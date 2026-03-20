GIT ลงนาม MOU มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT) ลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดเผยว่า ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยรังสิต กับ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐในการยกระดับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย การส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย
ทั้งนี้ GIT ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ในหัวข้อ “The Power of Thai Gems” โดยเน้นบทบาทของ GIT ในการยกระดับมาตรฐานอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่เวทีสากล ส่วนวิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้นำเสนอแนวคิด “Design Innovation & Craftsmanship for Future” ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบและการผสานศิลปะการออกแบบเข้ากับการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรรุ่นใหม่
โดยภายหลังพิธีลงนาม ทั้งสองหน่วยงานยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตร การจัดฝึกอบรม และการพัฒนากิจกรรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับร่วมกันในอนาคต เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศ
“ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านวิชาการ การออกแบบ และเทคโนโลยีอัญมณี เพื่อร่วมกันพัฒนาและผลักดันศักยภาพของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้อย่างยั่งยืน”นายสุเมธกล่าว