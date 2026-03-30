TNL ได้รับการจัดอันดับเครดิตระดับ “BBB-” แนวโน้ม “Stable” จาก TRIS Rating สะท้อนฐานะเงินทุนแข็งแกร่งและศักยภาพการเติบโตในธุรกิจบริการทางการเงิน

กรุงเทพฯ, บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) หรือ TNL ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “BBB-” พร้อมแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS Rating) ซึ่งเป็นกลุ่มระดับลงทุน (Investment Grade) สะท้อนถึงฐานะเงินทุนที่แข็งแกร่ง ระดับการก่อหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำ และสภาพคล่องที่เพียงพอ ตลอดจนแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบและศักยภาพการเติบโตของบริษัทในธุรกิจบริการทางการเงิน
TRIS Rating ระบุว่า อันดับเครดิตของ TNL ได้รับการสนับสนุนจากฐานะเงินทุนที่แข็งแกร่ง ระดับหนี้สินที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำ และสภาพคล่องที่เพียงพอ รวมถึงโครงสร้างแหล่งเงินทุนที่หลากหลายของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีศักยภาพ ได้แก่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI และบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSG ซึ่งมีความร่วมมือกับบริษัทอย่างใกล้ชิดทั้งในด้านกลยุทธ์และการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อสนับสนุนการเติบโตของ TNL ในระยะยาว
โครงสร้างธุรกิจของ TNL ประกอบด้วย 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อที่มีหลักประกันภายใต้ Oxygen Asset (OXA) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพภายใต้ Oxygen Asset Management (OAM) ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินภายใต้ Oxygen Advisory (OA) และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายภายใต้ TNL Alliance (TNLA) ซึ่งร่วมกันสร้างระบบนิเวศธุรกิจด้านบริการทางการเงินที่สนับสนุนกันในหลายมิติ และช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการสร้างรายได้ของบริษัทในระยะยาว
ในส่วนของธุรกิจบริการทางการเงินซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ธุรกิจสินเชื่อที่มีหลักประกันดำเนินนโยบายการปล่อยสินเชื่ออย่างรอบคอบ โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพหลักประกันและทำเลที่ตั้งเป็นสำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกรอบอัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) ในระดับที่เหมาะสม เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการยกระดับคุณภาพสินทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ ผ่านการบริหารจัดการพอร์ตสินเชื่ออย่างใกล้ชิดและการเร่งดำเนินการจัดการหนี้ที่มีความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสภาพตลาดที่ยังมีความท้าทาย สำหรับธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ บริษัทมีแนวทางการลงทุนอย่างรอบคอบและเหมาะสม (Selective) โดยมุ่งเน้นสินทรัพย์ที่มีหลักประกันและศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว สะท้อนแนวทางการขยายธุรกิจควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ
ในปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 1,212 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 415 ล้านบาท สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตธุรกิจและการควบคุมต้นทุนอย่างมีวินัย ขณะที่พอร์ตสินเชื่อรวมอยู่ที่ 6,196 ล้านบาท ภายใต้กรอบการปล่อยสินเชื่อที่รอบคอบ ซึ่งช่วยสนับสนุนคุณภาพสินทรัพย์ของบริษัทในระยะยาว
นายกิตติชัย ตรีรัชตพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า
“การได้รับการจัดอันดับเครดิตเป็นกลุ่มระดับลงทุน (Investment Grade) จาก TRIS Rating ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของฐานะการเงินของบริษัท รวมถึงความมุ่งมั่นของทีมผู้บริหารในการดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ มีวินัยทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ บริษัทจะเดินหน้าพัฒนาธุรกิจหลักของบริษัทควบคู่กัน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว”
ทั้งนี้ การได้รับอันดับเครดิตดังกล่าวยังช่วยเสริมความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสถาบันการเงิน ตลอดจนสนับสนุนความสามารถของบริษัทในการเข้าถึง แหล่งเงินทุนที่หลากหลายและต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง