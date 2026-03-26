กรมพัฒน์ชวนนิติบุคคลส่งงบการเงินแต่เนิ่น ๆ ย้ำรอบปีบัญชี 31 ธ.ค.68 ต้องยื่นไม่เกิน 2 มิ.ย.69

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าชวนนิติบุคคล จัดทำและนำส่งงบการเงินผ่านระบบนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบ DBD e-Filing โดยขอให้ตรวจสอบรอบปีบัญชี หากกิจการใดพร้อมให้นำส่งได้ทันที ไม่ต้องรอให้ใกล้หมดเวลา หากตรวจพบข้อบกพร่อง จะได้แก้ไขได้ทัน ย้ำนิติบุคคลที่ปิดรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.68 ยื่นงบได้ไม่เกิน 2 มิ.ย.69 เผยการส่งงบการเงิน ยังจะทำให้คู่ค้า นักลงทุน สถาบันการเงินเชื่อมั่น เพิ่มโอกาสทำธุรกิจ เข้าถึงแหล่งเงินทุน
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปี 2568 มีนิติบุคคลที่มีหน้าที่นำส่งงบการเงินต่อกรม จำนวน 907,151 ราย ซึ่งนิติบุคคลส่วนใหญ่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2568 ขอให้จัดทำและนำส่งงบการเงินผ่านระบบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบ DBD e-Filing ซึ่งสามารถนำส่งได้ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยขอให้ตรวจสอบรอบปีบัญชี และหากกิจการใดพร้อมแล้วให้นำส่งตั้งแต่เนิ่น ๆ ไม่ต้องรอใกล้หมดเวลา เมื่อตรวจพบข้อบกพร่องจะได้แก้ไขให้ทันภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งการส่งงบการเงินจะทำให้นักลงทุน คู่ค้า และสถาบันการเงินเชื่อมั่น ในสถานะทางการเงินของธุรกิจช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น
สำหรับการนำส่งงบการเงิน เป็นหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งนิติบุคคลแต่ละประเภทมีระยะเวลาในการนำส่งที่แตกต่างกัน ดังนี้ 1.บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด ต้องเสนองบการเงินต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ภายใน 4 เดือนนับแต่วันปิดรอบบัญชี และนำส่งงบการเงินภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่งบการเงินได้รับอนุมัติจากที่ประชุม 2.ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน นิติบุคคลต่างประเทศ และกิจการร่วมค้า ต้องนำส่งงบการเงิน ภายใน 5 เดือน นับแต่วันปิดรอบบัญชี และ 3.สมาคมการค้าและหอการค้า ต้องเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ ภายใน 120 วัน นับแต่วันปิดบัญชี และนำส่งงบดุล ภายใน 30 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่
โดยนิติบุคคลที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2568 หากเป็นบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินภายในวันที่ 30 เม.ย.2569 สำหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน กิจการร่วมค้า และนิติบุคคลต่างประเทศ จะต้องนำส่งงบการเงินอย่างช้าที่สุดภายในวันที่ 2 มิ.ย.2569
ทั้งนี้ กรมได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับให้คำแนะนำในการนำส่งงบการเงินโดยเฉพาะ สามารถ Add Line เพิ่มเพื่อน โดยพิมพ์ @sxw0580y หรือโทรสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 4377 0 2547 4385 และ 0 2547 5978 หรือ ศึกษารายละเอียดด้วยตนเองจากคู่มือการยื่นงบการเงิน ทางเว็บไซต์ efiling.dbd.go.th เลือก คู่มือการใช้งานระบบ และสามารถส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing โดยทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบได้ทางเว็บไซต์ efiling.dbd.go.th เลือกบริการนำส่งงบการเงิน ซึ่งนิติบุคคลที่นำส่งสำเร็จ จะปรากฏสถานะ “รับแจ้งแล้ว”