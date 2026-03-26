ETDA เปิดเวที “Awakening Digital Literacy Creator 2026” ชวนสร้างสรรค์ไอเดีย Digital Literacy ชิงรางวัลกว่า 200,000 บาท รับสมัครแล้ววันนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) และพาร์ทเนอร์ เดินหน้าจัดกิจกรรม EDC Pitching ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “Awakening Digital Literacy Creator 2026 – ปลุกพลังความคิด ส่งต่อความรู้ สู่สังคมดิจิทัล” เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะ Gen Z พลเมืองดิจิทัลคุณภาพ ร่วมประชันไอเดียสร้างสรรค์แคมเปญหรือกิจกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมดิจิทัลของไทยให้ปลอดภัยและยั่งยืน พร้อมชิงรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2569

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า ด้วยสังคมดิจิทัลและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ทักษะ "การรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy)" และ "การรู้เท่าทัน AI (AI Literacy)" กลายเป็นทักษะสำคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือ Gen Z ที่เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมดิจิทัล แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและการหลอกลวงในช่องทางออนไลน์ โดยข้อมูลจากศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ (1212 ETDA) ในช่วงปี 2567-2568 พบว่า มีเรื่องร้องเรียนจากการใช้บริการปัญหาแพลตฟอร์มออนไลน์ รวม 2,827 เรื่อง โดย Gen Z อายุ 16–28 ปี เป็น 1 ใน 3 ของกลุ่มเสี่ยง นอกเหนือจาก Gen Y และ Gen X ที่ต้องเผชิญปัญหาการหลอกลวงทางออนไลน์ เช่น การเรียกเก็บค่าบริการไม่เป็นธรรม ราคาไม่ตรงกับยอดชำระจริง การยกเลิกบริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า รวมถึงปัญหาการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม หรือการถูกสร้างบัญชีปลอม
 
ETDA ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลบริการดิจิทัล ที่มีหนึ่งภารกิจสำคัญในการมุ่งส่งเสริมทักษะดิจิทัลที่รู้เท่าทันให้กับคนไทยทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเดินหน้าโครงการ ETDA Digital Citizen (EDC) ตั้งแต่ปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีทักษะการรู้เท่าทันดิจิทัลอย่างรอบด้าน และต่อยอดสู่กิจกรรม EDC Pitching เวทีที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีความพร้อมในการสร้างสรรค์และพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดิจิทัลให้กับสังคมควบคู่ไปกับ ETDA และสานต่อสู่ กิจกรรม Awakening Digital Literacy Creator 2026 ที่จัดขึ้นปีนี้เป็นปีแรก ภายใต้แนวคิด “ปลุกพลังความคิด ส่งต่อความรู้ สู่สังคมดิจิทัล” เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งคนทั่วไปและนิสิต นักศึกษา ได้พัฒนาแนวคิดแคมเปญหรือกิจกรรมรณรงค์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง โดยมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจากการเป็นเพียง “ผู้ใช้ (User)” สู่การเป็น “ผู้สร้าง (Creator)” ที่สามารถออกแบบสื่อหรือกิจกรรมเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมดิจิทัลได้
ความพิเศษของกิจกรรมในปีนี้ คือ ทำงานในเชิงบูรณาการร่วมกับพาร์ทเนอร์จากหลายภาคส่วน เน้นการกำหนดเป้าหมายและออกแบบกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน โดย ETDA และ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ที่มีภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรม (Co-host) ทำงานเชิงบูรณาการตั้งแต่การร่วมออกแบบกิจกรรม การบูรณาการองค์ความรู้ ทรัพยากร และพื้นที่การเรียนรู้ ตลอดจนร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลงานในรอบตัดสิน พร้อมจัด Focus Group เพื่อกำหนดโจทย์การแข่งขันให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงของสังคมดิจิทัล โดยได้รับความร่วมมือจากพาร์ทเนอร์จากหลายภาคส่วน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (CEA), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.), ตัวแทนอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท. (MCOT), องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย (UNICEF), สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และเอเจนซี่ชั้นนำ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริง นำไปสู่โจทย์การแข่งขันที่ “ชัดเจน ทันสมัย และนำไปใช้แก้ปัญหาได้จริง”

สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ทั้ง แบบบุคคลเดี่ยว หรือทีม (ทีมละไม่เกิน 3 คน) โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1.กลุ่มประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปี ขึ้นไป (รวมผู้ศึกษาระดับปริญญาโท/เอก)
2.กลุ่มนิสิตนักศึกษา อายุ 18–25 ปี และกำลังศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องพัฒนาแนวคิดแคมเปญหรือกิจกรรมรณรงค์จากโจทย์การแข่งขันหลัก ได้แก่
•Ignite AI Awareness ตื่นรู้โลก AI “ไม่ใช่แค่รู้ใจ แต่ต้องรู้ทัน”
•Enlighten Digital Empathy ตื่นรู้ด้วยใจ ไม่ใช่แค่ยอดไลก์ แต่ต้องใส่ใจสังคม
•Well-rounded Living in AI Era ตื่นรู้โลกยุคใหม่ อยู่ร่วมกับ AI อย่างสมดุล
ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องผ่านการอบรมภายใต้หลักสูตร EDC Trainer และ EDC Plus ก่อน โดยผู้ชนะจากทั้ง 2 กลุ่มจะได้รับเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Awakening Digital Literacy Creator 2026 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2569 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.etda.or.th/th/pr-news/Awakening-Digital-Literacy-Creator-2.aspx โดยจะประกาศรายชื่อ 10 ทีมผู้ผ่านเข้ารอบแรก ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Email: event.vxconsulting@gmail.com โทร: 082-551-9068 (คุณมุก คุณิตา) หรือ Facebook : ETDA Thailand

“กิจกรรม Awakening Digital Literacy Creator 2026 ไม่ได้มุ่งเพียงการเฟ้นหาไอเดียสร้างสรรค์ แต่เป็นการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมและพาร์ทเนอร์จากหลายภาคส่วน เพื่อพัฒนาแนวคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการยกระดับทักษะ Digital Literacy ของสังคมไทย และร่วมกันขับเคลื่อนสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยและยั่งยืนในระยะยาว” ดร.ชัยชนะฯ กล่าวทิ้งท้าย






