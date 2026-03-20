GQ พลิกโฉมสู่ Innovation Lifestyle Space ชวนสัมผัส Tesla Experience ที่เมกาบางนา ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Technology You Drive, Innovation You Wear”

GQ Apparel ผู้นำอินโนเวชั่นเรื่องเครื่องแต่งกาย ตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์เสื้อผ้าที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ผ่านการเปิดตัวกิจกรรม Tesla Experience at GQ Mega Bangna โดยปรับพื้นที่ร้านให้กลายเป็น Innovation Lifestyle Space ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้สัมผัสเทคโนโลยีซึ่งช่วยยกระดับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างใกล้ชิด ภายใต้แนวคิด “Driven by Innovation” อีเวนต์ครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ของ GQ ในการสร้างประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ที่ผสานทั้งสไตล์และนวัตกรรม พร้อมตอบโจทย์การใช้ชีวิตจริงของผู้บริโภคในทุกวัน
หนึ่งในไฮไลต์ภายในร้านคือการนำเสนอ Tesla Experience เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เรียนรู้และสัมผัส Tesla เทคโนโลยีแห่งอนาคต ที่ยกระดับทุกการเดินทางให้ฉลาด ล้ำสมัย และสบายยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยี AI และนวัตกรรมอัจฉริยะ ทั้ง OTA (Over-The-Air) Update ที่ช่วยให้รถพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสบายในการใช้งานในสภาพอากาศร้อนอย่าง Digital Climate Control ที่ช่วยให้ผู้ขับสามารถสั่งปรับอุณหภูมิภายในรถล่วงหน้าก่อนขึ้นรถ ทำให้สะดวกสบายกับการเดินทางตั้งแต่ก่อนเริ่มต้น รวมถึงระบบเบาะนั่งระบายอากาศ ที่ช่วยเพิ่มความสบายตลอดการขับขี่
ขณะเดียวกัน GQ ยังนำเสนอ CoolTech™ Jeans นวัตกรรมกางเกงยีนส์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อการสวมใส่ในสภาพอากาศร้อน ด้วยเทคโนโลยีผ้าที่ช่วยเพิ่มความเย็นสบาย ให้ความรู้สึกเย็นตั้งแต่สัมผัสแรก พร้อมโซนระบายความร้อนพิเศษที่สามารถช่วยลดอุณหภูมิได้สูงสุด 2 องศา ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองในภูมิอากาศเขตร้อนอย่างแท้จริง
แนวคิดของทั้งสองนวัตกรรมสะท้อนภาพเดียวกัน คือการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับไลฟ์สไตล์และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับชีวิตประจำวัน แม้ในสภาพอากาศร้อนของเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นการเดินทางในรถที่มีอุณหภูมิพร้อมใช้งาน หรือการสวมใส่ยีนส์ที่ยังคงให้ความรู้สึกสบายทั้งวัน
สำหรับ GQ นวัตกรรมไม่ได้เป็นเพียงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ แต่ยังเป็นแนวคิดสำคัญในการพัฒนาสินค้าเพื่อแก้ปัญหาที่ผู้บริโภคเผชิญในชีวิตจริง โดยเฉพาะความท้าทายจากสภาพอากาศร้อน ซึ่งเป็นบริบทสำคัญของการใช้ชีวิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นายปรเมษฐ์ เลี่ยมประวัติ อินฟลูเอนเซอร์ด้านแฟชั่น กล่าวว่า “ผมตื่นเต้นมากที่ได้มาร่วมงานวันนี้ ได้เห็น GQ นำเรื่องนวัตกรรมที่ตอบโจยท์ชีวิตประจำวันอย่าง CoolTech™ Jeans ที่ช่วยเรื่องความสบายในวันที่ต้องเผชิญกับอากาศร้อน และได้เรียนรู้เทคโนโลยีจาก Tesla ที่แสดงให้เห็นถึงความล้ำของ AI และเทคโนโลยีในแบบที่ใช้ได้จริง รถวันนี้ไม่ได้มีหน้าที่แค่พาเราเดินทาง แต่สามารถเป็นเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ทำให้ชีวิตประจำวันง่ายขึ้นและมีความสุขมากขึ้น”
สัมผัสประสบการณ์ดังกล่าวได้แล้ววันนี้ที่ GQ Mega Bangna ตั้งแต่วันนี้ถึง 22 มีนาคม 2569 และทดลองขับเทคโนโลยีจาก Tesla ทั้ง Model 3 และ Model Y ได้แล้ววันนี้ทั้งที่กรุงเทพและเชียงใหม่ ลงทะเบียนทดลองขับได้ที่ http://tesla-th.com/teslaexp
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม
Website: https://gqsize.link/5k6le
Facebook: https://www.facebook.com/GQApparel
Instagram: https://www.instagram.com/gqapparel_official/
TikTok: https://www.tiktok.com/@gqapparel