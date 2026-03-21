“พาณิชย์”จ่อชง กกร. เพิ่มมาตรการคุมน้ำมันปาล์มขวดเพิ่มเติม

กรมการค้าภายในเกาะติดน้ำมันปาล์มขวด พบราคาจำหน่ายประมาณขวดละ 42-50 บาท แล้วแต่ยี่ห้อ เล็งชง กกร. เพิ่มมาตรการสินค้าควบคุม กำกับดูแลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และรักษาสมดุลเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ยันสต็อกปาล์มน้ำมันมีเพียงพอ ทั้งบริโภคและใช้ในพลังงาน ช่วง เม.ย.-ก.ค. ผลผลิตยังเข้ามาเติมสต็อกอีก
นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมติดตามสถานการณ์น้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านปริมาณผลผลิต สต๊อก และระดับราคา เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค โดยราคาจำหน่ายน้ำมันปาล์มบรรจุขวดในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณขวดละ 42–50 บาท แตกต่างกันไปตามยี่ห้อสินค้า และยังได้ประสานไปยังผู้ผลิต ห้างค้าส่ง ค้าปลีก และสมาคมการค้าปลีกและค้าส่ง โดยยืนยันว่ายังไม่มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันปาล์มแต่อย่างใด
ทั้งนี้ สินค้าน้ำมันปาล์มบรรจุขวด เป็นสินค้าควบคุมตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ภายใต้ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 โดยกรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ กกร. มีอำนาจกำกับดูแลและเสนอให้คณะกรรมการ กกร. พิจารณาทบทวนมาตรการที่เหมาะสม เพื่อรักษาสมดุลทั้งด้านต้นทุนการผลิต รายได้เกษตรกร และภาระค่าครองชีพของประชาชน ซึ่งขณะนี้ กำลังเร่งพิจารณาทบทวนมาตรการเพิ่มเติมโดยเร็ว เพื่อให้การกำกับดูแลราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์
สำหรับสถานการณ์ปาล์มน้ำมัน มีสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) อยู่ประมาณ 350,000 ตัน ยังอยู่ในระดับเพียงพอต่อการบริหารจัดการภายในประเทศ และในช่วงเดือน เม.ย.-ก.ค. ผลผลิตปาล์มน้ำมันฤดูกาลใหม่จะทยอยเข้าสู่ระบบ คาดว่าในแต่ละเดือนจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดไม่ต่ำกว่า 400,000 ตัน เมื่อรวมกับสต๊อกที่มีอยู่ จะทำให้ปริมาณน้ำมันปาล์มในประเทศมีเพียงพอรองรับทั้งการบริโภคภายในประเทศและความต้องการใช้ในภาคพลังงานไม่ว่าจะเป็น B7 B10 ตามนโยบายของรัฐบาล
นอกจากนี้ กรมยังติดตามโครงสร้างราคาสินค้า ตั้งแต่ต้นทางการผลิต โรงสกัด โรงกลั่น ไปจนถึงราคาจำหน่ายปลายทางอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสทางการค้า และขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกไปกับกระแสข่าว ขอให้เชื่อมั่นว่ากรมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยหากพบเห็นการจำหน่ายสินค้าแพงเกินสมควร การกักตุน หรือปฏิเสธการจำหน่ายสินค้า สามารถแจ้งเบาะแสพร้อมรายละเอียดสถานที่เกิดเหตุได้ผ่านสายด่วน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป