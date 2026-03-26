KEX ชูบริการเรือธง SAMEDAY เจาะตลาดกลุ่ม “New Econo

ผู้จัดการรายวัน 360 - KEX SAMEDAY โซลูชันส่งด่วนทันใจ คุ้มค่าตอบโจทย์งานเร่งทั่วกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ชูจุดแข็งรับพัสดุหนักสูงสุด 30 กก. เจาะกลุ่ม New Economy พร้อมจัดโปรแรง ลดสูงสุด 30%
บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “KEX” ผู้นำด้านการจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย เดินหน้าตอกย้ำความสำเร็จของบริการเรือธง “KEX SAMEDAY” บริการส่งเช้า–ได้เย็น รองรับพัสดุขนาดใหญ่สูงสุด 30 กิโลกรัม ครอบคลุมพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร พร้อมยกระดับมาตรฐานความเร็ว ความแม่นยำ และการดูแลพัสดุระดับมืออาชีพ รองรับเมกะเทรนด์ ‘ความเร็ว’ ของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการความคล่องตัวแบบเรียลไทม์
KEX SAMEDAY คือจังหวะชีวิตใหม่ของลูกค้า
นายสตีเฟ่น บาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “KEX SAMEDAY ไม่ได้เป็นเพียงบริการขนส่ง แต่คือโซลูชันที่เข้าไปอยู่ใน ‘จังหวะชีวิตจริง’ ของลูกค้า จากข้อมูลพบว่า ผู้ใช้บริการมองว่าการจัดส่งภายในวันเดียวคือ ‘ตัวช่วยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่’ ช่วยให้การทำงานหรือการส่งต่อสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า Art Toys ที่ต้องส่งสินค้ากระแสแรงให้ถึงมือลูกค้าในวันเดียวกัน หรือกลุ่มคนทำงานแบบ Hybrid Work ที่ต้องรับ–ส่งอุปกรณ์ไอทีอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้การทำงานสะดุด ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่า บริการของเรากำลังเป็นส่วนสำคัญของผู้ใช้งานที่ต้องการความเร็วที่วางใจได้ ในราคาที่คุ้มค่าและเหมาะสม”
ด้วยจำนวนการใช้งาน ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล สะท้อนชัดถึงโครงข่ายการจัดส่งที่แข็งแรงและพร้อมที่สุดของ KEX “เรามองไกลกว่าการส่งพัสดุ แต่กำลังส่งต่อ ‘ความได้เปรียบทางธุรกิจ’ และ ‘ความสะดวกสบาย’ ที่ช่วยให้ลูกค้าทุกกลุ่มเติบโตอย่างยั่งยืน” นายบาว์ กล่าว
จากเดิมที่เน้นเพียงความเร็ว KEX ได้ปรับกลยุทธ์ชู 3 จุดเด่นที่สร้างคุณค่าใหม่ให้ผู้ใช้บริการ
1. Speed to Satisfaction — ส่งไว เติมความสุขทันใจ: ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการผลลัพธ์ทันที ช่วยผู้ขายออนไลน์เพิ่มโอกาสซื้อซ้ำ และลดความเสี่ยงการเปลี่ยนใจระหว่างรอของ
2. Seamless Planning — วางแผนเวลาแม่นยำ ไม่ต้องลุ้น: ระบบการันตีเวลาถึงปลายทาง ช่วยผู้รับบริหารจัดการเวลาได้ง่าย ลดปัญหาพัสดุตีกลับ เพิ่มประสิทธิภาพการขายและบริการหลังการขาย
3. Scalable Efficiency — คุ้มค่าทุกสเกล ควบคุมต้นทุนได้จริง: โมเดลราคาคิดตามน้ำหนัก–ขนาดจริง ทำให้ SMEs และร้านค้าออนไลน์สามารถบริหารต้นทุนได้คงที่ แม้เป็นงานด่วนระดับพรีเมียมก็ยังคุ้มค่า
บริการ KEX SAMEDAY รองรับพัสดุน้ำหนักสูงสุด 30 กิโลกรัม และขนาดกล่องรวมไม่เกิน 205 เซนติเมตร (กว้าง + ยาว + สูง) ให้บริการครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ โดยลูกค้าสามารถส่งพัสดุได้ที่หน้าร้านทั้ง 26 สาขา* หรือเรียกเข้ารับพัสดุผ่านแอปฯ หรือเว็บไซต์ เพื่อให้ส่งถึงปลายทางภายในวันเดียว ไม่ว่าจะเป็นการจัดส่งภายในจังหวัดเดียวกัน หรือข้ามจังหวัดในพื้นที่ให้บริการ* ก็สามารถมั่นใจได้ว่าพัสดุจะถูกจัดส่งถึงปลายทางภายในวันเดียวกันอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ* โซลูชันนี้ยังตอบโจทย์สินค้าที่ต้องการความเร่งด่วนในยุค 2026 อย่างครบถ้วน เช่น กลุ่ม Art Toys & Collectibles ที่ต้องส่งทันกระแสการ Unbox กลุ่ม Gadgets & IT Urgent Repair
สำหรับผู้ทำงานแบบ Hybrid Work ที่ต้องส่งอุปกรณ์ไอทีด่วนให้ถึงมือ หรือกลุ่ม Snacks & Dry Food ที่ต้องรักษาคุณภาพการขนส่ง รวมถึงสินค้าอื่น ๆ ที่ต้องการการจัดส่งภายในวันเดียวอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อถือได้ ทำให้ KEX SAMEDAY เป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์ทุกธุรกิจที่ต้องการความรวดเร็ว เชื่อถือได้ และคุ้มค่าที่สุดในปัจจุบัน
ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 30 มิ.ย. 69 ลูกค้าที่ใช้บริการ KEX SAMEDAY รับส่วนลด 30% ของค่าส่งพัสดุ* สำหรับการส่งพัสดุในพื้นที่กรุงเทพฯ และ 5 จังหวัดปริมณฑล เพียงส่งพัสดุที่หน้าร้านเคอีเอ็กซ์ 26 สาขาที่เข้าร่วมรายการ หรือ เรียกบริการรับพัสดุถึงที่ (Pick-up) ผ่านแอปฯ หรือเว็บไซต์