PharmaResearch และ Rejuran กาง Roadmap ปี 2026 ปักหมุดไทย "Strategic Hub" แห่งเอเชีย ส่งนวัตกรรมสิทธิบัตร DOT PN ปฏิวัติวงการ Regenerative Aesthetic รับเทรนด์ Skin Investment

PharmaResearch และ Rejuran ยักษ์ใหญ่ด้านชีวเภสัชภัณฑ์และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ด้าน Aesthetic และ Regenerative Medicine จากประเทศเกาหลีใต้ ประกาศยุทธศาสตร์รุกตลาดความงามไทยเต็มสูบในปี 2026 ชูความสำเร็จเทคโนโลยีสิทธิบัตรหนึ่งเดียวในโลก DOT PN (DNA Optimization Technology) ในผลิตภัณฑ์ REJURAN (รีจูรัน) เจาะอินไซต์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่มุ่งเน้นการลงทุนกับโครงสร้างผิวระยะยาว (Skin Investment) ตั้งเป้าปั้นประเทศไทยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมฟื้นฟูผิวระดับ DNA แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คุณจี ฮุน ซัน (Jihoon Sohn) Chief Executive Officer of PharmaResearch กล่าวถึง กลยุทธ์ในการขับเคลื่อน PharmaResearch ให้เป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้าน Aesthetic และ Regenerative Medicine โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมด้าน Regenerative Medicine ควบคู่กับการขยายตลาดในระดับสากล โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย พร้อมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้ทางการแพทย์และการวิจัย เพื่อยกระดับมาตรฐานของเวชศาสตร์ความงามในระยะยาว
ในโอกาสที่ PharmaResearch เป็นผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขัน Rejuran Championship ในรายการ KLPGA ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12–15 มีนาคม 2026 ณ สนามอมตะ สปริง คันทรี คลับ จ.ชลบุรี ในประเทศไทย การเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่จัดการแข่งขันครั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในตลาด Medical Aesthetic ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในเอเชีย อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางสำคัญของ Medical Tourism การจัดการแข่งขันในประเทศไทยจึงเป็นโอกาสสำคัญในการเชื่อมโยงกีฬา สุขภาพ และนวัตกรรมด้านการฟื้นฟูผิว พร้อมทั้งเสริมสร้างการรับรู้ของแบรนด์ Rejuran ในภูมิภาค
คุณเร จุน จอง (Raejun Jung) Global Business Division Head of PharmaResearch เผยข้อมูลหลังจาก Rejuran เปิดตัวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อหลายปีก่อน และเปิดตัวในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงปลายปี 2022 จนถึงปัจจุบัน Rejuran ได้รับการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่องจากทั้งแพทย์และผู้บริโภค โดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งถือเป็นตลาดสำคัญของภูมิภาค ความสนใจในเทคโนโลยีด้าน Regenerative Aesthetics เพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในขณะที่ตลาดเวชศาสตร์ความงามในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังพัฒนา และเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง PharmaResearch มีกลยุทธ์ในการมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมด้าน Regenerative Medicine ควบคู่กับการสร้างองค์ความรู้ให้กับแพทย์ผ่านการประชุมวิชาการและการฝึกอบรม เพื่อให้เทคโนโลยีได้รับการใช้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งขยายความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดในอนาคต
คุณไมเคิล คิม (Michael Kim) Chief Medical Officer of PharmaResearch เชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีเฉพาะของ Rejuran ที่เรียกว่า DOT™ (DNA Optimizing Technology) มีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูผิวมากกว่าผลิตภัณฑ์ Polynucleotide (PN) ทั่วไป เพราะช่วยกระตุ้นกระบวนการซ่อมแซมของผิวตามธรรมชาติ
ในอนาคต PharmaResearch ไม่ได้ต้องการเป็นเพียงผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นที่จะเป็น ผู้นำด้านองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และพันธมิตรด้านการศึกษาให้กับแพทย์ทั่วโลก ผ่านการวิจัยทางคลินิก การพัฒนานวัตกรรม และการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมความงามในระดับสากล
ปัจจุบัน ตลาด Medical Aesthetic ในประเทศไทยมีมูลค่ารวมกว่า 76,500 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ย 10-12% ต่อปี การนำเทคโนโลยี DOT PN เข้ามาทำตลาดอย่างเต็มตัวในปีนี้ จึงเป็นการตอบรับความต้องการผู้บริโภคที่ต้องการผลลัพธ์แบบ "Natural Look" และ "Healthy Skin" ซึ่งเป็นเทรนด์หลักของโลกในปัจจุบัน
“เราเชื่อมั่นว่าความแข็งแกร่งของเทคโนโลยี DOT PN จะช่วยยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมความงามในไทยให้ก้าวสู่ยุค Regenerative Medicine อย่างเต็มตัว และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับ PharmaResearch และ Rejuran ในฐานะผู้นำนวัตกรรมระดับโลกอย่างแท้จริง” คุณไมเคิล คิม กล่าวสรุป