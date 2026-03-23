สยามพารากอน แลนด์มาร์คระดับโลก ครองแชมป์ “แบรนด์ที่หนึ่งในใจ” ผงาดคว้า 3 รางวัล สุดยอดแบรนด์น่าเชื่อถือ เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน 2026 Thailand’s Most Admired Brand และ 2025-2026 Thailand’s Most Admired Company
สยามพารากอน โกลบอลเดสติเนชั่นใจกลางกรุงเทพฯ ในฐานะ Gateway to unmatched world-class experiences ตอกย้ำความสำเร็จของการพลิกเกมในบทบาท Game Changer ของกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้บุกเบิกและพัฒนาต้นแบบจุดหมายปลายทางระดับโลก จนก้าวขึ้นเป็น Top of Mind ครองความเป็นที่หนึ่งในใจของผู้มาเยือนมากที่สุดทั้งชาวไทยและต่างชาติ ล่าสุด คว้า 3 รางวัล จากงานประกาศรางวัล 2026 Thailand’s Most Admired Brand และ 2025-2026 Thailand’s Most Admired Company จัดโดยนิตยสาร BrandAge สื่อการตลาดและแบรนด์ชั้นนำของไทย
รางวัลที่ได้รับ :
• รางวัลอันดับ 1 แบรนด์ได้รับความน่าเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้บริโภคมากที่สุด จากผลสำรวจ 2026 Thailand’s Most Admired Brand ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในหมวดช่องทางขายสมัยใหม่ กลุ่มศูนย์การค้า
• รางวัลพิเศษ Global Thai Brand Award แบรนด์ที่มีความโดดเด่นในกิจกรรมส่งเสริมการตลาด จนสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศและก้าวสู่ระดับโลก ในหมวดช่องทางขายสมัยใหม่ กลุ่มศูนย์การค้า
• รางวัล 2025-2026 Thailand’s Most Admired Company ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แสดงถึงความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) และการบริการ (Excellence Service) ที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุด กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้ากรรมการผู้จัดการ ธุรกิจศูนย์การค้าสยามพารากอน
นางธณพร ตันติยานนท์ กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจศูนย์การค้าสยามพารากอน กล่าวว่า “สยามพารากอนมีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคที่ได้โหวตให้สยามพารากอนเป็นอันดับหนึ่งใน Thailand’s Most Admired Brand 4 ปีซ้อน และรางวัลพิเศษ Global Thai Brand Award อีกทั้ง รางวัล 2025-2026 Thailand’s Most Admired Company ที่ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ความสำเร็จทั้งหมดนี้ สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของสยามพารากอนที่ได้สร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เหมือนใคร และสร้าง
New Global Prototype สำหรับการทำศูนย์การค้าเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไป รางวัลนี้จึงเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่สำคัญกับทีมงานทุกคนที่ต่างมุ่งมั่น สร้างสรรค์ไอเดีย และกล้าที่จะนำเสนอกิจกรรมที่แตกต่างเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าในทุกวัน จนสามารถสร้างความประทับใจและเป็น Top of Mind ของลูกค้าตลอดไป”
นางสาวศิรณา เหมะชญาติ ผู้บริหารสายงาน ONESIAM Integrated Marketing Communications บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “สยามพารากอนยืนหนึ่งในการเป็นโกลบอลเดสติเนชั่น และเป็นเกทเวย์สู่โลกแห่งประสบการณ์ระดับโลกที่เหนือกว่าใคร (Gateway to unmatched world-class experiences) ซึ่งรวบรวมที่สุดของโลกไว้ในที่เดียว ผ่าน 4 แกนหลัก คือ ลักซ์ชัวรีระดับโลก, ประสบการณ์ด้านอาหารและเครื่องดื่ม, ประสบการณ์เหนือระดับใบแบบ Extraordinary Experiences และสุนทรีภาพทางศิลปะที่นำมาผสมผสานและออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อสร้างไลฟ์สไตล์ในรูปแบบพิเศษ นั่นคือ Be Extraordinary เป็นตัวเองให้พิเศษ Live Extraordinary ใช้ชีวิตเหนือความคาดหมาย Dream Extraordinary ฝันให้ไกลกว่าที่เคย เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตแห่งโลกอนาคตในทุกมิติ”
สยามพารากอน จุดหมายปลายทางระดับโลกที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้เยือนปีละกว่า 100 ล้านคน ได้ก้าวสู่ทศวรรษใหม่ ด้วยวิสัยทัศน์ A Journey of Extraordinary Dream โดยได้นำเสนอ Global Prototype สร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการอย่างต่อเนื่องกับปรากฏการณ์ความสำเร็จในปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ลักซ์ชัวรี Luxe Hall รูปแบบ duplex และ triplex การสร้างนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตในเมืองซึ่งได้เปิด World-Class Attractions ใหม่ อาทิ NEXTOPIA เมืองต้นแบบแห่งโลกอนาคต และ MELAND สวนสนุกในร่วมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก รวมทั้งโซน EATELIER Dining Entertainment และ Gourmet Eats และโซนศิลปะ Art Jewel และ Arena of Arts ที่ผสานศิลปะ ดนตรี แฟชั่น กับวัฒนธรรมการกินได้อย่างสมบูรณ์
รางวัลนี้ สะท้อนความสำเร็จของสยามพารากอนที่ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่องโดยนิตยสาร BrandAge ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ จัดทำงานวิจัยเพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคในกรุงเทพฯ และทั่วประเทศไทยที่มีต่อความน่าเชื่อถือของแบรนด์