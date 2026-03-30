“พาณิชย์”จับของปลอม 3 เดือน 207 คดี ยึดของกลาง 7.2 แสนชิ้น เสียหาย 757 ล้าน

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเผยยอดจับสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในท้องตลาดและช่องทางออนไลน์ ช่วง 3 เดือน ปี 69 จับกุมได้ 207 คดี ของกลาง 7.2 แสนชิ้น มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ 757 ล้านบาท เตรียมจับมือหน่วยงานพันธมิตร ภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ์ลุยเข้มต่อ พร้อมใช้กฎหมายฟอกเงิน กวาดล้าง ตัดตอน ผู้กระทำผิดรายใหญ่
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ผลการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในท้องตลาด ช่วง 3 เดือนของปี 2569 (ม.ค.-มี.ค.) สามารถจับกุมสินค้าละเมิดได้ 150 คดี ยึดของกลางได้กว่า 5.2 แสนชิ้น คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 690 ล้านบาท และการปราบปรามในช่องทางออนไลน์ ช่วง 3 เดือนของปี 2569 สามารถจับกุมสินค้าละเมิด 57 คดี ยึดของกลางได้กว่า 2 แสนชิ้น คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 67 ล้านบาท
โดยผลการดำเนินงานดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ์ และผู้ประกอบการด้านการค้า ลงพื้นที่ตรวจค้นแหล่งจำหน่ายสินค้าละเมิดในพื้นที่เสี่ยงสำคัญทั่วประเทศ รวมถึงการเฝ้าระวังการจำหน่ายสินค้าละเมิดผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังมีการขยายผลไปสู่การจับกุมผู้นำเข้าและผู้กระทำผิดรายใหญ่ เพื่อสกัดกั้นไม่ให้สินค้าละเมิดเข้ามาในประเทศ โดยพบว่าสินค้าส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ ก่อนกระจายเข้าสู่ท้องตลาด ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจัง ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและนักลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
สำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไป กรมมีแผนยกระดับการปราบปรามให้มีประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและภาคเอกชนอย่างเข้มข้นยิ่งขึ้น และใช้กฎหมายฟอกเงินเพื่อกวาดล้างตัดวงจรผู้กระทำความผิดรายใหญ่
นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการระงับการจำหน่ายสินค้าละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ พร้อมขยายความร่วมมือกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ในการขยายผลการจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด และสร้างความตระหนักรู้ในภัยอันตรายของการใช้ของปลอม รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนเชิงลึก ตลอดจนการสร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภคให้ตระหนักถึงผลกระทบของสินค้าละเมิด และส่งเสริมการเลือกซื้อสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคในระยะยาว
ทั้งนี้ ผลการบูรณาการปราบปรามสินค้าละเมิดในท้องตลาดตลอดปี 2568 ที่ผ่านมา สามารถจับกุม 1,180 คดี ยึดของกลาง 3.5 ล้านชิ้น มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ 1,175 ล้านบาท และผลการปราบปรามสินค้าละเมิดในช่องทางออนไลน์ตลอดปี 2568 สามารถจับกุม 275 คดี ยึดของกลาง 4.75 แสนชิ้น มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ 183 ล้านบาท