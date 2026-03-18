Kaishan Compressor ผู้ผลิตเครื่องอัดอากาศชั้นนำของโลก เปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการ ชูแนวคิดวิศวกรรมแห่งอนาคต มุ่งยกระดับศักยภาพภาคอุตสาหกรรมไทย ส่งโซลูชันครบวงจร ตอบโจทย์ทั้งด้านประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และความยั่งยืน
กรุงเทพฯ, 18 มีนาคม 2569, – บริษัท ไคชานคอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Kaishan Compressor Thailand ผู้นำด้านเทคโนโลยีเครื่องอัดอากาศระดับโลกสัญชาติจีน ประกาศยกระดับการดำเนินธุรกิจครั้งสำคัญในประเทศไทย เปิดตัวศูนย์จำหน่ายและบริการโดยตรงจากบริษัทแม่อย่างเป็นทางการบนทำเลถนนสุวรรณภูมิ 3 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมการบริการให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ภายหลังจากปูทางรุกตลาดไทยผ่านตัวแทนจำหน่ายมาตั้งแต่ปี 2558 ส่งมอบเทคโนโลยีระบบอัดอากาศครบวงจร ภายใต้แนวคิดวิศวกรรมแห่งอนาคต ตอบโจทย์ทั้งด้านประสิทธิภาพ งบประมาณ และการประหยัดพลังงาน พร้อมรองรับความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ โดยมุ่งให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและตัวแทนจำหน่ายโดยตรง ครอบคลุมการให้คำปรึกษา การรับประกัน และงานซ่อมบำรุง ที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก
การเปิดศูนย์จำหน่ายของไคชานคอมเพรสเซอร์ในครั้งนี้ ตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะหนึ่งในฐานการผลิตและส่งออกที่สำคัญของโลก และสะท้อนโอกาสของโรงงานอุตสาหกรรมในไทยที่จะยกระดับศักยภาพในการผลิตให้สอดรับนโยบาย BCG Model ของภาครัฐที่ต้องการผลักดันภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศให้คงความสามารถในการแข่งขันตามเงื่อนไขกติกาการค้าโลก ซึ่งให้ความสำคัญต่อความยั่งยืน
นายอดิศร โมลีเศรษฐ์ ผู้บริหาร บริษัท ไคชานคอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมปั๊มลมอัดอากาศและมีประสบการณ์ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำระดับโลกมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี กล่าวว่า “ความท้าทายในปัจจุบัน ทั้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจโลกและการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงมาตรการการค้าโลกที่เข้มงวดด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำมาสู่ความจำเป็นของภาคอุตสาหกรรมไทยที่จะต้องก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตให้ตอบโจทย์ห่วงโซ่การผลิตโลก โดยการเข้าถึงเทคโนโลยีเครื่องอัดอากาศมาตรฐานสากล ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงาน และงบประมาณ ถือเป็นแต้มต่อของโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในด้านต้นทุนพลังงาน ซึ่งพบว่าในประเทศไทยมีสัดส่วนสูงถึง 24.7% ของต้นทุนการผลิตทั้งหมดในระบบโรงงานอุตสาหกรรม”
ภายใต้แนวคิดวิศวกรรมแห่งอนาคต ไคชานคอมเพรสเซอร์ มุ่งมั่นที่จะช่วยยกระดับวงการอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้ก้าวหน้าและครองบทบาทฐานการผลิตและการส่งออกที่สำคัญของโลกต่อไปอย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีเครื่องอัดอากาศที่ตอบโจทย์กระแสโลกและความต้องการเฉพาะของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพ อาทิ KROF และ OGWFD เครื่องอัดอากาศคุณภาพสูง ผลิตโดยไคชาน สหรัฐอเมริกา มาตรฐาน ISO 8573-1 Class 0 เหมาะสำหรับโรงงานผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่ต้องการควบคุมคุณภาพลมที่จะสัมผัสผลิตภัณฑ์ภายในโรงงานให้สะอาด มีค่าน้ำมันปนเปื้อนในอากาศเท่ากับ 0% หรือ ด้านพลังงาน อาทิ เทคโนโลยีปรับความเร็วรอบ (VSD) ที่มีเทคโนโลยี 2stages เพื่อช่วยประหยัดพลังงานในเครื่องปั๊ม (Air compressor) เครื่องเป่าลม (Blower) หรือเครื่องสูญญากาศ (Vacuum) ให้คำปรึกษาโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ในฐานะผู้ผลิตเทคโนโลยีเครื่องอัดอากาศที่มีปริมาณการผลิตสูงอันดับต้น ๆ ของโลก ไคชานคอมเพรสเซอร์ สามารถนำเสนอนวัตกรรมที่มีมาตรฐาน ISO, CE และ CAGI ของสหรัฐอเมริกา ในระดับงบประมาณที่สมเหตุสมผลยิ่งกว่า ซึ่งเอื้อต่อความสามารถในการคืนทุนของเจ้าของโรงงาน โดยเฉพาะในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
ไคชานคอมเพรสเซอร์ เดินหน้าผลักดันศักยภาพของโรงงานอุตสาหกรรมทุกระดับในภาคการผลิตทั่วโลกมากว่า 60 ปี ด้วยเทคโนโลยีเครื่องอัดอากาศมาตรฐานสากล พร้อมด้วยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ทีมช่างซ่อมบำรุงมากประสบการณ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่มุ่งให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายอย่างใกล้ชิด โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาอยู่ที่เมืองซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีสำนักงานและศูนย์บริการใน 32 ประเทศทั่วทุกทวีป และพนักงานมากกว่า 4,500 คน
บริษัท ไคชานคอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบแล้ววันนี้ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
