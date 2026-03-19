NEO นำนวัตกรรม “ลดขนสัตว์และฝุ่นติดผ้า” สู่ Fabric Care Total Solution รับ Pet Humanization

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) (NEO) ผู้นำด้านนวัตกรรมสินค้าอุปโภค (FMCG) ของไทย เดินหน้าตอกย้ำบทบาท Segment Creator ในตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผ้า (Fabric Care) ด้วยการพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยลดการเกาะติดของขนสัตว์และฝุ่นบนเนื้อผ้า ซึ่งเป็นหนึ่งใน Pain Point สำคัญของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวคนเมืองและคนรักสัตว์เลี้ยง ผ่านการต่อยอดผลิตภัณฑ์ Fineline Premium Care Series หนึ่งในนวัตกรรมสำคัญของบริษัท สู่แนวคิด Fabric Care Total Solution ดูแลผ้าครบทุกขั้นตอน ที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลเสื้อผ้าให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุค Pet Humanization และการดูแลผ้าในชีวิตประจำวัน


นางสาวปัทมา ถกลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการพาณิชย์ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจุบันนิยามของคำว่า “ครอบครัว” ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน โดยเฉพาะกระแส Pet Humanization ที่สัตว์เลี้ยงกลายเป็นสมาชิกสำคัญของครอบครัว ส่งผลให้มาตรฐานด้านความสะอาดและสุขอนามัยภายในบ้านสูงขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะปัญหาขนสัตว์เลี้ยงที่ติดตามเสื้อผ้า รวมถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์ และปัญหาฝุ่นจากมลภาวะทางอากาศ เช่น PM2.5 ซึ่งกลายเป็นความกังวลในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคจำนวนมากที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น”

จากการศึกษาและถอดรหัส Consumer Insight เชิงลึก NEO พบว่าปัญหาขนสัตว์และฝุ่นที่ติดบนเสื้อผ้า เป็นหนึ่งใน Pain Point สำคัญที่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ดูแลผ้าใดในตลาดสามารถแก้ไขได้อย่างตรงจุด จึงเป็นที่มาของ NEO ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผ้าที่มีนวัตกรรมลดการเกาะติดของขนสัตว์และฝุ่นบนเนื้อผ้า ซึ่งช่วยให้เสื้อผ้าสะอาด เรียบเนียน และพร้อมใช้งานในชีวิตประจำวันมากขึ้น


ก่อนหน้านี้ Fineline Premium Soft ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภค ด้วยคุณสมบัติที่ช่วยลดขนสัตว์และฝุ่นติดผ้า จนกลายเป็นหนึ่งในสินค้าที่เติบโตโดดเด่นของแบรนด์ และทำให้ไฟน์ไลน์ก้าวขึ้นเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคนึกถึงในกลุ่มผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มที่ช่วยลดขนสัตว์ติดผ้า จากความสำเร็จดังกล่าว NEO จึงต่อยอดนวัตกรรมและขยายไลน์ผลิตภัณฑ์สู่ Fineline Premium Care Series (ไฟน์ไลน์ พรีเมียม แคร์ ซีรีส์) ที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ “ซัก-ปรับ-สเปรย์ฉีดผ้าเรียบ-ถุงหอม” เพื่อตอบโจทย์การดูแลผ้าที่มาพร้อมนวัตกรรมลดขนสัตว์และฝุ่นติดผ้าครบทุกขั้นตอน เจ้าแรกของไทย!

จากแนวคิด Fabric Care Total Solution ของ Fineline Premium Care Series ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับการดูแลผ้าในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การซัก การปรับผ้านุ่ม ไปจนถึงการดูแลเสื้อผ้าเพื่อความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน มีผลิตภัณฑ์ในซีรีส์ประกอบด้วย ไฟน์ไลน์ พรีเมียม คลีน ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรถนอมผ้า ที่ช่วยขจัดคราบและกลิ่นไม่พึงประสงค์ พร้อมเทคโนโลยีลดขนสัตว์และฝุ่นตั้งแต่ขั้นตอนการซัก ไฟน์ไลน์ พรีเมียม ซอฟท์ ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษ ที่ช่วยให้ผ้านุ่มฟูขึ้น 2 เท่า ขจัดกลิ่นอับและลดการติดของขนสัตว์และฝุ่นบนเสื้อผ้า นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมือง เช่น ไฟน์ไลน์ พรีเมียม ซอฟท์ สเปรย์หอมฉีดผ้าเรียบ ที่ช่วยให้ผ้าเรียบโดยไม่ต้องรีด พร้อมคุณสมบัติช่วยลดการเกาะติดของขนสัตว์ระหว่างวัน รวมถึงไฟน์ไลน์ พรีเมียม ซอฟท์ ถุงหอม ที่ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในตู้เสื้อผ้าและพื้นที่ของสัตว์เลี้ยง ช่วยยกระดับประสบการณ์การดูแลเสื้อผ้าให้สะดวกและครบวงจรมากยิ่งขึ้น

“นวัตกรรมดังกล่าวยังสอดคล้องกับแนวคิด Sustainability เพื่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการที่ Fineline Premium Care Series มีคุณสมบัติช่วยการลดการเกาะติดของขนสัตว์บนเนื้อผ้า ทำให้สามารถช่วยลดปริมาณการใช้ลูกกลิ้งกาว ขณะที่เทคโนโลยีการถนอมผ้าและกำจัดกลิ่นผ้าอย่างมีประสิทธิภาพของไฟน์ไลน์ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้า ลดการทิ้งเสื้อผ้าก่อนเวลาอันควร ซึ่งถือเป็นการลดขยะสิ่งทอจากต้นทาง” นางสาวปัทมา กล่าว


สำหรับภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผ้า ณ สิ้นปี 2568 มีมูลค่าราว 26,700 ล้าน (อ้างอิงข้อมูลจาก Nielsen Thailand) แบ่งเป็นตลาดผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม (Fabric Softener) มีมูลค่าราว 16,100 ล้าน ขณะที่ตลาดผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำ (Liquid Detergent) มีมูลค่าราว 10,600 ล้านบาท และยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมานิยมผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำมากขึ้น ขณะที่มูลค่าตลาดสัตว์เลี้ยงคาดการณ์ว่าจะพุ่งสูงทะลุ 1 แสนล้านบาทในปี 2569 จากความสำเร็จในปี 2568 ที่ไฟน์ไลน์มียอดขายเติบโตถึง 17.2% ซึ่งเป็นการเติบโตสูงสุดในกลุ่มแบรนด์ชั้นนำ จึงมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จาก Fineline Premium Care Series ที่ตอบโจทย์ Pet Humanization นี้ จะเป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่ตอกย้ำการเป็นผู้นำอันดับ 1 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผ้าที่ช่วยลดขนสัตว์และฝุ่นติดผ้า

“จากความเชี่ยวชาญในตลาดสินค้าอุปโภคมากว่า 36 ปี ของ NEO การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของเราเริ่มต้นจากการเข้าใจปัญหาที่แท้จริงของผู้บริโภค และตั้งใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ได้ครบในทุกขั้นตอน เพราะเป้าหมายของเราไม่ใช่เพียงแค่ยอดขาย แต่คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคผ่านนวัตกรรมที่ช่วยแก้ Pain Point ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง Fineline Premium Care Series จึงไม่ใช่เพียงการเปิดตัวสินค้าใหม่ แต่เป็นอีกก้าวสำคัญของ NEO ในการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับตลาด Fabric Care และตอกย้ำบทบาทของบริษัทในฐานะ FMCG แห่งนวัตกรรมของเอเชีย ที่มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคในทุกวัน” นางสาวปัทมา กล่าว

NEO นำนวัตกรรม “ลดขนสัตว์และฝุ่นติดผ้า” สู่ Fabric Care Total Solution รับ Pet Humanization
NEO นำนวัตกรรม “ลดขนสัตว์และฝุ่นติดผ้า” สู่ Fabric Care Total Solution รับ Pet Humanization
NEO นำนวัตกรรม “ลดขนสัตว์และฝุ่นติดผ้า” สู่ Fabric Care Total Solution รับ Pet Humanization
NEO นำนวัตกรรม “ลดขนสัตว์และฝุ่นติดผ้า” สู่ Fabric Care Total Solution รับ Pet Humanization