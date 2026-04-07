ปิยภูมิ ปักธง “Advance Design” พลิกเกมอัญมณีไทยสู่ตลาดโลก ยกระดับ Soft Power ฝีมือคนไทย สร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจไทย

ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ทั้งสงคราม ภาวะเงินเฟ้อ และราคาโลหะมีค่าที่ปรับตัวสูงขึ้น บริษัท ปิยภูมิอัญมณี จำกัด ยังคงเดินหน้าขยายศักยภาพธุรกิจอย่างมั่นคง ด้วยกลยุทธ์ “Advance Design” ยกระดับงานออกแบบไทยให้ล้ำหน้าเทรนด์โลก พร้อมยึดหลักธรรมา ภิบาลเป็นรากฐานการเติบโตระยะยาว ตั้งเป้าผลักดันมูลค่าส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับสู่ตลาดโลก
นายวิบูลย์ หงษ์ศรีจินดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปิยภูมิอัญมณี จำกัด และรองประธานที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า แม้เศรษฐกิจโลกเผชิญแรงกดดันรอบด้าน แต่บริษัทยังรักษาอัตราการเติบโตเฉลี่ย 10–15% ต่อปี และในช่วง 2 เดือนแรกของปีล่าสุด ยอดขายเติบโตเกือบ 20% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
หัวใจสำคัญคือการรักษา “DNA” ของแบรนด์ ผ่านการพัฒนา Advance Design หรือการออกแบบที่ล้ำหน้าเทรนด์ตลาด 2–3 ซีซัน เพื่อสะท้อนศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ที่เหนือกว่าการแข่งขันด้านกำลังการผลิต
นายวิบูลย์ ให้ข้อมูลต่อว่า ตราบใดที่โลกยังมีความต้องการความงาม อุตสาหกรรมเครื่องประดับย่อมเติบโตได้ บริษัทให้ความสำคัญกับความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ และการคุ้มครองสิทธิ์งานออกแบบของลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยจะไม่นำแบบไปผลิตซ้ำ เพื่อลดการแข่งขันภายในตลาดเดียวกัน และสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน ซึ่งการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบัน
บริษัทยังได้นำเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ CAD ขั้นสูงมาใช้พัฒนางานออกแบบและต้นแบบสินค้า เพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ขณะเดียวกันมองว่า AI ยังไม่สามารถทดแทนความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะในมิติอัตลักษณ์แบรนด์และความละเอียดเชิงศิลปะ
ในปี 2026 บริษัทเตรียมเข้าร่วมงาน Jewellery & Gem ASEAN Bangkok 2026 (JGAB 2026) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญในการขยายเครือข่ายธุรกิจ และสร้างโอกาสทางการค้าระดับนานาชาติ โดยมองว่าการที่ Informa Markets เข้ามาเป็นผู้จัดงาน ถือเป็นแรงขับเคลื่อนใหม่ที่ช่วยยกระดับมาตรฐานงานแสดงสินค้าไทยสู่สากล อย่างไรก็ตาม ยังต้องเผชิญกับปัจจัยภายนอก เช่น สถานการณ์สงครามในหลายภูมิภาค ซึ่งอาจส่งผลต่อการจัดงาน
ในฐานะผู้ประกอบการ อยากเสนอให้เพิ่มความเข้มข้นด้านการประชาสัมพันธ์ ผ่านแพลตฟอร์ม Social Media โดยเฉพาะ TikTok และ Instagram ให้มากขึ้น เพื่อเข้าถึงกลุ่มนักลงทุนและผู้ซื้อรุ่นใหม่ พร้อมทั้งสร้าง “แม่เหล็ก” ภายในงาน อาทิ การจัดสัมมนา หรือกิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ เพื่อดึงดูดให้นักลงทุนและผู้เข้าชมงานใช้เวลาอยู่ภายในงานนานขึ้น และเกิดโอกาสทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้า (Visitor Pre-Registration) ได้ที่เว็บไซต์งานwww.jewellerygemaseanbkk.com
นายวิบูลย์ กล่าวปิดท้ายว่า ปัจจุบันประเทศไทยครองอันดับ 1 ของโลกด้านการผลิตและส่งออกเครื่องประดับเงิน และถือเป็นหนึ่งในกลไกหลักที่ขับเคลื่อนมูลค่าการส่งออกในกลุ่มสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับอย่างต่อเนื่อง สะท้อนศักยภาพเชิงแข่งขันของประเทศทั้งด้านทักษะฝีมือแรงงาน ความประณีตในการออกแบบ และโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานครบวงจรที่ได้รับการยอมรับจากตลาดโลก
พร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่า อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับถือเป็น Soft Power สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากโครงสร้างธุรกิจส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการไทย (Thai Ownership) ทำให้ผลกำไร การจ้างงาน และเม็ดเงินหมุนเวียนกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างแท้จริง เกิดการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายกลาง รายย่อย และช่างฝีมือในหลายพื้นที่
หากภาครัฐและเอกชนร่วมกันผลักดันเชิงยุทธศาสตร์อย่างจริงจัง ทั้งด้านการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ การขยายตลาดต่างประเทศ และการเจรจาการค้า อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจะไม่เพียงสร้างรายได้จำนวนมหาศาลให้ประเทศ แต่ยังช่วยยกระดับอำนาจต่อรองของไทยในเวทีการค้าโลกอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมขยับบทบาทสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าสำคัญของภูมิภาคในอนาคต