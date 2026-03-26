Griffith Foods ร่วมสนับสนุนกิจกรรม KFC Harvest ส่งต่ออาหารคุณภาพ ลด Food Waste สู่ชุมชน

บริษัท กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ (Griffith Foods Limited) พันธมิตรระดับโลกด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับบริษัทผู้ผลิตอาหาร ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “KFC Harvest … ส่งต่อความอิ่ม ไม่ทิ้งให้ใครต้องหิว” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมุ่งส่งต่ออาหารคุณภาพและสร้างความตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอาหารอย่างคุ้มค่า
ภายในกิจกรรม ทีมเชฟจากกริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ ได้ร่วมลงมือปรุงอาหาร พร้อมถ่ายทอดแนวคิดการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า เพื่อลด Food Waste (การสูญเสียอาหาร) และเพิ่มคุณค่าของอาหารในทุกขั้นตอน นอกจากนี้ ยังได้ร่วมแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขกับชุมชน ผ่านการมอบอาหารและสร้างประสบการณ์ที่อบอุ่นให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การเข้าร่วมในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ ในการสนับสนุนการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมแนวทางการพัฒนาอาหารอย่างยั่งยืน และการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรอย่างมูลนิธิเคเอฟซี ประเทศไทย โดยสอดคล้องกับปณิธาน 2030 (2030 Aspirations) ของกริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ ที่มุ่งเน้นการสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงอาหารสำหรับชุมชน
กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ ยังคงเดินหน้าสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของอาหาร เพื่อร่วมขับเคลื่อนระบบอาหารที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
ข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ (Griffith Foods Limited)
กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ เป็นพันธมิตรระดับโลกด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงแก่บริษัทอาหาร ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการทำอาหารและการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1919 และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองอัลซิป รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นธุรกิจครอบครัวที่มีชื่อเสียงด้านนวัตกรรมจากความร่วมมือ ภายใต้พันธกิจ “เราผสานความใส่ใจและความสร้างสรรค์เพื่อหล่อเลี้ยงโลก - We Blend Care and Creativity to Nourish the World”
ปัจจุบัน กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ ดำเนินธุรกิจในกว่า 40 ประเทศ ครอบคลุม 6 ทวีป มีพนักงานมากกว่า 5,000 คน รวมถึงเชฟกว่า 40 คน และนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารกว่า 340 คน ที่ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาโซลูชันที่หล่อเลี้ยงผู้คน โลก และชุมชน ความสามารถด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทครอบคลุมเครื่องปรุงรส ซอส น้ำสลัด ระบบเคลือบอาหาร และโซลูชันโปรตีนทางเลือก โดยมุ่งเน้นกลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจบริการอาหาร ผู้ผลิตอาหาร ผู้แปรรูปโปรตีน และธุรกิจค้าปลีก
