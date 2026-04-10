CMG เปิด "G-SHOCK Garage" ยกคอนเซ็ปต์ระดับโลกบุกไทย

เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป (CMG) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายนาฬิกา CASIO G-SHOCK แบรนด์นาฬิกาชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ใหม่ครั้งสำคัญในประเทศไทย ด้วยการพลิกโฉม G-SHOCK Flagship Store ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ดีไซน์ระดับโลก
“G-SHOCK Garage” พร้อมยกระดับร้านนาฬิกาสู่การเป็น “Space of Culture” พื้นที่ที่เชื่อมโลกของสตรีทคัลเจอร์ แฟชั่น และคอมมูนิตี้คนรักนาฬิกาเข้าด้วยกัน
สิรินาถ เรืองสุวรรณเดช Head of Casio Watch บริษัท เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “CMG ผู้นำด้านแฟชั่นวงการรีเทลของไทย เราไม่เคยหยุดที่จะนำเสนอสินค้าและประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าทุกคน ซึ่งการเปิดตัว G-SHOCK Flagship Store ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘G-SHOCK Garage’ ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ CMG ในการยกระดับ Retail Experience ให้ก้าวไปไกลกว่าการเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้า สู่การเป็น ‘Space of Culture’ ที่สามารถเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับไลฟ์สไตล์ สตรีทคัลเจอร์ และคอมมูนิตี้ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างแท้จริง โดยมุ่งสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างและมีเอกลักษณ์ในทุกมิติเมื่อเข้ามาสัมผัสที่ช็อปแห่งนี้
แนวคิดดังกล่าวถูกนำมาต่อยอดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผ่านการนำ ‘GORO’ คาแรกเตอร์ดีไซน์ซึ่งเปรียบเสมือนมาสคอตของแบรนด์ มาจัดแสดงที่สาขานี้ ซึ่งถือเป็นแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างประสบการณ์และเพิ่มคุณค่าให้กับแบรนด์ในระดับภูมิภาค”
การพลิกโฉมครั้งนี้ ดึงคอนเซ็ปต์ระดับโลก อย่าง G-SHOCK Garage ที่หยิบเอาบรรยากาศของโรงรถมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ เผยให้เห็นความดิบ เท่ แข็งแกร่ง แต่แฝงความอบอุ่น ผ่านดีไซน์ที่เน้นเรียบง่าย สะท้อนถึงความแข็งแรง ทนทานซึ่งเป็น DNA ของแบรนด์ ผสานเข้ากับวัสดุที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นดึงดูดลูกค้าให้ก้าวเข้ามาได้อย่างเป็นกันเอง
อีกหนึ่งความพิเศษของสาขานี้ คือการจัดแสดง GORO ซึ่งเป็น 1 ใน 4 คาแรกเตอร์ที่ นิโกะ (NIGO) ครีเอทีฟไดเรกเตอร์ระดับโลกออกแบบขึ้น โดยได้แรงบันดาลใจจากนาฬิกา G-SHOCK รุ่นไอคอนิก อย่าง DW5000 และ DW5600 มาจัดแสดงที่ประเทศไทย เพียงแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยตัวคาแรกเตอร์ที่ตั้งอยู่ภายในร้านเติมกลิ่นอายสตรีทอาร์ตให้กับพื้นที่และกลายเป็นจุดเช็คอินที่สายสตรีทไม่ควรพลาด
ด้านสินค้าที่ Flagship Store แห่งนี้นำเสนอไลน์อัปนาฬิกาที่ครอบคลุมทุกเซกเมนต์ โดยแบ่งโซนสินค้าอย่างชัดเจนเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม (Segmentation) ได้แก่
• โซน G-SHOCK Premium รวบรวมเรือนเวลาไฮเอนด์อย่าง MR-G และ MT-G
• โซน G-SHOCK ลิมิเต็ดคอลเลกชันกับรุ่นยอดนิยมสำหรับคนรุ่นใหม่
• โซน G-SHOCK WOMEN & BABY-G สำหรับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะ
• โซน Timeless & Vintage สำหรับผู้ที่ชื่นชอบดีไซน์คลาสสิก
• โซน EDIFICE นาฬิกาที่ผสมผสานความสปอร์ตเข้ากับไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัว
โดยไฮไลต์นาฬิกาของการเปิดตัวครั้งนี้อยู่ที่ นาฬิการุ่นตำนานอย่าง DW5000 และ DW5600 ที่นักสะสมนาฬิการู้จักกันเป็นอย่างดี รวมถึงคอลเลกชันใหม่ อย่าง GST-B1000D, Vintage Collection และ EDIFICE Collection ที่สะท้อนความหลากหลายของดีไซน์และนวัตกรรมของแบรนด์ ทั้งยังสอดรับกับทิศทางตลาดของ G-SHOCK ที่ปีนี้โฟกัสตลาดกลุ่ม Vintage อย่างจริงจัง
สิรินาถ กล่าวเสริม ว่า “ปัจจุบัน CASIO G-SHOCK มีจุดขายรวมประมาณ 132 แห่งทั่วประเทศ โดยมีฐานลูกค้าตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป แบ่งเป็นสัดส่วนชาย 70% และหญิง 30% และด้วยพอร์ตสินค้าที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับราคาหลักพันไปจนถึงหลักแสนบาท ทำให้เราสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างหลากหลายกลุ่ม
ในขณะเดียวกัน กลุ่มสินค้า Vintage กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในกลุ่มลูกค้า Gen Z เนื่องจากสามารถแมตช์กับสไตล์การแต่งตัวแบบ Vintage ที่กลับมาเป็นเทรนด์ได้อย่างลงตัว และยังสะท้อนตัวตนของผู้สวมใส่ได้อย่างชัดเจน จึงนับเป็นโอกาสสำคัญที่แบรนด์เข้ามาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ได้อย่างตรงจุด ควบคู่กับการเปิดตัวสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมถึงคอลเลกชันพิเศษที่ Collab ร่วมกับแบรนด์ระดับโลกเพื่อขยายฐานลูกค้าและสร้างความแตกต่างในตลาดให้กับแบรนด์
นอกจากนี้ เรายังเตรียมแผนการตลาดที่เข้มข้นเพื่อขับเคลื่อนแบรนด์ผ่านการทำแคมเปญ กิจกรรมพิเศษ และการสื่อสารทั้ง Online และ Offline เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ เสริมความผูกพัน และมอบประสบการณ์ช้อปปิ้งที่แตกต่างให้กับลูกค้าในทุกช่วงของ Customer Journey”
บรรยากาศภายในงานเปิดตัวช็อปเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง โดยมีคณะผู้บริหารจาก บริษัท เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป หรือ CMG ในเครือเซ็นทรัล รีเทล นำโดย สิรินาถ เรืองสุวรรณเดช Head of Casio Watch บริษัท เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล และผู้บริหารจาก คาสิโอ ไทยแลนด์ ได้แก่ ซึเนโอะนากาอิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ พร้อมด้วยเหล่าเซเลบริตี้ที่ชื่นชอบนาฬิกาที่มาร่วมแชร์โมเมนต์สุดพิเศษกับนาฬิกาเรือนโปรดในครั้งนี้
"เป้าหมายของเราในครั้งนี้ คือ การทำให้ G-SHOCK เป็นหนึ่งในคัลเจอร์ที่มีชีวิตของคนรุ่นใหม่ ที่ไม่ใช่เพียงนาฬิกาบนข้อมือ แต่เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์และตัวตนของผู้สวมใส่" สิรินาถ กล่าว