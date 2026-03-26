‘TMAN’ ชู Innovation-Led Growth  ส่ง12สินค้าใหม่รับเทรนด์ Longevity

ผู้จัดการรายวัน 360 - “บมจ.ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล” หรือ TMAN เปิดกลยุทธ์ Innovation-Led Growth ขนทัพสินค้ามากกว่า 12 รายการใหม่ บุกตลาดเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ชูความแข็งแกร่งทีมวิจัยและพัฒนา (R&D) ร่วมสร้างระบบนิเวศแห่งการมีสุขภาวะที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ ปักธงเปิดตัวสินค้ากลุ่มโพรไบโอติกส์และนวัตกรรมสุขภาพเชิงป้องกัน รับเมกะเทรนด์การมีชีวิตดีที่ยืนยาว (Longevity) ดันคนไทยสู่การผ่านจากกระแสสุขภาพไปสู่โครงสร้างของสังคมใหม่ พร้อมผลักดันเป้าหมายปี 2569 รายได้เติบโต 10-15%
นายประพล ฐานะโชติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) หรือ TMAN หนึ่งในผู้นำธุรกิจผลิต และจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประกาศขับเคลื่อนธุรกิจผ่านกลยุทธ์ Innovation-Led Growth โดยในปี 2569 จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่กว่า 12 รายการ (SKUs) ครอบคลุมทั้งแบรนด์ในเครือ สินค้านำเข้าและการผนึกกำลังกับพันธมิตรชั้นนำ ผ่านการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอแบบครบวงจร
โดย TMAN ได้ผสานความแข็งแกร่งของทีมวิจัยและพัฒนา (R&D) ภายในองค์กร เข้ากับองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลจากพันธมิตรทั่วโลก ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายครอบคลุมทุกมิติของการดูแลสุขภาพ (Total Health Solutions) ตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลกการมีสุขภาพดีที่ยืนยาว (Longevity) ที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่โครงสร้างพื้นฐานใหม่ของสังคม
ทั้งนี้ บริษัทฯ วางแผนปรับทิศทางงานวิจัยและพัฒนา (R&D) ครั้งสำคัญ เพื่อสร้างสรรค์โซลูชันที่ตอบสนองการใช้ชีวิตในสังคมอายุยืนยาว (Longevity) อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์กลุ่มโพรไบโอติกส์ (Probiotics) และนวัตกรรมป้องกันสุขภาพเชิงรุก อีกทั้ง จะลงทุนโครงการนำเทคโนโลยีใหม่มาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การขยายการผลิตไลน์ใหม่ รองรับความต้องการตลาดที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด
รวมทั้งลงทุนในสินทรัพย์แบรนด์ (Brand Asset) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการครอบครองสิทธิบัตรนวัตกรรม การสร้างการรับรู้ในตราสินค้า และการผนึกกำลังกับพันธมิตรระดับสากล เพื่อสร้างรากฐานธุรกิจและมีมูลค่าเพิ่มในระยะยาว และรุกตลาดช่องทางโรงพยาบาลอย่างเต็มรูปแบบ โดยเน้นกลุ่มยาใหม่ที่มีมูลค่าสูง (High-Value Drugs) และมีศักยภาพการเติบโต พร้อมทั้งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทีมบริหารและทีมขายใหม่ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและคล่องตัวสูงขึ้น
สำหรับทิศทางตลาดเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพปี 2569 คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่า 254.6 พันล้านบาท เติบโต 6.5% (ที่มา: Krungsri Research, Statista) เนื่องจากประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) อย่างเต็มตัว และกำลังขยับเข้าใกล้ระดับ “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super-Aged Society) เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ในปี 2572 ส่งผลให้ความต้องการยารักษาโรคเรื้อรังและผลิตภัณฑ์ดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
อีกทั้ง สถิติพบว่าคนไทยป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ขยายตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน หรือโรคหัวใจ ทำให้ยารักษาโรคกลุ่มนี้เป็นที่ต้องการ และเทรนด์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่การดูแลเชิงป้องกัน (Preventative Diagnostics) และเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Regenerative Medicine) ซึ่งหนุนยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเวชสำอาง ส่วนตลาดสมุนไพรจะเป็นดาวรุ่งที่คาดการณ์ว่าเติบโตถึง 5.95 หมื่นล้านบาท ภายในปี 2569 (ข้อมูล: Euromonitor International และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)) เนื่องจากผู้บริโภคยุคใหม่เน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมากขึ้น
“TMAN เราเดินหน้าสร้างระบบนิเวศแห่งการมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพ โดยวางรากฐานผ่านกลยุทธ์ Innovation-Led Growth คือการมอบโซลูชันที่ช่วยให้ผู้คนใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย เรามองเห็นโอกาสในเทรนด์ Longevity ที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์นี้ TMAN ได้วางโรดแมปการทำตลาดแห่งอนาคตที่มุ่งเน้นการบูรณาการนวัตกรรมล้ำสมัยเข้ากับไลฟ์สไตล์การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Healthcare) เพื่อตอบโจทย์กลุ่มประชากรที่ต้องการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายให้สมบูรณ์ยาวนานที่สุด โดยตั้งเป้าหมายการขับเคลื่อนรายได้ในปี 2569 ให้เติบโตอย่างมั่นคงที่ 10-15% ตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำตลาดเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ที่พร้อมเปลี่ยนนวัตกรรมให้เป็นคุณค่าที่ยั่งยืนทั้งต่อผู้บริโภคและผู้ถือหุ้น” นายประพล กล่าว
