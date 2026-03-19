ไทยน้ำทิพย์ ขยายช่องทาง QSR ผนึก Bonjourกลุ่มร้านเบเกอรี่

ผู้จัดการรายวัน 360 - ไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า เดินหน้าสร้างการเติบโตของช่องทางการขายในร้านอาหารบริการด่วน หรือ QSR (Quick Service Restaurant) ขยายสู่กลุ่มธุรกิจร้านเบเกอรี่ จับมือพันธมิตร Bonjour (บองชู) แบรนด์เบเสกอรี่สไตล์ฝรั่งเศส ขับเคลื่อนความสำเร็จทางธุรกิจร่วมกัน เดินหน้ากลยุทธ์การตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย พร้อมประเดิมซัมเมอร์กับแคมเปญ “โค้ก” เปิดฟีลซ่าพาลุ้นรางวัล เมื่อซื้อเมนูบองชูพร้อมเครื่องดื่ม “โค้ก” ในสาขาที่ร่วมรายการ
นายเจสัน ไรลีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจโฮเรก้า (HoReCa) บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม “โคคา-โคล่า” ในประเทศไทย กล่าวว่า “ไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า ยินดีที่ได้เป็นพันธมิตรกับ Bonjour แบรนด์เบเกอรี่สไตล์ฝรั่งเศส ในการจำหน่ายเครื่องดื่มของ “โคคา-โคล่า” ในสาขาทั้งหมดจำนวนกว่า 100 แห่ง ด้วยจุดแข็งของเราด้านการให้บริการเครื่องดื่มแบรนด์ดังระดับโลกที่ครบวงจร และระบบโลจิสติกส์ที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งขับเคลื่อนธุรกิจของพันธมิตร
นอกจากนี้ ไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า ยังพร้อมสนับสนุนกลยุทธ์การขาย ผ่านการจัดโปรโมชั่นพิเศษพร้อมเซ็ตขนมคู่โค้ก และแคมเปญมอบประสบการณ์สุดซ่าของโค้กตลอดทั้งปี เพื่อส่งมอบความสดชื่นของเครื่องดื่มจาก “โคคา-โคล่า” คู่ความอร่อยหอมกรุ่นจากเตาของ Bonjour แบบสุดฟินและเข้าถึงง่าย ซึ่งการเป็นพันธมิตรกับ Bonjour ช่วยให้ไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า สามารถขยายการเติบโตในกลุ่มธุรกิจร้านเบเกอรี่ได้ดียิ่งขึ้น
“โดยเรานำเสนอเครื่องดื่มในบรรจุภัณฑ์และขนาดที่ตอบโจทย์รูปแบบของร้าน Bonjour ที่เน้นความสะดวกรวดเร็วตามไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่เลือกซื้อแบบ Grab & Go นอกจากนี้ยังมีเครื่องกดน้ำอัดลมสำหรับบางสาขาเพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบร้านในพื้นที่นั้น ๆ เช่นกัน เพื่อสนับสนุนธุรกิจคู่ค้าและความสำเร็จไปด้วยกัน”
ดาเรน ไวท์ Group Chief Executive Officer บริษัท บองชู จำกัด กล่าวว่า “Bonjour เป็นแบรนด์เบเกอรี่สไตล์ฝรั่งเศสที่วางภาพแบรนด์ให้เป็น “Everyday Bakery” หรือเบเกอรี่ที่ทุกคนสามารถซื้อได้ง่ายในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ ด้วยวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมที่คัดสรรมาจากหลากหลายประเทศ อบสดใหม่ทุกวัน ในราคาที่เข้าถึงง่าย นอกจากนี้เรายังมีโรงงานผลิตของตัวเอง ช่วยให้สามารถควบคุมคุณภาพสินค้าได้เหมือนกันทุกสาขา พร้อมรองรับการขยายสาขาและระบบแฟรนไชส์ การเป็นพันธมิตรกับไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า ช่วยเติมเต็มความอร่อยหอมกรุ่นให้เมนูเบเกอรี่ของเราให้สดชื่นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ระบบการส่งมอบเครื่องดื่มอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการดำเนินการในร้านของเราได้ และยกระดับการมอบประสบการณ์ที่พิเศษยิ่งขึ้นให้กับลูกค้าของ Bonjour ผ่านการจัดกิจกรรมการตลาดเพื่อสร้างสีสันและการมีส่วนร่วมของลูกค้าตลอดทั้งปี
เครื่องดื่มของ “โคคา-โคล่า” วางจำหน่ายแล้วที่ Bonjour ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมี “โค้ก” ออริจินัล “โค้ก” ไม่มีน้ำตาล “สไปรท์” “แฟนต้า” กลิ่นสตรอเบอร์รี “ชเวปส์” มะนาวโซดา “มินิท เมด” พัลพิ และน้ำดื่ม “น้ำทิพย์” พิเศษ! โปรโมชั่นต้อนรับหน้าร้อนกับแคมเปญ “โค้ก” เปิดฟีลซ่า พาลุ้นรางวัลสุดปัง มูลค่ารวมกว่า 340,000 บาท เมื่อซื้อเมนู คู่ “โค้ก“ ออริจินัล หรือ "โค้ก" ไม่มีน้ำตาล ที่ Bonjour สาขาที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569