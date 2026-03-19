“ปวเรศ วงศ์เพชรขาว” นำทัพRuder Finn Era ผสานกลยุทธ์ความคิดสร้างสรรค์ครบวงจร

Ruder Finn Era บริษัทที่ปรึกษาด้านการสื่อสารแบบบูรณาการชั้นนำ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้บริการครอบคลุมทั้งด้านกลยุทธ์ การสื่อสาร มาร์เก็ตติ้ง และการบริหารภาพลักษณ์องค์กร ประกาศแต่งตั้ง ปวเรศ วงศ์เพชรขาว ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ประจำประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์มุ่งสู่การเติบโตขององค์กร โดยมีประเทศไทยเป็นตลาดยุทธศาสตร์สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ด้วยพันธมิตรที่แข็งแกร่งจากเครือข่ายชั้นนำระดับโลกและความเชี่ยวชาญเชิงลึกในระดับภูมิภาค Ruder Finn Era ถือเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการสื่อสารเพียงรายเดียวที่มีการดำเนินงานในรูปแบบ Fully Owned พร้อมทีมงานที่มากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ประจำในแต่ละประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หลังการควบรวมกิจการโดย Ruder Finn ในปีพ.ศ. 2568 ปัจจุบัน Ruder Finn Era ได้ขยายการดำเนินงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเต็มรูปแบบ เป็นเอเจนซีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลจาก PRovoke Media, Campaign และ Global SABRE Awards โดยได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ด้านความคิดสร้างสรรค์ชั้นนำของโลก และคว้ารางวัล PR Campaign of the Year ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลากหลายสาขา
“ประเทศไทยมีอัตราการเข้าถึงดิจิทัลสูง การเติบโตของอีคอมเมิร์ซที่แข็งแกร่ง และมีระบบนิเวศของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ทรงอิทธิพลในหลายมิติ ทำให้ประเทศไทยเป็นประตูยุทธศาสตร์สำหรับแบรนด์ระดับนานาชาติที่ต้องการเข้าสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงธุรกิจไทยที่ต้องการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ ในขณะเดียวกัน เมื่อองค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ การปรับโครงสร้างการดำเนินงาน และมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่วัดผลได้ ความต้องการแคมเปญที่สามารถสะท้อนบริบทของตลาดท้องถิ่นในแต่ละประเทศอย่างแท้จริงจึงเพิ่มสูงขึ้น” แอนโธนี ลาร์มอน กรรมการผู้จัดการ Ruder Finn Era กล่าว
“ในยุคที่ภูมิรัฐศาสตร์มีความผันผวนและผู้บริโภคมีบทบาทในการเคลื่อนไหวทางสังคมมากขึ้น แบรนด์จึงต้องการพันธมิตรด้านการสื่อสารที่สามารถบริหารความซับซ้อน พร้อมเข้าใจบริบทและวัฒนธรรมในแต่ละตลาดอย่างลึกซึ้ง”
ยกระดับการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงแบรนด์กับผู้บริโภคในแต่ละท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ (Cultural Ambassador)
Ruder Finn Era ใช้ Culture เป็นแกนหลักในการยึดโยงความเข้าใจเชิงลึกต่อบริบททางวัฒนธรรม ชุมชน สังคม และภูมิทัศน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศไทย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารแบบบูรณาการ ครอบคลุมทั้ง กลยุทธ์ด้านสื่อสาร การบริหารชื่อเสียงองค์กร การสร้างแบรนด์ มาร์เก็ตติ้ง ครีเอทีฟ ดิจิทัล และการสื่อสารในภาวะวิกฤต ซึ่งนำเสนอโซลูชันด้านการสื่อสารแบบครบวงจรภายใต้เอเจนซีเดียว
“ปัจจุบัน ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่ถูกวางตำแหน่งเป็นศูนย์กลางเชิงยุทธศาสตร์สำหรับบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ต้องการสร้างแบรนด์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายในภูมิภาค แบรนด์ต่าง ๆ จึงต้องการผู้เชี่ยวชาญระดับภูมิภาค ที่สามารถเข้าใจการสื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงกับบริบทท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง พร้อมทั้งยังต้องขยายผลได้ในระดับภูมิภาค” ปวเรศ วงศ์เพชรขาว กรรมการผู้จัดการ Ruder Finn Era ประเทศไทย กล่าว
“ที่ผ่านมาการสื่อสารแบบบูรณาการ หรือ แบบ 360 องศา มักหมายถึงการที่แบรนด์ต้องทำงานร่วมกับเอเจนซีหลายแห่งซึ่งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละฟังก์ชันแตกต่างกัน และแยกย่อยไปแต่ละประเทศ ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องของการสื่อสาร เพราะแต่ละเอเจนซีมีวัฒนธรรมและรูปแบบการทำงานที่ต่างกัน แต่ที่ Ruder Finn Era ประเทศไทย เราทำหน้าที่เป็น ‘Cultural Ambassador’ ให้กับลูกค้า โดยนำเสนอโซลูชันแบบครบวงจรทั้งด้านการวาง Strategy และ Implementation ขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ทีมงานเดียวกัน ในการดำเนินงานที่เชื่อมต่อกันอย่างไร้รอยต่อทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราพร้อมเป็นพาร์ทเนอร์ให้กับองค์กรที่มีวิสัยทัศน์เดียวกันว่าการสื่อสารไม่ใช่เพียงเครื่องมือสนับสนุนธุรกิจ แต่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน” ปวเรศ กล่าวเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ปวเรศ มีประสบการณ์กว่า 15 ปี ทั้งในองค์กรและบริษัทที่ปรึกษาด้านการสื่อสารชั้นนำ โดยก่อนร่วมงานกับ Ruder Finn Era ปวเรศเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและประสบการณ์ลูกค้าที่ บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ รองหัวหน้าสายงานกลยุทธ์แบรนด์และสื่อสารองค์กร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) รวมถึงการดำรงตำแหน่ง Chief Digital Officer ระดับภูมิภาคที่เอเจนซีด้านประชาสัมพันธ์และดิจิทัล Vero