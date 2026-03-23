LINE MAN Wongnai จับมือ Gracz ส่งบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกราคาต่ำลดต้นทุน

LINE MAN Wongnai ย้ำจุดยืนเคียงข้างร้านอาหาร ประกาศมาตรการช่วยเหลือเชิงรุกร่วมกับ Gracz (เกรซ) สนับสนุนร้านอาหารบนระบบ LINE MAN ทั่วประเทศ รับมือวิกฤตราคาเม็ดพลาสติกโลกพุ่งสูงและภาวะขาดแคลนบรรจุภัณฑ์ ชูทางเลือก “ราคาถูกกว่าท้องตลาด สินค้าพร้อมส่งไม่ขาดตลาด” พร้อมยกระดับความปลอดภัยต่อสุขภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
LINE MAN Wongnai ผู้นำแพลตฟอร์มออนดีมานด์และข้อมูลร้านอาหารของไทย ออกมาตรการบรรเทาภาระต้นทุนให้พาร์ทเนอร์ร้านอาหาร จากสถานการณ์ความผันผวนของราคาน้ำมันโลกที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงต้นทุนเม็ดพลาสติก และมีแนวโน้มจะเกิดภาวะซัพพลายตึงตัวในระยะยาว ทำให้ร้านอาหารจำนวนมากต้องเผชิญความท้าทายทั้งในด้านต้นทุนบรรจุภัณฑ์ที่มีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้น และความไม่แน่นอนในการจัดหาบรรจุภัณฑ์พลาสติกมาใช้งาน
LINE MAN Wongnai จึงได้ร่วมกับ Gracz กำหนดมาตรการช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างตรงจุด ด้วยการส่งมอบบรรจุภัณฑ์จากเยื่อพืชธรรมชาติ 100% ไม่เคลือบพลาสติกที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในราคาที่เข้าถึงได้จริงและต่ำกว่าในท้องตลาด โดยเริ่มต้นเพียงชิ้นละ 2 บาท เพื่อให้ร้านค้าสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างราบรื่น
ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการแสดงจุดยืนของ LINE MAN Wongnai ที่พร้อมเป็นพันธมิตรผู้ช่วยสร้างทางออกให้กับร้านค้าในทุกสถานการณ์ โดยมีรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือดังนี้
1. มาตรการหนุนราคาส่วนต่าง LINE MAN Wongnai ประสานความร่วมมือกับ Gracz ในการหนุนราคาบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกที่ขายบนแพลตฟอร์ม Wongnai Merchant App ให้ราคาต่ำกว่าท้องตลาดถึง 15 – 20% แม้ต้นทุนวัตถุดิบในตลาดโลกจะขยับสูงขึ้น เพื่อให้ร้านอาหารสามารถเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์ทางเลือกได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนร้านอาหาร โดยจะมีการหนุนส่วนต่างราคาอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
2. สิทธิพิเศษ "ซื้อ 1 แถม 1" มอบการสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับร้านอาหารบน LINE MAN ที่สั่งซื้อผ่าน Wongnai Merchant App โดยจะได้รับสิทธิพิเศษซื้อ 1 แถม 1 ทันที เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านบรรจุภัณฑ์เฉลี่ยต่อชิ้นให้ต่ำที่สุด (สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด) ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2659
ร่วมยกระดับมาตรฐานสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
การผลักดันมาตรการนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ แต่ยังสอดคล้องกับนโยบายรณรงค์ร่วมลดการใช้พลาสติกของ LINE MAN Wongnai โดยความร่วมมือกับ Gracz ในครั้งนี้ คาดว่าจะช่วยลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งจำนวนมากในระบบ Food Delivery และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม โดยยืนยันความพร้อมในการเป็นฟันเฟืองหลักเพื่อสนับสนุนร้านอาหารไทย ผ่านความร่วมมือกับ Gracz ในการเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้มั่นใจว่าร้านค้าพาร์ทเนอร์จะมีบรรจุภัณฑ์เพียงพอต่อความต้องการและไม่มีปัญหาขาดแคลนสินค้าในระบบ ซึ่งนับว่าเป็นผลดีต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเลือกใช้ภาชนะทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
สำหรับร้านอาหารที่สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ Gracz ในราคาพิเศษพร้อมสิทธิพิเศษ 1 แถม 1 ได้ผ่านฟีเจอร์ "สั่งซื้อวัตถุดิบ/อุปกรณ์" บนแอปพลิเคชัน Wongnai Merchant App ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด