายมือชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าธรรมเนียมออนไลน์ได้ ซึ่งกรณีจดทะเบียนตั้งใหม่ที่มีฤกษ์ดีหรือสายมูเตลูจะสามารถเลือกวันที่ต้องการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจได้ล่วงหน้า ช่วยสร้างความมั่นใจเสริมดวงเฮงตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ หรืออยากจะเลือกวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันปีใหม่ไทยในการจัดตั้งธุรกิจก็สามารถทำได้
นายพูนพงษ์กล่าวว่า ช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ไทยในวันสงกรานต์ที่ปีนี้มีวันหยุดราชการต่อเนื่อง 5 วัน หลายคนเลือกใช้เวลาไปกับการเดินทางท่องเที่ยว หรือใช้เวลาอยู่กับครอบครัว ในอีกด้านหนึ่งกรมเข้าใจดีว่าหลายธุรกิจอาจไม่มีวันหยุดเหมือนประชาชนทั่วไป เพราะทุกนาที คือ การเติบโตของธุรกิจ กรมในฐานะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมที่จะสนับสนุนบริการให้ภาคธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจในช่วงวันหยุดยาวนี้”นายพูนพงษ์กล่าว
สำหรับ DBD Biz Regist เป็นระบบจดทะเบียนนิติบุคคลดิจิทัลที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถดำเนินการได้ครบวงจรผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่การจัดทำคำขอ การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การชำระค่าธรรมเนียม ไปจนถึงการรับเอกสารสำคัญทางทะเบียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดการใช้เอกสาร ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลา และลดความแออัดในการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงาน
“กรมขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจที่มีความประสงค์จะดำเนินการด้านทะเบียนนิติบุคคล ใช้บริการผ่านระบบ DBD Biz Regist ได้ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ โดยสามารถศึกษารายละเอียดและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางต่างๆ ของกรม ได้แก่ เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th รวมทั้ง Line Official Account DBD.Registration หรือค้นหา @dbd1570”นายพูนพงษ์กล่าว