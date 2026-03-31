Hakuhodo Thailand ปรับทัพผู้บริหาร

Hakuhodo Thailand เอเจนซี่โฆษณายักษ์ใหญ่ ปรับทัพผู้บริหารระดับสูง แต่งตั้ง Mr. Koki Ito ดำรงตำแหน่ง Group CEO และ จิรภัทร์ กาญจะโนสถ ดำรงตำแหน่ง Group Co-CEO เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กร พร้อม Transformation สู่การเติบโตยุคใหม่
กลุ่มบริษัท Hakuhodo เครือข่ายเอเจนซี่ชั้นนำระดับโลก ประกาศการปรับโครงสร้างผู้บริหารระดับสูง ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยแต่งตั้ง Mr. Koki Ito ขึ้นดำรงตำแหน่ง Group Chief Executive Officer (Group CEO) และ จิรภัทร์ กาญจะโนสถ ขึ้นดำรงตำแหน่ง Group Co-Chief Executive Officer (Group Co-CEO) สะท้อนทิศทางเชิงกลยุทธ์ของ Hakuhodo Thailand ในการเพิ่มความแข็งแกร่ง ของเครือข่ายเอเจนซี่ ในประเทศไทย พร้อมยกระดับขีดความสามารถขององค์กรให้พร้อมสำหรับการแข่งขันในอนาคต
การปรับโครงสร้างครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของ Hakuhodo ในการยกระดับการทำงานร่วมกันภายในกลุ่ม ภายใต้แนวคิด One Hakuhodo ผ่านการผสานจุดแข็ง ความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรของแต่ละบริษัทในเครือ เพื่อพัฒนาโซลูชันที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจรมากยิ่งขึ้น ควบคู่กับการต่อยอด ความแข็งแกร่งด้านความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเร่งพัฒนาศักยภาพด้าน Digital และ AI เพื่อยกระดับการทำงาน การวิเคราะห์ข้อมูล และการสร้างสรรค์ Brand Experience ในรูปแบบใหม่ ปัจจุบัน Hakuhodo Thailand ประกอบด้วยบริษัทในเครือกว่า 10 บริษัท และพนักงานมากกว่า 1,000 คน ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเอเจนซี่ที่ใหญ่ที่สุด ในเมืองไทย ครอบคลุมบริการด้าน Brand & Communication และ digital solution อย่างครบวงจร
Mr. Koki Ito เป็นผู้บริหารชาวญี่ปุ่นรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์การทำงานในหลากหลายประเทศ ครอบคลุมตลาดสำคัญ ในหลายภูมิภาค โดยทุกตลาดที่รับผิดชอบล้วนประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่น ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจาก Hakuhodo ให้เข้ามาดูแลประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งใน Strategic Market ที่สำคัญของกลุ่ม ต่อจาก Mr. Teruhisa Ito อดีต President & CEO ซึ่งได้ย้ายกลับไปปฏิบัติหน้าที่ ในบทบาทใหม่ที่สำนักงานใหญ่ของ Hakuhodo ที่ประเทศญี่ปุ่น ด้วยบทบาทผู้นำรุ่นใหม่ของ Mr. Koki Ito ที่มีความคล่องตัว เปิดรับแนวคิดใหม่ และเข้าใจบริบทธุรกิจสมัยใหม่ ทำให้พร้อมขับเคลื่อนองค์กร ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ด้านจิรภัทร์ กาญจะโนสถ ผู้บริหารชาวไทย ซึ่งก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่ง Chief Operating Officer ของกลุ่ม Hakuhodo ประเทศไทย ได้สร้างผลงานที่สร้างความสำเร็จให้กับกลุ่มอย่างต่อเนื่อง มีความเชี่ยวชาญ ด้านกลยุทธ์การตลาด การสร้างแบรนด์ และการพัฒนาแคมเปญทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ควบคู่กับ บทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรจากภายใน ด้วยการพัฒนาบุคลากร และวัฒนธรรมองค์กรที่โดดเด่น ส่งผลให้ Hakuhodo เป็น Inspiration Workplace ในอุตสาหกรรมโฆษณา
การทำงานร่วมกันของผู้บริหารทั้งสองสะท้อนการผสาน มุมมองระดับโลก (Global Perspective) เข้ากับ ความเข้าใจตลาดไทยอย่างลึกซึ้ง (Local Insight) พร้อมเร่งการ Transformation เพื่อยกระดับขีดความสามารถ ในการแข่งขันในโลกดิจิทัลและ AI และผลักดัน Hakuhodo Thailand สู่การเป็นเอเจนซี่ยุคใหม่ที่แข็งแกร่ง มีความยืดหยุ่น และพร้อมตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในอนาคต กลุ่ม Hakuhodo Thailand เชื่อมั่นว่า ภายใต้การนำของ Mr. Koki Ito และ จิรภัทร์ กาญจะโนสถ จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญ และตอกย้ำความเป็นเครือข่ายเอเจนซี่ชั้นนำของประเทศไทย ที่พร้อมเติบโตบนเวทีการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกอย่างยั่งยืน
การปรับโครงสร้างและการผนึกกำลังของกลุ่ม Hakuhodo ประเทศไทยในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของวงการโฆษณา เมื่อศักยภาพของบริษัทในเครือ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ถูกผสานทำงานร่วมกัน พร้อมแผนเร่งขับเคลื่อนสู่การเป็นผู้นำด้าน Digital และ AI โซลูชั่น จึงยิ่งเสริมสร้าง ขีดความสามารถขององค์กรให้แข็งแกร่งและครบวงจรมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้กลุ่ม Hakuhodo ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในเครือข่ายเอเจนซี่ที่มีศักยภาพสูง และเป็นคู่แข่งที่ท้าทาย ต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรม