GQ พลิกโฉมสู่ Innovation Lifestyle Space ชวนสัมผัส Tesla Experience ที่เมกาบางนา ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Technology You Drive, Innovation You Wear”

GQ Apparel ผู้นำอินโนเวชั่นเรื่องเครื่องแต่งกาย ตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์เสื้อผ้าที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ผ่านการเปิดตัวกิจกรรม Tesla Experience at GQ Mega Bangna โดยปรับพื้นที่ร้านให้กลายเป็น Innovation Lifestyle Space ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้สัมผัสเทคโนโลยีซึ่งช่วยยกระดับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างใกล้ชิด ภายใต้แนวคิด “Driven by Innovation” อีเวนต์ครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ของ GQ ในการสร้างประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ที่ผสานทั้งสไตล์และนวัตกรรม พร้อมตอบโจทย์การใช้ชีวิตจริงของผู้บริโภคในทุกวัน
 


หนึ่งในไฮไลต์ภายในร้านคือการนำเสนอ Tesla Experience เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เรียนรู้และสัมผัส Tesla เทคโนโลยีแห่งอนาคต ที่ยกระดับทุกการเดินทางให้ฉลาด ล้ำสมัย และสบายยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยี AI และนวัตกรรมอัจฉริยะ ทั้ง OTA (Over-The-Air) Update ที่ช่วยให้รถพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสบายในการใช้งานในสภาพอากาศร้อนอย่าง Digital Climate Control ที่ช่วยให้ผู้ขับสามารถสั่งปรับอุณหภูมิภายในรถล่วงหน้าก่อนขึ้นรถ ทำให้สะดวกสบายกับการเดินทางตั้งแต่ก่อนเริ่มต้น รวมถึงระบบเบาะนั่งระบายอากาศ ที่ช่วยเพิ่มความสบายตลอดการขับขี่
ขณะเดียวกัน GQ ยังนำเสนอ CoolTech™ Jeans นวัตกรรมกางเกงยีนส์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อการสวมใส่ในสภาพอากาศร้อน ด้วยเทคโนโลยีผ้าที่ช่วยเพิ่มความเย็นสบาย ให้ความรู้สึกเย็นตั้งแต่สัมผัสแรก พร้อมโซนระบายความร้อนพิเศษที่สามารถช่วยลดอุณหภูมิได้สูงสุด 2 องศา ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองในภูมิอากาศเขตร้อนอย่างแท้จริง 


แนวคิดของทั้งสองนวัตกรรมสะท้อนภาพเดียวกัน คือการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับไลฟ์สไตล์และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับชีวิตประจำวัน แม้ในสภาพอากาศร้อนของเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นการเดินทางในรถที่มีอุณหภูมิพร้อมใช้งาน หรือการสวมใส่ยีนส์ที่ยังคงให้ความรู้สึกสบายทั้งวัน

สำหรับ GQ นวัตกรรมไม่ได้เป็นเพียงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ แต่ยังเป็นแนวคิดสำคัญในการพัฒนาสินค้าเพื่อแก้ปัญหาที่ผู้บริโภคเผชิญในชีวิตจริง โดยเฉพาะความท้าทายจากสภาพอากาศร้อน ซึ่งเป็นบริบทสำคัญของการใช้ชีวิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 


นายปรเมษฐ์ เลี่ยมประวัติ อินฟลูเอนเซอร์ด้านแฟชั่น กล่าวว่า “ผมตื่นเต้นมากที่ได้มาร่วมงานวันนี้ ได้เห็น GQ นำเรื่องนวัตกรรมที่ตอบโจยท์ชีวิตประจำวันอย่าง CoolTech™ Jeans ที่ช่วยเรื่องความสบายในวันที่ต้องเผชิญกับอากาศร้อน และได้เรียนรู้เทคโนโลยีจาก Tesla ที่แสดงให้เห็นถึงความล้ำของ AI และเทคโนโลยีในแบบที่ใช้ได้จริง รถวันนี้ไม่ได้มีหน้าที่แค่พาเราเดินทาง แต่สามารถเป็นเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ทำให้ชีวิตประจำวันง่ายขึ้นและมีความสุขมากขึ้น”
 


สัมผัสประสบการณ์ดังกล่าวได้แล้ววันนี้ที่ GQ Mega Bangna ตั้งแต่วันนี้ถึง 22 มีนาคม 2569 และทดลองขับเทคโนโลยีจาก Tesla ทั้ง Model 3 และ Model Y ได้แล้ววันนี้ทั้งที่กรุงเทพและเชียงใหม่ ลงทะเบียนทดลองขับได้ที่ http://tesla-th.com/teslaexp

GQ พลิกโฉมสู่ Innovation Lifestyle Space ชวนสัมผัส Tesla Experience ที่เมกาบางนา ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Technology You Drive, Innovation You Wear”
GQ พลิกโฉมสู่ Innovation Lifestyle Space ชวนสัมผัส Tesla Experience ที่เมกาบางนา ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Technology You Drive, Innovation You Wear”
GQ พลิกโฉมสู่ Innovation Lifestyle Space ชวนสัมผัส Tesla Experience ที่เมกาบางนา ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Technology You Drive, Innovation You Wear”
GQ พลิกโฉมสู่ Innovation Lifestyle Space ชวนสัมผัส Tesla Experience ที่เมกาบางนา ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Technology You Drive, Innovation You Wear”
GQ พลิกโฉมสู่ Innovation Lifestyle Space ชวนสัมผัส Tesla Experience ที่เมกาบางนา ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Technology You Drive, Innovation You Wear”
