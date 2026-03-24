ยุคใหม่ของการทำงานด้วย AI : viaim แบรนด์นวัตกรรม AI ชั้นนำระดับโลก เปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

viaim แบรนด์เทคโนโลยี AI ชั้นนำ ที่ผสานซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เข้าด้วยกัน พร้อมนำเสนอนวัตกรรม AI ที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการสื่อสารและการทำงานในยุคดิจิทัล
ทีมผู้ก่อตั้งหลักของ viaim ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ต และฮาร์ดแวร์ โดยมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการโต้ตอบอัจฉริยะ (Intelligent Interaction) มานานกว่า 10 ปี พร้อมความเชี่ยวชาญเชิงลึกในเทคโนโลยีหลัก อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ (AI), การจดจำเสียงพูด (Speech Recognition) และความเข้าใจภาษาเชิงบริบท (Semantic Understanding) โดย viaim ถือกำเนิดขึ้นจากการสำรวจรูปแบบการทำงานของอนาคตภายใต้จิตวิญญาณของแบรนด์ที่เรียกว่า “We Aim to Explore”
ในยุคดิจิทัลที่การประชุมและการสื่อสารเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลสำคัญจำนวนมากมักถูกมองข้ามและไม่ได้ถูกบันทึกอย่างเป็นระบบ กลายเป็น “ต้นทุนแฝง” ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของทั้งบุคคลและองค์กร viaim จึงนำเสนอแนวคิด “Empower Every Word” (ให้คุณค่ากับทุกคำพูด) โดยเชื่อว่าเทคโนโลยีควรถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ทุกการสื่อสารได้รับการบันทึกอย่างครบถ้วนและไม่ถูกลืมอีกต่อไป
viaim ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีหลักที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งประกอบด้วย ระบบถอดเสียงอัจฉริยะที่มีความแม่นยำสูง การประมวลผลหลายภาษาแบบเรียลไทม์ และการสรุปเนื้อหาอัตโนมัติ ช่วยเปลี่ยนบทสนทนาที่ซับซ้อนให้กลายเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ต่อได้ทันทีอย่างสมบูรณ์แบบ ผลิตภัณฑ์ของ viaim จึงเปรียบเสมือน “เลขาส่วนตัว AI แบบพกพา” ที่ช่วยบันทึก จัดระเบียบข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ
ปัจจุบัน viaim ได้ขยายตลาดครอบคลุมทั้งอเมริกาเหนือ ญี่ปุ่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย และล่าสุดคือประเทศไทย โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก 2 รุ่นที่พร้อมวางจำหน่าย ดังนี้:
viaim Nano+ (ภาพรวมผลิตภัณฑ์)
หูฟัง AI อัจฉริยะที่รวมฟังก์ชันการบันทึกเสียง การถอดเสียง การแปลภาษา และระบบเสียงคุณภาพสูงไว้ในหนึ่งเดียว ออกแบบมาเพื่อการประชุมและใช้งานด้านธุรกิจโดยเฉพาะ
- รองรับหลายภาษา: สามารถถอดเสียงและแปลภาษาแบบเรียลไทม์ได้มากกว่า 78 ภาษา
- ผู้ช่วยประชุม AI: สรุปเนื้อหาการประชุมอัตโนมัติ สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ (To-do List) และแยกแยะเสียงของผู้พูดได้แม่นยำ
- Flash Record™: เริ่มบันทึกเสียงได้ทันทีโดยไม่ต้องเปิดแอปฯ ตัวหูฟังมีหน่วยความจำในตัว บันทึกได้นานสูงสุด 2 ชั่วโมงต่อข้าง และรองรับการรับเสียงระยะไกลสูงสุด 7 เมตร
- ประสิทธิภาพสูงสุด: ใช้งานได้นาน 12 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง (รวมเคสสูงสุด 40 ชั่วโมง) น้ำหนักเบาเพียง 4.9 กรัม พร้อมกันน้ำกันฝุ่น IP55
viaim NoteKit (ภาพรวมผลิตภัณฑ์)
โซลูชันบันทึกเสียงขนาดกะทัดรัดที่ออกแบบมาสำหรับการประชุมผ่านคอมพิวเตอร์และการบันทึกคอนเทนต์โดยเฉพาะ เพียงเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ก็เริ่มใช้งานได้ทันที
- การเชื่อมต่อที่ราบรื่น: รองรับแพลตฟอร์มหลัก เช่น Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Webex และ Skype
- ถอดความและสรุปผล: รองรับการแปลงเสียงเป็นข้อความ (Speech-to-Text) 78 ภาษา พร้อมระบบ AI สรุปประเด็นสำคัญและงานที่ต้องติดตามให้อัตโนมัติ
- ฮาร์ดแวร์คุณภาพ: ไมโครโฟนคู่รับเสียงได้ชัดเจนในระยะ 5 เมตร พร้อมปุ่มกดปิดไมค์ (Mute) บนตัวเครื่องเพื่อความเป็นส่วนตัว
- Plug-and-Play: ใช้งานได้ทันทีทั้งบน Windows และ macOS ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลการประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและง่ายดาย
