“พาณิชย์”ชง กกร. เพิ่มสินค้าควบคุมใหม่ 12 รายการ พร้อมเพิ่มมาตรการเข้ม 13 รายการเดิม

กรมการค้าภายใน ชง กกร. เพิ่มบัญชีสินค้าควบคุมใหม่ 12 รายการ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกษตร อาหาร และของใช้จำเป็น แย้ม “น้ำดื่ม-เม็ดพลาสติก” โดนแน่ และเพิ่มมาตรการสินค้าควบคุมเดิม 13 รายการ เพื่อดูแลให้เข้มขึ้น ยันภาพรวมสินค้าอุปโภคบริโภค สต็อกยังพอ 2 เดือน เตรียมจัดธงฟ้า-ธงเขียว ดูแลผู้บริโภคและเกษตรกร
นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมจะเสนอให้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ที่มีนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน พิจารณเพิ่มจำนวนสินค้าควบคุมรายการใหม่อีก 12 รายการ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าในกลุ่มเกษตรและอาหาร และของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและมีผลต่อเนื่องในหลายอุตสาหกรรม เช่น น้ำดื่ม เม็ดพลาสติก เพราะเป็นสินค้าที่ต้องเร่งแก้ปัญหาในภาวะวิกฤต และหากได้รับการอนุมัติแล้ว ก็จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในวันที่ 31 มี.ค.2569 ต่อไป ทำให้มีสินค้าและบริการควบคุมรวม 71 รายการ
ทั้งนี้ ยังจะเสนอให้มีการปรับเพิ่มมาตรการสำหรับสินค้าควบคุมอีก 13 รายการ อาทิ กระดาษชำระและกระดาษเช็ดหน้า แชมพู ผงซักฟอกและน้ำยาซักฟอก ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ผ้าอนามัย และสบู่ จากเดิมที่เพียงแจ้งเปลี่ยนแปลงราคา เป็นต้องขออนุญาตก่อนปรับขึ้นราคาทุกครั้ง รวมไปถึงมีมาตรการเพิ่มเติมสำหรับสินค้าน้ำมันปาล์มบรรจุขวด
สำหรับเม็ดพลาสติก ที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตบรรจุภัณฑ์ ได้มีการหารือกับผู้ผลิตแล้ว ยืนยันสินค้ามีเพียงพอ และใช้ได้เกินเดือน เม.ย.2569 แต่ที่ผ่านมา มีความกังวลวัตถุดิบใหม่ยังเข้ามาไม่ได้ แต่หลังจากเสนอให้เป็นสิค้าควบคุมแล้ว จะเข้าไปกำกับดูแล ตั้งแต่ต้นทางว่าผู้ผลิตมีใครบ้าง กลางทาง ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ขายให้ใคร และปลายทาง ผู้ใช้ซื้อจากใคร ราคาเท่าไร ส่วนปุ๋ยเคมี เมื่อถึงเดือน พ.ค.2569 สต็อกไม่ได้เหลือศูนย์เลย ยังมีการนำเข้ามาต่อเนื่อง และขณะนี้กำลังเร่งหาแหล่งนำเข้าจากที่อื่นมาเพิ่มเติมนอกจากตะวันออกกลาง เช่น บรูไน มาเลเซีย
ส่วนภาพรวมสินค้าอุปโภคบริโภค จากการหารือกับผู้ผลิต ยืนยันสต็อกยังมีเพียงพออย่างน้อย 2 เดือน ไม่มีปัญหาการขาดแคลน แต่บางตัวก็อาจจะหมดก่อน จากนั้นบางสินค้าอาจจะมีการขยับราคาบ้าง ขึ้นอยู่กับต้นทุนการผลิต ซึ่งกรมจะกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด และน้ำมันปาล์มขวด ปัจจุบันราคาสต็อกเก่ายังขายอยู่ในช่วง 42-50 บาท แต่หากเป็นสต็อกใหม่ ต้นทุนวัตถุดิบใหม่ ราคาอาจจะขยับขึ้นบ้าง ซึ่งกรมจะติดตามใกล้ชิดต่อไป และดูแลให้อยู่ในภาวะสมดุลทั้งเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้บริโภค
นายวิทยากรกล่าวว่า การดูแลค่าครองชีพให้กับผู้บริโภคในช่วงภาวะวิกฤตนี้ กรมได้เตรียมปรับการจัดงานธงฟ้าจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด จากเดิมจะจัด 60 ครั้ง ภายใน 1 ปี โดยร่นระยะเวลามาจัดภายใน 4 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.-ส.ค.2569 และจะของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดให้ครบทั้งประเทศ และจะจัดธงเขียวพลัส จำหน่ายปุ๋ยครอบคลุมทั้งข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์ม และผลไม้ และปัจจัยเกษตรราคาประหยัด กำหนดจัด 10 จังหวัด และจะของบเพิ่มเติมเพื่อจัดให้ครบ 50 จังหวัดที่เป็นแหล่งเพาะปลูก
ทางด้านการตรวจสอบรับเรื่องร้องเรียน ช่วงวันที่ 1-21 มี.ค.2569 มีผู้ร้องเรียนกว่า 4,178 ครั้ง แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ หัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 1,554 สถานี พบผู้กระทำผิด 2 ราย คือ การรับรองสิ้นอายุและหัวจ่ายคลาดเคลื่อน การร้องเรียนผ่านสายด่วน 1569 มี 324 คำร้อง ส่วนใหญ่ร้องเรียนเรื่องปั๊มน้ำมัน ราคาปุ๋ย ของแพง ตรวจแล้ว 117 คำร้อง พบผู้กระทำผิดรวม 16 ราย ส่วนใหญ่ไม่ปิดป้ายราคา และราคาไม่ตรงกับที่แสดง และพาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบทั้งหมด 2,183 แห่ง ตรวจปั๊มน้ำมัน 1,323 แห่ง ตรวจตลาด ห้าง 407 แห่ง ร้านจำหน่ายสินค้า ปุ๋ยเคมี 454 แห่ง พบผู้กระทำผิด 10 ราย ส่วนใหญ่ไม่ปิดป้ายราคา