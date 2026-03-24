BCPGปิดดีลโซลาร์รูฟท็อป เสริมพอร์ต Private PPA

“บีซีพีจี”ปิดดีลซื้อหุ้นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา กำลังการผลิตรวม 17.5 เมกะวัตต์ เสริมความแข็งแกร่งธุรกิจ Private PPA
นายรวี บุญสินสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)หรือBCPG เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการรับโอนหุ้นในบริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาในประเทศไทย ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 17.5 เมกะวัตต์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายหลังจากที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นไว้ก่อนหน้านี้ในปี 2568 ส่งผลให้การเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแผน
“การเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้นับเป็นการต่อยอดกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการขยายพอร์ตโฟลิโอโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา เพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจการจำหน่ายไฟฟ้าในรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภาคเอกชน (Private PPA) ซึ่งจะช่วยเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำที่มีความมั่นคงและต่อเนื่อง เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว” นายรวีกล่าว
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัทดังกล่าวเป็น “บริษัท บีซีพีจี เอ็นเนอร์ยี โซลูชั่นส์ จำกัด” เพื่อรองรับการขยายธุรกิจด้าน Private PPA ต่อไป
“บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งของพอร์ตโฟลิโอ ควบคู่กับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และตอกย้ำบทบาทในการเป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition) ของประเทศ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” นายรวีกล่าว