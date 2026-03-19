น้ำแร่ 6ty Degrees งัดนิวโมเดลลุย ผนึกไปรษณีย์ฯรุก 2 แสนครัวเรือน

ผู้จัดการรายวัน 360- น้ำแร่ 6ty Degrees ผนึกไปรษณีย์ ผุดบริการ “Deliver Wellness to Every Home” ส่งฟรีถึงบ้าน ตั้งเป้ายอดขาย 160 ล้านบาท คาดดันรายได้รวมโตเท่าตัว จากปีก่อนทำได้กว่า 200 ล้านบาท ชี้สถานการณ์การปรับราคาน้ำมัน เสี่ยงกระทบต้นทุนพลาสติก ตรึงได้ถึงสิ้นเดือนเม.ย. นี้เท่านั้น ฟากไปรษณีย์ไทย เน้นคุมเชิงบริหารจัดการการขนส่งอย่างใกล้ชิด หันใช้รถ EV แก้ปัญหาต้นทุนน้ำมันแพง
ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันเราไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นแค่ขนส่ง ด้วยจุดแข็งที่เข้าถึงได้ทุกที่ วันนี้เราจึงเป็นเน็ตเวิร์คที่ครอบคลุม เข้าถึง และรู้จักคนไทยเป็นอย่างดี เป็นการส่งมอบความยั่งยืนผ่านเครือข่ายไปรษณีบ์ สิ่งที่เราทำถ้ายังลิมิตแค่ขนส่งเราจะรู้จักคนน้อยลงเรื่อยๆ เพราะต้องทำเวลาให้เร็ว วันนี้จึงเปลี่ยนตัวเองเป็นไลฟ์สไตล์โลจิสติกส์ เข้าสู่วงจรชีวิตของผู้คนให้นานขึ้น จะทำให้รู้จักผู้คนมากขึ้น ได้เรียนรู้พฤติกรรมเพื่อจะได้รู้จักและเข้าใจผู้คนมากขึ้น จึงนำมาซึ่งการขยายบทบาทจากผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของชาติ สู่บริการเพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสุขภาพของประเทศ
ล่าสุดได้ร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับแบรนด์น้ำแร่ไทย 6ty Degrees นำเอาศักยภาพเครือข่ายจัดส่งที่ครอบคลุมกว่า 50,000 จุดบริการทั่วประเทศ และบุรุษไปรษณีย์กว่า 25,000 คน มาเชื่อมต่อกับสินค้าเพื่อสุขภาพ เพื่อพัฒนาโมเดล “Deliver Wellness to Every Home” ที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าที่ดีต่อสุขภาพได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะการจัดส่งน้ำแร่ธรรมชาติจากแหล่งเชียงดาวถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งทั่วประเทศ ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพควบคู่กับความสะดวก
ดร.ดนันท์ ยังได้กล่าวถึงกรณีการปรับขึ้นราคาน้ำมันในช่วงนี้ด้วยว่า ในระยะสั้นเรามีการปรึกษาหารือกัน ให้ความสำคัญกับการบริหารการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากสุด และปรับใช้พาหนะเป็นรูปแบบ ev ให้มากขึ้น จะช่วยลดการใช้น้ำมันได้ ทั้งนี้เราไม่รู้ว่าสถานการณ์นี้จะนานแค่ไหน ต้องเฝ้าระวังและบริหารการจัดการอย่างใกล้ชิด แน่นอนต้นทุนเพิ่มขึ้นอยู่แล้ว แต่เรายังไม่มีแผนการปรับขึ้นค่าบริการ ยังคงทำงานภายใต้หลักการ คือ มุ่งบริหารการจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้มากที่สุด
นางสาวรีน่า อุดมคุณธรรม ผู้ก่อตั้ง บริษัท แร่เบฟเวอเรจ จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยในครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของ 6ty Degrees ในการสร้างระบบให้คนไทยเข้าถึงการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานได้ง่ายขึ้น ถือเป็นโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ช่วยเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายให้กับแบรนด์ 6ty Degrees แต่ยังช่วยให้คนไทยเข้าถึงน้ำแร่แบรนด์ไทยคุณภาพระดับสากลได้ง่ายมากขึ้น ด้วยระบบจัดส่งถึงบ้านที่ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้เป็นต้นไป เริ่มต้นในพื้นที่กทม. และปริมณฑลก่อน และจะขยายบริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป ตั้งเป้าภายในสิ้นปี 2569 นี้ การจำหน่ายผ่านไปรษณีย์ไทยจะสามารถเจาะตลาด 1% ของครัวเรือนทั้งหมด (260,000 ครัวเรือน) ได้ หรือคิดเป็นยอดขายที่ประมาณ 160 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามด้วยจุดแข็งของเรา มั่นใจว่า 6ty Degrees มีโอกาสขึ้นมาเป็นน้ำแร่ระดับโลกได้ จากแผนการดำเนินงานที่วางไว้ในปีนี้นอกจากจะจับมือกับไปรษณีย์ไทยแล้ว ยังมีแผนเพิ่มไลน์สินค้าใหม่ คือ จะมีสินค้าในรูปแบบขวดแก้วออกมาเพื่อตอบโจทย์ตลาดโฮเรก้า ส่วนแผนการส่งออกต่างประเทศ กำลังพูดคุยกับทางสิงคโปร์และมาเลยเซีย จากปัจจุบันมีจำหน่ายเพิ่มเติมในฮ่องกงแล้ว เชื่อว่าปีนี้บริษัทจะมีรายได้รวมเติบโตเป็นเท่าตัวจากปีก่อน
อย่างไรก็ตามหลังจากเข้าตลาดมา 3 ปี พบว่าตลาดน้ำแร่มีการแข่งขันดุเดือด โดยที่ผ่านมาบริษัทมียอดขายปีละประมาณ 200 ล้านบาท ตั้งเป้าอีก 5 ปี จะมีรายได้ทะลุ 1,000 ล้านบาท หรือมีส่วนแบ่งตลาดราว 10.8% จากทิศทางการเติบโตของตลาดน้ำแร่ ในปี 2567 มีมูลค่ารวม 5,500 ล้านบาท คาดว่าในปี 2571 จะพุ่งทะยานสู่ 9,289 ล้านบาท หรือเติบโตเฉลี่ย 14% ต่อเนื่องทุกปี
โดยในส่วนของผลิตภัณฑ์ 6ty Degrees เป็นน้ำแร่ธรรมชาติจากแหล่งน้ำพุร้อนใต้ดินในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีแร่ธาตุจากธรรมชาติกว่า 16 ชนิด และมีค่า pH 8.5 ซึ่งเป็นน้ำแร่ด่างตามธรรมชาติ ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลในการรักษาความบริสุทธิ์และคุณค่าของแร่ธาตุ สะท้อนศักยภาพของสินค้าไทยในกลุ่ม Wellness Product ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และเหมาะสมสำหรับการกระจายสู่ครัวเรือนไทยในวงกว้าง
นางสาวรีน่า กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ 6ty Degrees ถูกบรรจุอยู่ในรูปแบบขวดน้ำพลาสติก เท่านั้น ซึ่งจากสถานการณ์การปรับขึ้นของราคาน้ำมัน ในส่วนของผลิตภัณฑ์ 6ty Degrees เบื้องต้นยังไม่มีผลกระทบ แต่ก็มีการสอบถามไปยังซัพพลายเออร์เกี่ยวกับต้นทุนด้านพลาสติก ได้คำตอบว่า เบื้องต้นยังไม่มีการปรับราคาขึ้นจนถึงสิ้นเดือนเม.ย. นี้ ซึ่งเราเองก็มีความพยายามที่จะตรึงราคานี้ไว้ให้นานที่สุดเช่นกัน.