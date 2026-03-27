“เพาเวอร์บาย” ผงาดคว้า Outstanding Brands ตอกย้ำผู้นำค้าปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่โดดเด่นแห่งปี

เพาเวอร์บาย ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทยอย่างแข็งแกร่ง ล่าสุดคว้ารางวัล “Outstanding Brands” หรือแบรนด์ที่โดดเด่นแห่งปี จากเวที 2025 ASIA CEO SUMMIT & AWARD CEREMONY สะท้อนถึงศักยภาพของแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจและการยอมรับจากผู้บริโภคในวงกว้าง ตลอดจนความสามารถในการปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในตลาดที่มีการแข่งขันสูง โดยมี นางสาวระริน โกศลวรวัฒนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทขึ้นรับรางวัล และได้รับเกียรติจาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ โรงแรมอิสตัน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ งาน 2025 ASIA CEO SUMMIT & AWARD CEREMONY จัดขึ้นโดย บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด และอินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด์ ประเทศสิงคโปร์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อยกย่องแบรนด์และองค์กรชั้นนำที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค รวมถึงองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และผู้บริหารที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างโดดเด่น ครอบคลุม 6 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย
รางวัล “Outstanding Brands” ที่เพาเวอร์บายได้รับในครั้งนี้ จึงนับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์สำคัญที่สะท้อนถึงความเป็นผู้นำในตลาดค้าปลีกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และไอทีของไทย ทั้งในด้านความหลากหลายของสินค้า การยกระดับประสบการณ์ลูกค้า และการพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างรอบด้าน