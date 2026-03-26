เอ็นทีที เดต้า เพย์เม้นท์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) และ มาสเตอร์การ์ด เปิดตัว ADAPTIS Soundbox โซลูชันรองรับมาตรฐาน EMV ในการรับชำระด้วยบัตรเครดิตรายแรกของไทยสำหรับธุรกิจ SME

· เปิดตัว ADAPTIS Soundbox ในประเทศไทย ผ่านความร่วมมือระหว่าง เอ็นทีที เดต้า เพย์เม้นท์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) และ มาสเตอร์การ์ด
· อุปกรณ์ต้นทุนต่ำ ออกแบบมาเพื่อขยายการรับชำระด้วยบัตรเครดิตสำหรับธุรกิจ SME ทั่วประเทศ
· อัตราค่าธรรมเนียม (MDR) ที่จูงใจ ช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยตัดสินใจหันมาใช้บริการรับชำระเงินดิจิทัล
· การยืนยันการชำระเงินด้วยเสียงแบบเรียลไทม์ เพิ่มความมั่นใจในการรับชำระทุกรายการ
กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 25 มีนาคม 2569 – เอ็นทีที เดต้า เพย์เม้นท์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) ร่วมกับ มาสเตอร์การ์ด ประกาศเปิดตัว ADAPTIS Soundbox โซลูชันที่รองรับมาตรฐาน EMV ในการรับชำระด้วยบัตรเครดิตรายแรกของประเทศไทยสำหรับธุรกิจ SME สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการขยายการรับชำระเงินดิจิทัลในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
EMV เป็นมาตรฐาน ของการชำระเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือทั่วโลก รองรับการทำธุรกรรมที่สอดคล้องและใช้งานร่วมกันได้ในทุกประเทศ จากการขยายความสามารถในการรองรับมาตรฐาน EMV ไปยัง ธุรกิจ SME ช่วยให้แม้แต่ธุรกิจขนาดเล็กก็สามารถได้รับประโยชน์จากระดับความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือที่ผู้บริโภคทั่วโลกไว้วางใจ
ADAPTIS Soundbox ถูกออกแบบมาให้เป็นอุปกรณ์ที่มีต้นทุนต่ำ รองรับการแจ้งเตือนด้วยเสียงทันทีเมื่อทำรายการสำเร็จ ช่วยขจัดความไม่แน่ใจ ในขั้นตอนการชำระเงิน โดยการทำให้การรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเข้าถึงได้ง่ายและมีต้นทุนที่เหมาะสม การร่วมมือครั้งนี้มุ่งหวังที่จะขยายจุดรับชำระทั่วประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังเริ่มต้นหรือเร่งเดินหน้าสู่การชำระเงินดิจิทัล
ADAPTIS Soundbox รองรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตแบบแตะด้วยบัตร รวมถึงการชำระเงินผ่าน คิวอาร์เพย์เมนต์ต่างๆทั้งไทยและต่างประเทศ ด้วยวิธีการรับชำระเงินที่ง่ายและเชื่อถือได้สำหรับผู้ประกอบการในการให้บริการลูกค้าในสภาพแวดล้อมที่ใช้เงินสดน้อยลงในปัจจุบัน ประกอบกับอัตราค่าธรรมเนียม MDR ที่จูงใจและปรับให้เหมาะกับผู้ประกอบการรายย่อย โซลูชันนี้ช่วยลดอุปสรรคในการเข้าถึงสำหรับ SME ที่ต้องการปรับปรุงระบบการชำระเงินในร้าน
รองรับการแจ้งเตือนด้วยเสียงได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า อุปกรณ์ดังกล่าวยังช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานสำหรับผู้ประกอบการและพนักงาน ส่งผลให้การดำเนินงานประจำวันและประสบการณ์ของลูกค้าดีขึ้น
ในงานเปิดตัวซึ่งจัดขึ้น ณ สำนักงานแห่งใหม่ของ NTT DATA Payment Services ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย
คุณปริญญา จินันนุยา , ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , NTT DATA Payment Services (Thailand) กล่าวว่า:
“SME คือกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจไทย การขยายจุดรับชำระเงินสำหรับ SME จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการเติบโตอย่างทั่วถึง ด้วย ADAPTIS Soundbox เรากำลังนำเสนออุปกรณ์ต้นทุนต่ำ ติดตั้งง่าย ที่ให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงการชำระเงินดิจิทัลอย่างปลอดภัยพร้อมอัตรา MDR ที่จูงใจ ผ่านความร่วมมือกับ Mastercard เรากำลังเสริมสร้างระบบนิเวศของการชำระเงินและช่วยให้ธุรกิจไทยเข้าร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น”
คุณวินนี่ วอง ,ผู้จัดการประจำประเทศไทยและเมียนมา, Mastercard กล่าวว่า:
“ที่ Mastercard เรามุ่งมั่นส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและสนับสนุนการเติบโตของ SME ทั่วประเทศไทย เมื่อพฤติกรรมการชำระเงินของผู้บริโภคเปลี่ยนไปสู่การชำระเงินแบบไร้สัมผัสและดิจิทัล โซลูชันการรับชำระที่เข้าถึงได้และขยายขนาดได้จึงกลายเป็นสิ่งจำเป็น ผ่านความร่วมมือกับ NTT DATA Payment Services เรามุ่งเร่งการรับบัตรในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและมอบประสบการณ์การชำระเงินที่ปลอดภัยและราบรื่น เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน”
ADAPTIS Soundbox เป็นส่วนหนึ่งของ ADAPTIS In-Store ชุดโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งรองรับการรับชำระเงิน ณ จุดขายแบบไร้รอยต่อ ด้วยการผสมผสานอุปกรณ์ราคาประหยัด การประมวลผลการชำระเงินที่ปลอดภัย และความร่วมมือในระบบนิเวศ
NTT DATA Payment Services ยังคงขับเคลื่อนการเสริมศักยภาพผู้ประกอบการและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลทั่วประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ADAPTIS และโซลูชันทั้งหมดของ NTT DATA Payment Services ได้ที่ www.nttdatapay.com