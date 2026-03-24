พร้อมแล้ว! กรมขนส่งทางบก เปิดประมูลทะเบียนรถ หมวดพิเศษแห่งปี “มหัศจรรย์ ทะเบียนดี มหานคร 4ขข 4444” และทะเบียนสวยลักษณะพิเศษ ชื่อที่คุณกำหนดเองได้

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 กรุงเทพ - กรมการขนส่งทางบก ประกาศจัดงานมหกรรมประมูลทะเบียนรถเลขสวยครั้งใหญ่ รับเทศกาลสงกรานต์ 2569 เปิดประมูล 2 ช่วงสำคัญ ครอบคลุมทะเบียนรถหมวดพิเศษแห่งปี มหัศจรรย์ ทะเบียนดี มหานคร 4ขข 4444 ในวันที่ 4-5 เมษายน 2569 ณ ห้อง Amber 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี และทะเบียนรถเลขสวยลักษณะพิเศษ ที่สามรถกำหนดเองได้ ในวันที่ 18 เมษายน 2569 ณ กรมการขนส่งทางบก เพื่อส่งเสริมประชาชนครอบครอง “สินทรัพย์มงคล” และมรดกที่ทรงคุณค่า ในอนาคต
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เนื่องจากปี 2569 เป็นหมวดของทะเบียนเลข 4ขข กรมการขนส่งทางบก จึงได้เลือกนำมาจัดในช่วงเทศกาล สงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับพี่น้องคนไทย เพราะมีความหมายที่ดีตามศาสตร์ตัวเลขแล้ว เลขอักษร “ข” ซ้ำกัน (ขข) หลายคนเชื่อว่าเป็นหมวดที่ “ขออะไรก็ได้ตามนั้น”
โดยอักษร ข ตัวแรกจะเป็นการขอพร หรือ หวังสิ่งใดสมหวังก็สำเร็จ ส่วนอักษร ข ตัวหลัง จะเปรียบเสมือนตะขอคอยเกี่ยวทรัพย์ ดังนั้น อักษรขข ไม่ใช่แค่ป้ายทะเบียน แต่คือ ขุมทรัพย์แห่งพลังชีวิต ผู้ที่ได้ครอบครอง คือ ผู้ที่ได้พลังแห่งโชคลาภและความสำเร็จ
ขณะดียวกัน เลขทะเบียนรถหมวดพิเศษ 4ขข ที่จะเป็นไฮไลท์สำหรับงานมหกรรมประมูลทะเบียนรถ ในปี 2569 นี้ คือ การประมูลหมวดพิเศษ “มหัศจรรย์ ทะเบียนดี มหานคร 4ขข 4444” โดยศาสตร์ตัวเลข 4 ถือว่าเป็นเลขแห่งการเจรจา สื่อสารการพูดเก่ง มีวาทศิลป์ เหมาะกับการค้าขาย หรืออาชีพที่ต้องใช้การเจรจาต่อรอง มีความเป็นผู้นำชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ
เมื่อนำมารวมกับอักษร ขข จะหมายถึงพลังเพิ่ม 2 เท่า มีความสำเร็จที่รวดเร็ว การงานเดินไปข้างหน้า การเงินดี เหมาะกับรถทำมาหากิน รถเจ้าของธุรกิจ หรือ รถที่ต้องวิ่งงานเยอะๆ ซึ่งจะจบราคาประมูลไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท ขณะที่ยอดรายได้จากการประมูลภายในงานตั้งแต่วันที่ 4-5 เมษายน จะมีไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท โดยมีป้ายทะเบียนรถหมวดพิเศษ เข้าร่วมประมูลทุกปีอยู่ที่ จำนวน 301 ป้าย จากสถิติ 4 ปีที่ผ่านมา หมวดทะเบียนพิเศษ หรือ อักษรเบิ้ล (เช่น กก, ขข) มักได้รับความสนใจสูงมาก สามารถทำรายได้เข้ากองทุน เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สูงกว่าปกติถึง 20%
อย่างไรก็ดี ผู้เข้าร่วมประมูลทะเบียนรถ ฯ ในปี 2569 นอกจากจะได้ร่วมทำบุญสร้างกุศลแล้ว หมายเลขทะเบียนรถทั้งหมด ยังถือว่าเป็น “สินทรัพย์” ที่มีคุณค่า และมีความพิเศษแตกต่างจากทะเบียนรถทั่วไป (ป้ายขาว) เพราะสามารถถือครองได้ตลอดไปซึ่งเป็นการเก็บรักษาทะเบียนประมูลไว้เป็นสมบัติ ที่ส่งต่อไปให้ลูกหลานต่อๆ ไปได้ ในอนาคต
ส่วนไฮไลท์พิเศษของการจัดงานมหกรรมประมูลทะเบียนรถครั้งใหญ่ ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน ที่เป็นความแตกต่างจากปีที่ผ่านมา คือ “ขนาดและความยิ่งใหญ่” เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยปีนี้ได้มีการยกระดับสถานที่จัดงาน จากเดิมที่จะจัดขึ้นเป็นประจำ ภายในกรมการขนส่งทางบก ไปจัดที่ ห้องแอมเบอร์ 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์เข้าถึงพี่น้องประชาชนมากขึ้น ประกอบกับเป็นการสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมกับงานมหกรรมประมูลครั้งยิ่งใหญ่ในปีนี้
อธิบดีกรมฯ กล่าวเสริมว่า ในปีนี้นอกจากจะมีการประมูลทะเบียนรถ หมวดพิเศษ 4ขข แล้ว ในวันที่ 18 เมษายน 2569 ณ กรมการขนส่งทางบก จะมีการจัดประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยลักษณะพิเศษ หรือป้ายทะเบียนพิเศษ ที่เป็นคำมงคล ที่สามรถตั้งชื่อ และ กำหนดตัวเลข เองได้ เช่น สำเร็จ 9, ทอง 111, พลัง 8888, เฮง 123, เฉลิม 99 เป็นต้น
โดยเงินรายได้จากการประมูลฯทั้งหมด กรมการขนส่งทางบก มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการใช้จ่ายเงินจาก กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะ ซึ่งในปี 2569 ทิศทางใหม่ที่จะเกิดขึ้น คือ ขณะนี้ทางกรมฯ อยู่ระหว่างการเสนอขอแก้ไขระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายขอบเขตการนำเงินกองทุนไปสร้างประโยชน์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น อาทิ ยกระดับระบบขนส่งสาธารณะ ส่งเสริมการเดินทางที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพให้กับประชาชน
สนับสนุนรถโรงเรียนในท้องถิ่น ในการว่าจ้างรถโรงเรียนที่มีคุณภาพ เพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนรถรับส่งนักเรียนที่ปลอดภัยในพื้นที่ห่างไกล , เพิ่มการเยียวยาและรักษาผู้ประสบภัย รวมถึงผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุจากการขนส่งขนาดใหญ่หรือรถสาธารณะ และ โครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่” ซึ่งทำมาแล้วอย่างต่อเนื่อง เพื่อเน้นการปลูกฝังความปลอดภัยให้แก่เด็กและเยาวชนในต่างจังหวัด ซึ่งปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมแล้วกว่า 70,000 คน
สำหรับผู้สนใจอยากเข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดพิเศษ 4ขข ปีนี้ สามารถลงทะเบียนประมูลล่วงหน้าได้แล้วที่อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการขนส่งทางบก หรือ www.tabienrod.com และร่วมประมูลในวันที่ 4-5 เมษายน 2569 ผ่าน 3 ช่องทางคือ ทางวาจาในห้องประมูล ห้องแอมเบอร์ 1 (บริเวณล็อบบี้ Hall 7) ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ทางอินเตอร์เน็ตที่ www.tabienrod.com / และผ่าน ทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือ www.tabienrod.com
“ เพราะรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวย จะไม่ใช่แค่การได้ครอบครองสินทรัพย์เท่านั้น แต่เป็นการสร้าง “บุญกุศล” ที่ยิ่งใหญ่ เงินทุกบาทของท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อรักษาชีวิตเพื่อนร่วมทาง ลดอุบัติเหตุ และช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก จากการเดินทาง นับเป็นการสร้างกุศลที่ส่งผลต่อเนื่องไปอย่างไม่สิ้นสุด” นายสรพงศ์ กล่าวปิดท้าย