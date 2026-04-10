xs
xsm
sm
md
lg

Airbnb เผยนักเดินทางหาจุดหมายใหม่ เปิดประสบการณ์เที่ยวช่วงสงกรานต์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Airbnb เผยในปี 2568 การค้นหาที่พักในเกาะยาวน้อยเพิ่มขึ้นเกือบ 50% รับเทรนด์การเดินทางนอกกระแสหลักที่นักเดินทางมองหาจุดหมายปลายทางใหม่ๆ เช่น อุดรธานี ที่กำลังมาแรงและได้รับความสนใจมากขึ้น ด้านผลสำรวจนักเดินทางไทยระบุ มากกว่า 90% เลือกเดินทางพักผ่อนอย่างเงียบสงบ หลีกเลี่ยงจุดหมายที่มีผู้คนหนาแน่นช่วงสงกรานต์


สงกรานต์เป็นหนึ่งในช่วงเวลาการท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยและเต็มไปด้วยบรรยากาศการเฉลิมฉลองที่คึกคักทั่วทุกพื้นที่ โดยเฉพาะจุดหมายปลายทางยอดนิยมอย่าง กรุงเทพฯ พัทยา และเชียงใหม่

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุดจาก Airbnb เผยว่า เทรนด์การท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์กำลังเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน แม้ว่าจุดหมายยอดนิยมเหล่านี้ยังคงได้รับความสนใจ แต่นักเดินทางเริ่มมองหาประสบการณ์และจุดหมายปลายทางใหม่ๆ ที่เงียบสงบและสัมผัสประสบการณ์ท้องถิ่นที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวมากขึ้น ตั้งแต่เกาะที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก หรือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดต่างๆ สะท้อนถึงรูปแบบการเดินทางช่วงสงกรานต์ที่กำลังเปลี่ยนไปโดยตั้งใจเน้นประสบการณ์ ผสมผสานการเฉลิมฉลองประเพณีกับการค้นพบสิ่งใหม่ๆ

นายอมันพรีท บาจาจ ผู้จัดการทั่วไปประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดียของ Airbnb กล่าวว่า “เราเห็นนักเดินทางเลือกที่จะฉลองสงกรานต์ในรูปแบบใหม่ๆ มากขึ้น จากเดิมที่มุ่งไปยังจุดหมายปลายทางยอดนิยม ก็เริ่มเปิดใจมองหาจุดหมายอื่นๆ ที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก เพื่อค้นหาและสัมผัสประสบการณ์ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมและชุมชนท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง และยังเปิดโอกาสให้นักเดินทางได้เป็นส่วนหนึ่งกับท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมประเพณีในชุมชน การสำรวจเมือง หรือการใช้เวลาร่วมกับครอบครัวและเพื่อนในที่พัก Airbnb ที่ไม่เหมือนใคร”


เทรนด์การค้นหาบน Airbnb สะท้อน 3 แนวโน้มสำคัญที่บ่งบอกถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางในช่วงสงกรานต์ปีนี้ ได้แก่
• ความสนใจในเกาะนอกกระแสเพิ่มขึ้น: นักเดินทางต่างชาติค้นหาที่พักในเกาะยาวน้อยเพิ่มขึ้นเกือบ 50%1 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สะท้อนความต้องการการเดินทางไปยังเกาะที่เงียบสงบเพื่อพักผ่อนเพิ่มมากขึ้น
• ให้ความสนใจเมืองน่าเที่ยวที่ไม่ใช่เมืองใหญ่มากขึ้น: นักเดินทางกำลังมองหาประสบการณ์นอกเหนือจากเมืองหลักมากขึ้น โดยเฉพาะนักเดินทางต่างชาติที่เริ่มให้ความสนใจจุดหมายปลายทางอย่างอุดรธานี เพื่อสัมผัสประสบการณ์ช่วงสงกรานต์ที่ไม่แออัดไปด้วยนักท่องเที่ยว
• การเดินทางแบบกลุ่มถือเป็นการแบ่งประสบการณ์ที่ดีที่สุดในช่วงสงกรานต์: นักเดินทางต่างชาตินิยมเดินทางเป็นกลุ่มหรือคู่รัก2 ขณะที่นักเดินทางชาวไทยมากกว่าครึ่งที่วางแผนท่องเที่ยวในประเทศเลือกเดินทางเป็นกลุ่มตั้งแต่ 3 คน
ขึ้นไป3 สะท้อนถึงความต้องการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันในช่วงเทศกาลสำคัญนี้


การเปลี่ยนแปลงสู่จุดหมายชนบทและพื้นที่ที่ไม่แออัดด้วยนักท่องเที่ยว
นอกจากข้อมูลการค้นหาที่สะท้อนความสนใจในจุดหมายปลายทางใหม่ๆ แล้ว ผลสำรวจของ Airbnb จัดทำในเดือนพฤศจิกายน 2568 ยังชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของนักเดินทางชาวไทย โดยพบว่า 89% ของผู้ตอบแบบสอบถามเคยเดินทางไปยังพื้นที่ชนบทหรือเมืองรองภายในประเทศในช่วงปีที่ผ่านมา และ 90% มีแนวโน้มที่จะเดินทางลักษณะเดียวกันในอีก 12 เดือนข้างหน้า

ผลสำรวจยังสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการหลีกเลี่ยงแหล่งท่องเที่ยวที่มีความแออัด โดย 92% ของนักเดินทางชาวไทยระบุว่าพวกเขาเลือกที่จะหลีกเลี่ยงจุดหมายปลายทางที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่น และหันไปมองหาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีทิวทัศน์สวยงาม และเอื้อต่อการพักผ่อนอย่างแท้จริง

ขณะที่นักเดินทางออกสำรวจประเทศไทยนอกเหนือจากเมืองท่องเที่ยวหลัก โฮสต์ท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการช่วยแนะนำประสบการณ์ในชุมชนและธุรกิจขนาดเล็กในพื้นที่ โดย 96% ของผู้เข้าพักในที่พัก Airbnb หรือที่พักลักษณะใกล้เคียงในพื้นที่ชนบท ระบุว่าโฮสต์ได้แนะนำสถานที่ท้องถิ่นระหว่างการเข้าพัก และคำแนะนำเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อการใช้จ่าย โดย 98% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าคำแนะนำจากโฮสต์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้จ่ายระหว่างทริปของพวกเขา

ในขณะที่ผู้คนวางแผนการเดินทางในช่วงสงกรานต์ หลายคนก็เลือกที่จะเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางใหม่ๆ เพื่อค้นหาประเทศไทยในมุมมองที่ต่างออกไป แนวโน้มนี้สะท้อนถึงความต้องการประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ลึกซึ้งมากขึ้น ผ่านการสำรวจชุมชน วัฒนธรรม และอาหารท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ


ทั้งนี้ ข้อมูลอ้างอิงที่ใช้ประกอบคือ
1ข้อมูลภายใน Airbnb ในการค้นหาที่พักในประเทศไทยโดยนักเดินทางต่างชาติในปี 2567 สำหรับการเข้าพักระหว่างวันที่ 12-20 เมษายน 2568 เปรียบเทียบกับการค้นหาในปี 2568 สำหรับช่วงเข้าพักระหว่างวันที่ 11-19 เมษายน 2569
2ข้อมูลภายใน Airbnb ในการค้นหาที่พักในประเทศไทยโดยนักเดินทางทั้งชาวไทยและต่างชาติในปี 2568 สำหรับการเข้าพักระหว่างวันที่ 11-19 เมษายน 2569
3ข้อมูลภายใน Airbnb ในการค้นหาที่พักในประเทศไทยโดยนักเดินทางชาวไทยในปี 2568 สำหรับการเข้าพักระหว่างวันที่ 11-19 เมษายน 2569
4รายงาน “Beyond the Beaten Track: Unlocking Tourism Growth Across Asia Pacific” จัดทำขึ้นจากการสำรวจของ YouGov โดย Airbnb มีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักเดินทางเพื่อการพักผ่อนอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 7,076 คน จากออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ และประเทศไทย โดยดำเนินการสำรวจในเดือนพฤศจิกายน 2568

