Integra R.E. เดินหน้าสู่บทใหม่ ในฐานะพันธมิตรพลังงานที่เชื่อถือได้ ในงาน “THE RISE OF FUTURE ENERGY”

บริษัท Integra R.E. Co., Ltd. ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์พลังงานหมุนเวียนและโซลูชันพลังงานแบบครบวงจร เตรียมเปิดตัวอัตลักษณ์ใหม่อย่างเป็นทางการในงาน “INTEGRA R.E.: THE RISE OF FUTURE ENERGY” ในวันที่ 19 มีนาคม 2026 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา
ขณะที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด Integra R.E. จึงมุ่งเสริมสร้างบทบาทของตนในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้ ซึ่งเชื่อมโยงเทคโนโลยี ห่วงโซ่อุปทาน และภาคธุรกิจที่พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในเศรษฐกิจพลังงานแห่งอนาคต
Junrhey Castro กรรมการผู้จัดการของ Integra R.E. กล่าวถึงงาน “The Rise of Future Energy” ว่า ไม่เพียงแต่เป็นการเปิดตัวอัตลักษณ์ใหม่ของบริษัทเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ในการเติบโตของ Integra R.E. ที่จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกับลูกค้าและพันธมิตร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภูมิทัศน์พลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ขณะที่การนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วภูมิภาค Integra R.E. ได้วางตำแหน่งของตนให้มีบทบาทมากขึ้นในการช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถคว้าโอกาสใหม่ ๆ จากภูมิทัศน์พลังงานที่กำลังเปลี่ยนแปลง
พลังงานหมุนเวียนในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์อีกต่อไป แต่เป็นเรื่องของการเปิดโอกาสให้ธุรกิจสามารถมีส่วนร่วมในระบบนิเวศพลังงานแห่งอนาคต ตั้งแต่ระบบกักเก็บพลังงาน โครงสร้างพื้นฐานสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ไปจนถึงโซลูชันพลังงานแบบกระจายศูนย์รูปแบบใหม่ ความตั้งใจของเราคือการก้าวไปไกลกว่าการเป็นเพียงผู้จัดจำหน่าย เราต้องการช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถเติบโตในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนของตนเองได้ ผ่านความร่วมมือกับผู้นำเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Huawei และ JA Solar
ด้วยประสบการณ์เชิงลึกในภูมิภาคด้านห่วงโซ่อุปทาน การสนับสนุนโครงการ และความเชี่ยวชาญทางเทคนิค Integra R.E. กำลังสร้างแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้พันธมิตรสามารถขยายธุรกิจได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและดำเนินงานได้อย่างมั่นใจ
Junrhey Castro กล่าวเพิ่มเติมว่า การเติบโตของบริษัทยังได้รับการเสริมความแข็งแกร่งหลังจากการเข้าซื้อกิจการ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย Tai Sin Electric Limited ผู้ให้บริการโซลูชันด้านไฟฟ้าที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสิงคโปร์ และมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมากกว่า 60 ปีทั่วเอเชีย โดย Tai Sin เป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสายไฟฟ้าและระบบจ่ายพลังงานชั้นนำที่ให้บริการแก่ภาคโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรม และพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาค
หลังการเข้าซื้อกิจการ Tai Sin ได้เพิ่มเงินทุนใหม่เข้าสู่ธุรกิจ ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านฐานะทางการเงินของ Integra R.E. และทำให้บริษัทสามารถลงทุนเพิ่มเติมในศักยภาพด้านห่วงโซ่อุปทาน ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค และการขยายธุรกิจในระดับภูมิภาค การสนับสนุนที่แข็งแกร่งนี้ช่วยสร้างเสถียรภาพและวางตำแหน่งให้บริษัทสามารถรองรับการเติบโตของตลาดพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคได้อย่างมั่นคง
บริษัทกำลังขยายขีดความสามารถในการสนับสนุนลูกค้า ไม่เพียงในด้านการจัดหาอุปกรณ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการให้คำปรึกษาทางเทคนิค การสนับสนุนการบูรณาการระบบ การฝึกอบรม และเครื่องมือจัดซื้อดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การพัฒนาโครงการง่ายขึ้นและช่วยเร่งการติดตั้งระบบพลังงาน
Junrhey Castro เน้นย้ำว่า “ความสำเร็จของเราผูกพันอย่างใกล้ชิดกับความสำเร็จของลูกค้าเสมอมา หากพันธมิตรของเราเติบโต เราก็เติบโตเช่นกัน ปรัชญานี้จะยังคงเป็นแนวทางที่กำหนดทิศทางการพัฒนา Integra R.E. ในอนาคต”
ขณะที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด งIntegra R.E. ตั้งเป้าที่จะเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้ในการเชื่อมโยงเทคโนโลยี ห่วงโซ่อุปทาน และภาคธุรกิจที่พร้อมมีส่วนร่วมในอนาคตของพลังงาน
งาน “Rise of Future Energy” จึงเป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่ครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการรีเฟรชแบรนด์เท่านั้น แต่ยังเป็นสัญญาณที่ชัดเจนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการร่วมกับลูกค้าและพันธมิตร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนระบบนิเวศพลังงานหมุนเวียนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผู้สนใจ สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวล่าสุดของบริษัท Integra R.E. ได้ที่เว็บไซต์ Website: www.integra-re.com , Facebook: https://www.facebook.com/IntegraRE.SolarTH/ , LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/IntegraRE-SolarSEA , Line Official: @Integrare.th หรือ โทร: 02-367-0980