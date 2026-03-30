“น้ำมันพืชกุ๊ก” รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ปี 2569 ตอกย้ำมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายเพชร หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด เข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2569 จาก ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมอบให้แก่สถานประกอบการที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน และปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ได้อย่างครบถ้วน โดยงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลดังกล่าว ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569
นายเพชร กล่าวว่า บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ผ่านแนวทางที่สร้างผลกระทบเชิงบวกทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยเริ่มจากการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความยั่งยืนให้กับพนักงานภายในองค์กร ภายใต้ 3 แนวทางหลัก ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social), และเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และขยายผลด้วยการสนับสนุนให้ความรู้กับชุมชนภายนอก เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างยั่งยืน โดยมีโครงการสำคัญที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
โครงการ “คัดแยกขยะสัญจร และธนาคารขยะ” โดยจัดกิจกรรม ส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องในชุมชนและโรงเรียน พร้อมระบบ “แลกเปลี่ยนขยะรีไซเคิลเป็นมูลค่า” คืนกลับให้คนในพื้นที่ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหารจัดการขยะ พร้อมกระตุ้นจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและผลักดันแนวทางการจัดการขยะที่เป็นรูปธรรม เพื่อช่วยลดขยะฝังกลบและเพิ่มประสิทธิภาพการนำกลับมาใช้ใหม่มากขึ้น
โครงการ “กุ๊กขอเก็บ” ซึ่งต่อยอดจากโครงการ “คัดแยกขยะสัญจร” โดยบริษัทฯ ได้จัดทำตู้เก็บขวด PET และกระป๋องอลูมิเนียม เพื่อส่งเสริมการการคัดแยกขยะ และเพิ่มมูลค่าขยะ โดยการรีไซเคลหรืออัพไซคลิ่งให้สามารถนำกลับใช้ประโยชน์ได้ พร้อมเชิญชวนคนในชุมชน ร้านค้า เข้าร่วม ด้วยการนำขวด PET หรือกระป๋องอลูมิเนียม มาหย่อนลงตู้เพื่อสะสมคะแนน นำไปใช้แลกของ หรือ ส่วนลดสินค้าของร้านค้าที่เข้าร่วม เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
โครงการโรงเรือนนวัตกรรมสร้างคุณค่า ORGANIC WASTE การส่งเสริม การจัดการขยะอินทรีย์อย่างยั่งยืน ด้วยหนอน BSF (Black Soldier Fly) โดยนำไปเพิ่มมูลค่าเป็น “ปุ๋ยดินดำ” รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้ อาทิ ปลอกดักแด้ หนอนสด และไข่หนอน ตลอดจนพัฒนา “ศูนย์เรียนรู้” เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับชุมชน โดยเริ่มต้นที่โรงเรียนเกาะสีชัง และขยายผลสู่โรงเรียนอื่นๆ
โครงการ “น้ำมันเก่าแลกใหม่” โดยการตั้งจุดรับแลกน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว ณ สถานีบริการน้ำมันบางจากในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อส่งเสริมการคัดแยกของเสียอย่างมีคุณค่า และผลักดันการนำของเสียกลับมาสร้างประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
สำหรับรางวัล CSR-DIW Continuous Award เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทฯ ที่มีมาตรฐานการทำงานภายใต้การปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ครอบคลุมแนวทางทั้ง 7 ด้าน คือ การกำกับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน การดูแลสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ความใส่ใจต่อผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ซึ่งการได้รับรางวัลนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจขององค์กรต่างๆ ในการรักษามาตรฐานการทำงาน ในด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน