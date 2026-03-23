Manao Software เปิดกลยุทธ์ธุรกิจเติบโต ย้ำTrusted Technology & Automation Partner

Manao Software ผู้ให้บริการพัฒนา Custom Software และระบบ Automation เปิดเผยผลการดำเนินธุรกิจปี ค.ศ. 2025 (พ.ศ. 2568)ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง สะท้อนความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องจากลูกค้าองค์กรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการเติบโตครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนผลลัพธ์ทางธุรกิจ แต่ยังแสดงถึงบทบาทที่ชัดเจนขึ้นของบริษัทในฐานะพาร์ตเนอร์ด้านเทคโนโลยีระยะยาวที่องค์กรสามารถไว้วางใจได้ ในการพัฒนาระบบ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และขยายธุรกิจได้อย่างมั่นคง
จากโมเมนตัมดังกล่าว Manao Software ตั้งเป้าเติบโตต่อเนื่องเกือบ 12% ในปี 2026 โดยขับเคลื่อนจากความเชื่อมั่นของลูกค้า ความสัมพันธ์ระยะยาว และการมุ่งเน้นการส่งมอบงานที่เป็นรูปธรรม มากกว่าการสร้างความคาดหวังระยะสั้น
ในปี 2026 บริษัทก้าวเข้าสู่ช่วงการเติบโตใหม่ ด้วยทิศทางเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน โดยมีแนวคิดสำคัญว่าอุตสาหกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Outsourcing จำเป็นต้อง “สร้างความเชื่อมั่น” ขึ้นมาใหม่ เนื่องจากหลายองค์กรยังคงเผชิญความท้าทายด้านความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือในการส่งมอบงาน และการทำงานร่วมกันในระยะยาว ซึ่ง Manao Software ตั้งเป้าที่จะยกระดับมาตรฐานดังกล่าว ผ่านการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา การส่งมอบงานคุณภาพ และการเป็นพาร์ตเนอร์ที่เติบโตไปพร้อมกับลูกค้า
คริสโตเฟอร์ มอสซ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง Manao Software กล่าวว่า “ปี 2025 เป็นอีกหนึ่งปีที่มีความหมายสำหรับเรา เราได้ขยายฐานลูกค้า ขยายทีม และมีโอกาสทำงานในโปรเจกต์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น แต่สำหรับเรา การเติบโตไม่ได้หมายถึงรายได้เพียงอย่างเดียว แต่คือความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้ เพื่อให้เราช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจ วางรากฐานระบบที่แข็งแรง และพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ”
ตลอดปีที่ผ่านมา Manao Software ได้ร่วมงานกับองค์กรหลากหลายอุตสาหกรรม สนับสนุนการปรับปรุง Workflow ภายในองค์กร เสริมความแข็งแกร่งของระบบงาน และพัฒนา Custom Software ที่ตอบโจทย์เป้าหมายทางธุรกิจ โดยลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ได้มองหาเพียงผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ แต่ต้องการพาร์ตเนอร์ที่เข้าใจทั้งมุมเทคนิคและธุรกิจ พร้อมรับผิดชอบงานในระยะยาว
หัวใจสำคัญของการทำงานของ Manao Software คือแนวคิด “Straight talk. Solid delivery.” ซึ่งสะท้อนความเชื่อว่าความสำเร็จของการทำงานด้านเทคโนโลยีเกิดจากการสื่อสารที่ชัดเจน ให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมา และการส่งมอบงานที่เชื่อถือได้ โดยบริษัทเลือกให้คำแนะนำที่เป็นจริง แจ้งความเสี่ยงล่วงหน้า และพัฒนาโซลูชันที่ใช้งานได้จริง สามารถขยายต่อได้ และสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
คริสโตเฟอร์ มอสซ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ลูกค้าในปัจจุบันไม่ได้มองหาแค่ทีมพัฒนา แต่ต้องการพาร์ตเนอร์ที่เข้าใจบริบททางธุรกิจ สื่อสารได้ชัดเจน และสามารถพูดตรงไปตรงมาในสิ่งที่จะสร้างคุณค่าในระยะยาว เราเชื่อว่าความเชื่อมั่นเกิดจากความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการส่งมอบงานที่พิสูจน์ได้จริง”
แนวคิดระยะยาวนี้ยังคงเป็นตัวกำหนดทิศทางของบริษัทในปี 2026 โดย Manao Software ตั้งเป้าเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพด้านกำไร ควบคู่ไปกับการลงทุนพัฒนาศักยภาพองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงทีมขายและทีมพัฒนาให้ทำงานสอดคล้องกันมากขึ้น การเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดสรรทีม และการพัฒนาทักษะด้านเทคนิคให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ในด้านเทคโนโลยี Manao Software มองว่า Artificial Intelligence เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจริง มากกว่าจะเป็นเพียงกระแสทางการตลาด โดยในปี 2026 บริษัทจะนำ AI มาใช้สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การทำ Prototype ให้เร็วขึ้น ลดงาน Manual ในการ Testing และ Code Review และช่วยให้ทีมพัฒนาทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยยังคงรักษามาตรฐานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์อย่างเข้มงวด
คริสโตเฟอร์ มอสซ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “ในอนาคต องค์กรจะต้องการมากกว่าเครื่องมือดิจิทัล แต่ต้องการระบบ โครงสร้าง และพาร์ตเนอร์ที่เหมาะสม เพื่อให้เทคโนโลยีสามารถสนับสนุนธุรกิจได้อย่างแท้จริง และนี่คือจุดที่เราเชื่อว่า Manao Software สามารถสร้างคุณค่าได้”
อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญของ Manao Software คือการเดินหน้าสร้าง Tech Community ผ่านกิจกรรม Manao Mashup #7 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์อีเวนต์ที่บริษัทจัดอย่างต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ งานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “From Clear Priorities to Intelligent Automation” โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายระหว่างนักพัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และผู้นำธุรกิจ เพื่อสำรวจแนวทางการนำระบบอัตโนมัติมาใช้จริงในการทำงาน กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2026 ณ สำนักงานใหญ่ Manao Software จังหวัดเชียงใหม่ สะท้อนถึงความตั้งใจของบริษัทในการขับเคลื่อน Tech Community และเปิดพื้นที่ให้เกิดการเชื่อมต่อ แลกเปลี่ยน และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจผ่านเครือข่ายคุณภาพ
ในขณะที่บริษัทก้าวเข้าสู่ช่วงการเติบโตถัดไป Manao Software ยังคงยึดมั่นในสิ่งที่ทำให้ลูกค้าไว้วางใจ ได้แก่ การสื่อสารที่โปร่งใส การทำงานอย่างมืออาชีพ ความเข้าใจในธุรกิจ และความมุ่งมั่นระยะยาว พร้อมตอกย้ำบทบาทในฐานะ Trusted Technology & Automation Partner ที่องค์กรสามารถพึ่งพาได้ ทั้งในด้านการพัฒนาและการสนับสนุนเชิงกลยุทธ์