“ศุภจี”สั่งเพิ่มบัญชีสินค้าและบริการควบคุม รับมือค่าครองชีพช่วงวิกฤต

“ศุภจี”จัดยาแรงรับมือค่าครองชีพช่วงวิกฤต เพิ่มบัญชีสินค้าและบริการควบคุม เผยกำลังเปิดประชาพิจารณ์ใน 15 วัน ก่อนชง กกร. ไฟเขียว พร้อมขอผู้ผลิตทำสินค้าราคาพิเศษ กระจายค้าส่งค้าปลีก เตรียมจัดธงฟ้า-ธงเขียว ลดภาระผู้บริโภคและเกษตรกร สั่งปูพรมตรวจสินค้าทั่วประเทศ ป้องกันเอาเปรียบ
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุก โดยใช้กลไกคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) พิจารณาทบทวนรายการสินค้าควบคุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน หรือประชาพิจารณ์ เพื่อพิจารณาเพิ่มสินค้าที่จำเป็นเข้าสู่บัญชีสินค้าควบคุมในช่วงวิกฤต จากปัจจุบันที่มีรายการอยู่ในบัญชีทั้งหมด 59 รายการ ซึ่งเบื้องต้นจะใช้เวลาในการทำประชาพิจารณ์ 15 วัน และหลังจากนั้นจะมีการเสนอเข้าที่ประชุม กกร. อนุมัติต่อไป
ทั้งนี้ ยังได้หารือกับผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ในการจัดทำสินค้าราคาพิเศษ กระจายไปยังผู้ค้าปลีกค้าส่งทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด และเตรียมจัดธงฟ้า จำหน่ายสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน และจัดธงเขียว ลดราคาปุ๋ยเคมีและปัจจัยการเกษตร เพื่อลดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนให้กับเกษตรกร
ขณะเดียวกัน ได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กจร.) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้า ราคาสินค้า และดูแลไม่ให้เกิดการกักตุน หรือเอารัดเอาเปรียบประชาชนอย่างใกล้ชิดด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ ว่า ล่าสุดกรมการค้าภายในได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกปูพรหมตรวจสอบราคาสินค้าและบริการเพื่อดูว่ามีการใช้โอกาสปรับขึ้นราคาในช่วงวิกฤตหรือไม่ เนื่องจากยังไม่มีการอนุญาตให้สินค้ารายการใดปรับขึ้นราคา และขอให้ประชาชน พบเห็นการปรับขึ้นราคา การโก่งราคา สามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วน 1569