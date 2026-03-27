“พาณิชย์”ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งผลิต “ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ” จ.อ่างทอง

กรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่เยี่ยมสินค้า GI ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ ติดตามกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ขึ้นทะเบียนไว้ และส่งเสริมให้จัดทำระบบควบคุมคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เปิดโอกาสขยายสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกระบวนการผลิตสินค้า GI ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ ณ ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เพื่อติดตามกระบวนการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ขึ้นทะเบียนไว้ และส่งเสริมให้ผู้ผลิตในพื้นที่มีการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้า เพื่อรองรับการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย ซึ่งการมีระบบควบคุมคุณภาพที่ชัดเจนจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่าสินค้ามีแหล่งที่มาแท้จริง ผลิตตามมาตรฐานที่กำหนด และคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น อันจะช่วยยกระดับมูลค่าสินค้า เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาด และเปิดโอกาสในการต่อยอดสู่ช่องทางการตลาดใหม่ ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สำหรับตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ เป็นงานหัตถศิลป์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างชัดเจน มีจุดเด่นจากการใช้ดินเหนียวคุณภาพดีในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ซึ่งมีเนื้อละเอียด นุ่ม และมีความเหนียวมากเป็นพิเศษ เกิดจากสภาพพื้นที่ ๆ เป็นที่ราบลุ่มและมักเกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมขังในช่วงฤดูฝน จึงได้พัดพาเอาตะกอนแร่ธาตุมาสะสมในดิน ทำให้ดินเหนียวคุณภาพดีจากท้องนา กลายเป็นวัตถุดิบหลักสำคัญที่ทำให้ตุ๊กตามีเนื้อสัมผัสที่แตกต่างจากแหล่งอื่น รวมทั้งสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงประมาณ 28-30 องศาเซลเซียส และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาวที่นำพาความหนาวเย็นและแห้งแล้ง และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝนที่ทำให้มีฝนตกและอากาศชุ่มชื้น ป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อกระบวนการผลิตในขั้นตอนการเตรียมดินและการผึ่งตุ๊กตาให้แห้งสนิทอย่างช้า ๆ ซึ่งเป็นเทคนิคสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงในการแตกหักระหว่างการเผา และช่วยให้การระบายสีตกแต่งในแต่ละชั้นแห้งสนิทและมีความประณีตสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีขนาดหลากหลายตั้งแต่ขนาดเล็กไม่เกิน 3 เซนติเมตร ไปจนถึงขนาดใหญ่ 10-25 เซนติเมตร สามารถถ่ายทอดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย เช่น การละเล่นไทย วัฒนธรรมประเพณี ผลไม้ หรือเครื่องดนตรีไทย ในรูปแบบตุ๊กตาจำลองได้อย่างงดงาม โดยปัจจุบันมีผู้ผลิตในพื้นที่ทั้งสิ้น 20 ราย มีปริมาณการผลิต 1,200 ชิ้นต่อปี และสร้างมูลค่าทางการตลาด 360,000 บาทต่อปี
นอกจากนี้ ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ ยังมีประวัติความเป็นมาที่ตั้งแต่ช่วงปี 2517-2519 โดยชาวบ้านบางเสด็จ จ.อ่างทอง ซึ่งเดิมประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก ต้องเผชิญกับอุทกภัยซ้ำซากจนขาดรายได้อย่างหนัก กระทั่งเมื่อวันที่ 4 ม.ค.2519 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร ทรงรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน และทรงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูการทำตุ๊กตาชาววังเป็นอาชีพเสริม โดยเน้นการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นอย่างดินเหนียวจากท้องนา และไม่ต้องใช้ต้นทุนสูง และจากพระราชดำริดังกล่าว ได้มีการจัดตั้งโครงการสอนปั้นตุ๊กตาชาววังขึ้นในหมู่บ้านบางเสด็จเมื่อวันที่ 19 ม.ค.2519 โดยมีคณะครูผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ จากนั้นโครงการนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อย่างต่อเนื่อง โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จฯ มาพระราชทานกำลังใจและทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูช่างปั้น พร้อมมีพระโอวาทสร้างแรงบันดาลใจแก่ชาวบ้านผู้เริ่มต้นอาชีพใหม่
ไม่เพียงแค่นั้น สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ยังทรงสนับสนุนด้านการตลาด โดยในระยะแรกที่ผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่รู้จัก ได้ทรงรับซื้อผลงานทั้งหมดและนำไปจัดจำหน่ายในร้านจิตรลดา รวมทั้งมีพระมหากรุณาธิคุณให้จัดส่งเจ้าหน้าที่มารับซื้อผลงานของชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความมั่นใจว่าผลงานศิลปหัตถกรรมดังกล่าวสามารถสร้างรายได้และต่อยอดได้อย่างยั่งยืน ต่อมาเมื่อวันที่ 28 เม.ย.2519 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ได้เสด็จฯ เยี่ยมโครงการตุ๊กตาชาววัง ณ วัดท่าสุทธาวาส และพระราชทานคำชมเชยผลงาน พร้อมพระราชทานรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้ “ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ” พลิกฟื้นจากการเกือบสูญหาย กลับมาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า ที่สะท้อนรากเหง้าวัฒนธรรมไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างแท้จริง
“กรมมุ่งมั่นส่งเสริมและต่อยอดสินค้า GI ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสนับสนุนการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพสินค้า โดยร่วมกับคณะกรรมการประจำจังหวัดในการดำเนินการควบคุมตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่จะนำไปสู่การอนุญาตให้ผู้ประกอบการใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย เพื่อรักษาคุณภาพและอัตลักษณ์ของสินค้า GI และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค ตลอดจนสร้างความยั่งยืนให้กับสินค้า และยังมีแผนต่อยอดการพัฒนาตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จในมิติต่าง ๆ ทั้งการส่งเสริมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย การสร้างแบรนด์และเล่าเรื่อง เพื่อเพิ่มคุณค่าทางจิตใจให้กับสินค้า การผลักดันเข้าสู่ตลาดออนไลน์และงานแสดงสินค้าสำคัญระดับประเทศและระดับนานาชาติ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการจัดเวิร์กชอป เพื่อสร้างประสบการณ์อันน่าประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างรายได้หมุนเวียนคืนสู่ท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม”นางอรมนกล่าว
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นและเรียนรู้กระบวนการผลิตได้ที่ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ หมู่ที่ 2 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง หรือติดต่อช่องทาง Facebook : ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ www.facebook.com/tukkatachaowang