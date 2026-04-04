“แม็คโคร–โลตัส” ผนึกกรมทรัพย์สินฯ ชูสินค้าGI ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากล

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ‘แม็คโคร–โลตัส’ ผนึกกำลัง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เดินหน้ายกระดับและเพิ่มมูลค่าสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของไทย ผลักดันสินค้าที่มีศักยภาพสู่ช่องทางจำหน่ายผ่านเครือข่ายแม็คโคร–โลตัสทั่วประเทศ พร้อมทั้งรับซื้อตรงจากเกษตรกรผ่าน ‘แพลตฟอร์มแห่งโอกาส’ (Online Platform) ให้เกษตรกรรายย่อยมานำเสนอสินค้าโดยตรง สร้างโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพด้านการเกษตรสูง โดยภาคเกษตรกรรมมีบทบาทสำคัญต่อทั้งเศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหาร ท่ามกลางความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ มาตรฐาน และแหล่งที่มา การพัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรไทย โดยเฉพาะสินค้า GI ซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความแตกต่างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
นางสาวศิริพร เดชสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ซีพี แอ็กซ์ตร้า โดย แม็คโคร–โลตัส มุ่งมั่นสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางการผลิตสู่ปลายทางการจำหน่าย ความร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับสินค้า GI ไทยให้เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างผ่านเครือข่ายของเรา พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า และเสริมความมั่นคงด้านรายได้แก่ชุมชน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย และผลักดันให้แม็คโคร–โลตัส ก้าวสู่การเป็นแหล่งรวมสินค้า GI อันดับ 1 ของไทย โดยตั้งเป้าสร้างรายได้ให้เกษตรกรกว่า 250 ล้านบาท”
นายสมนึก ยอดดำเนิน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้าอาหารสด บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า “แม็คโคร–โลตัส ได้คัดสรรสินค้า GI คุณภาพจากแหล่งผลิตทั่วประเทศ หมุนเวียนมาจำหน่ายตามฤดูกาล ครอบคลุมทั้งผัก ผลไม้ อาหารสด และอาหารทะเล อาทิ มะพร้าวอ่อนน้ำหอมบ้านแพ้ว มะม่วงเบาสงขลา ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา มันแกว แตงโมเกาะสุกร เงาะโรงเรียนนาสาร แห้วสุพรรณ กุ้งก้ามกราม และปลากระพงสองน้ำ เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยจัดพื้นที่จำหน่ายในโซนสินค้า GI โดยเฉพาะในสาขาที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และสาขาหลักในภูมิภาค เพื่อให้ลูกค้าเลือกซื้อได้ง่ายและสะดวก พร้อมมั่นใจในแหล่งที่มาและคุณภาพของสินค้า นอกจากนี้ ยังได้นำระบบ i-Trace (Traceability System) มาใช้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงผู้บริโภค ช่วยเสริมความเชื่อมั่นได้อย่างเป็นรูปธรรม”
อรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “สินค้า GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ไม่ได้เป็นเพียงสินค้า แต่สะท้อนอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และความภาคภูมิใจของชุมชน ความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างซีพี แอ็กซ์ตร้า จะช่วยขยายโอกาสทางการตลาดให้สินค้า GI ไทยเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทั้งในประเทศและก้าวสู่ตลาดสากล พร้อมยกระดับมาตรฐานสินค้า และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน”
ทั้งนี้ ซีพี แอ็กซ์ตร้า โดย แม็คโคร–โลตัส พร้อมสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การถ่ายทอดองค์ความรู้ การฝึกอบรม ไปจนถึงการพัฒนาศักยภาพในทุกมิติ ทั้งด้านคุณภาพสินค้า มาตรฐานการผลิต การขยายช่องทางการจำหน่ายผ่านหน้าสาขาและช่องทางออนไลน์ https://cpseeding.com/cpaxtra เพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ