โค้งสุดท้าย! โอกาสทององค์กรและคนทำงาน AIS Academy ผนึก Conicle ทุ่มแจก 9 คอร์สดิจิทัล อัปสกิลทุกอุตสาหกรรมในโปรเจกต์ “BOI STEM++” ก่อน 31 มี.ค.นี้!

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 – นับถอยหลังสู่โค้งสุดท้ายกับแคมเปญอัปสกิลระดับชาติ เมื่อ AIS Academy จับมือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดตัวโครงการ "AIS Academy x BOI STEM++" มอบสิทธิพิเศษให้ภาคธุรกิจ คนไทย และบัณฑิตจบใหม่ ได้เรียนรู้ทักษะด้าน STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) และทักษะดิจิทัลแห่งอนาคตแบบเจาะลึก 9 หลักสูตร ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย มุ่งยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อปูทางสู่การเติบโตในเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
โครงการนี้ไม่เพียงเปิดกว้างสำหรับบุคคลทั่วไปและบัณฑิตจบใหม่เท่านั้น แต่ยังเป็น "ทางลัด" สำคัญสำหรับองค์กรธุรกิจในทุกภาคอุตสาหกรรม ที่กำลังมองหาโอกาสในการ Reskill และ Upskill พนักงาน (Workforce Readiness) โดยเฉพาะแผนกไอทีหรือสายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้:
● เจาะลึก 9 ทักษะดิจิทัลที่ทุกธุรกิจขาดไม่ได้: ครอบคลุมสายงานสำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรยุคใหม่ ทั้ง AI & Automation, Cloud Computing และ Cybersecurity ใช้เวลาเรียนเฉลี่ยเพียง 10-20 ชั่วโมงต่อหลักสูตร
● การันตีคุณภาพระดับประเทศ: ทุกหลักสูตรได้รับการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการ และได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำไปประยุกต์ใช้กับงานจริงได้ทันที
● รับ Digital Badge ต่อยอดความก้าวหน้าทันที: เมื่อเรียนจบตามเกณฑ์ ผู้เรียนจะได้รับตราสัญลักษณ์ดิจิทัล (Digital Badge) หรือใบรับรอง (Certificate) เพื่อใช้เป็นเครื่องยืนยันความสามารถเชิงประจักษ์ ช่วยให้องค์กรมีบุคลากรที่ได้มาตรฐาน และเพิ่มแต้มต่อในการเติบโตทางอาชีพของพนักงาน
การผลักดันทักษะกลุ่ม STEM++ ในครั้งนี้ ถือเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่จะช่วยปลดล็อกศักยภาพประเทศไทย (Thailand's Competitiveness) ให้ก้าวทันเวทีโลก โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนที่กำลังเร่งสร้าง Tech Talent อย่างเข้มข้น โครงการนี้ได้คัดสรรหลักสูตรที่สามารถนำไปสร้าง Business Impact ได้ทันที อาทิ การประยุกต์ใช้ AI ในการทำงาน (Prompt Engineering & Agentic AI), การสร้างแอปพลิเคชันแบบ No-code (Power Apps) รวมถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ซึ่งทักษะเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Productivity) ให้กับองค์กร แต่ยังเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติ (FDI) เข้าสู่กลุ่มอุตสาหกรรมนวัตกรรมใหม่ สร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจดิจิทัลไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ด้าน นายนกรณ์ พฤกษ์พิพัฒน์เมธ (ปูน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โคนิเคิล จำกัด (Conicle) ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์และความภาคภูมิใจในความร่วมมือครั้งนี้ว่า “Conicle มีความยินดีและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการระดับประเทศกับ AIS Academy และ BOI เรามีวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นในการสร้าง Ecosystem การเรียนรู้ที่แข็งแกร่ง และเชื่อเสมอว่าการพัฒนา 'คน' คือขุมพลังสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนทุกอุตสาหกรรม โครงการ BOI STEM++ จึงเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยปลดล็อกศักยภาพองค์กรและแรงงานไทยให้พร้อมแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล”
เพื่อให้การกระจายองค์ความรู้ในระดับประเทศครั้งนี้เข้าถึงผู้เรียนได้อย่างไร้รอยต่อและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โครงการ AIS Academy x BOI STEM++ ได้ผสานความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรด้านเทคโนโลยีการศึกษา (EdTech) ชั้นนำ ซึ่งรวมถึง บริษัท โคนิเคิล จำกัด (Conicle) ที่ได้เข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญของการขับเคลื่อนโครงการนี้
โดย Conicle ได้ร่วมสนับสนุนโครงการผ่านการให้บริการแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning Platform) ที่ทันสมัย มีความเสถียรสูง และออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งาน (UX/UI) มาให้เรียนรู้ได้ง่าย นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอหลักสูตรคุณภาพ 2 หลักสูตรจาก Conicle เข้ามาเสริมทัพ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะใหม่ๆ ได้อย่างสะดวกสบาย ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere, Anytime) เติมเต็มระบบนิเวศการเรียนรู้ (Learning Ecosystem) ของโครงการให้สมบูรณ์แบบ และพร้อมเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการสร้าง Workforce Readiness ให้กับคนไทย
องค์กรธุรกิจ ผู้เริ่มต้นทำงาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจยกระดับทักษะเพื่ออนาคต สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรและสมัครเข้าร่วมโครงการ "AIS Academy x Conicle กับโครงการ BOI STEM++" ได้แล้ววันนี้ - 31 มีนาคม 2569 ผ่านทางเว็บไซต์ www.aisacademy.com/boistemplusplus และสำหรับท่านที่ได้รับสิทธิ์เรียนหลักสูตรออนไลน์ อย่าพลาดที่จะเข้าเรียนให้จบภายใน 30 เมษายนนี้! เพื่อรับ e-Certificate และมีโอกาสได้รับของรางวัลในแคมเปญ “เรียนจบปุ๊บ รับสิทธิ์ Gift Card ปั๊บ!” อาทิ ShopeePay Gift Card และ iPhone 17 Pro Max
