ไอคอนสยาม ตอกย้ำจุดยืนแลนด์มาร์กระดับโลกที่ขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน คว้ารางวัล Inclusive Tech & Equality Award จากเวที The 2nd BT Awards ยกระดับธุรกิจค้าปลีกด้วยแนวคิดการสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียม
ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ภายใต้กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ตอกย้ำความสำเร็จในฐานะโครงการต้นแบบที่สร้างคุณค่าให้สังคม ด้วยการคว้ารางวัล “Inclusive Tech & Equality Award” จากงาน The 2nd BT Awards: The Impact Makers เวทีรางวัลนวัตกรรมระดับประเทศที่มุ่งเน้นการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม สะท้อนบทบาทแลนด์มาร์กระดับโลกที่ขับเคลื่อนสังคมแห่งโอกาส ด้วยนวัตกรรมและแนวคิดธุรกิจที่มุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างเท่าเทียม ในฐานะ Global Experience Destination ที่ไม่เพียงเป็นจุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์ แต่ยังเป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่เปิดพื้นที่แห่งโอกาสให้ผู้คน ชุมชน และผู้ประกอบการได้เติบโตและสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างยั่งยืน
คุณสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ซึ่งเป็นผู้แทนรับมอบรางวัลนี้ กล่าวว่า นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 68 ปีก่อน สยามพิวรรธน์ ดำเนินธุรกิจด้วยปณิธานในการพัฒนาแลนด์มาร์กระดับโลกและสร้างโครงการต้นแบบที่เป็น Game Changer เพื่อยกระดับมาตรฐานใหม่ให้วงการรีเทล พร้อมเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสที่มุ่งสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน ยกระดับการพัฒนาเมือง สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้คน ชุมชนโดยรอบ และสังคมมาตลอด ควบคู่กับการยึดมั่นในหลัก Diversity, Equality & Inclusion โดยเชื่อว่าความแตกต่างคือพลัง และทุกคนควรได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นเพศ เชื้อชาติ อายุ ความสามารถทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม ซึ่งไอคอนสยามได้สานต่อปณิธานนี้ ด้วยแนวคิดเรื่องการร่วมกันรังสรรค์ (Co-creation) และการสร้างคุณค่าสมประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย (Shared Values) เพื่อนำมาซึ่งการเติบโตทางธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย มุ่งพัฒนาพื้นที่เมืองฝั่งธนบุรี รวมทั้งชุมชนโดยรอบโครงการ เปิดกว้างให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพื้นที่ ตลาด และศักยภาพของตนเองได้อย่างเท่าเทียม
“กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์และไอคอนสยาม รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ ขอขอบคุณคณะผู้จัดงาน The 2nd BT Awards ที่มอบรางวัล Inclusive Tech and Equality Award ให้กับไอคอนสยาม รางวัลนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของเราในการเป็นแพลตฟอร์มขับเคลื่อนความเท่าเทียมทางสังคมผ่านธุรกิจค้าปลีก โดยมุ่งมั่นสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อย ชุมชนท้องถิ่น และกลุ่มที่เข้าถึงตลาดได้ยาก ผ่านการสร้าง ecosystem ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบโครงการเข้าถึงตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์ม ‘สุขสยาม’ และ ‘ไอคอนคราฟต์’ ช่วยให้ SMEs ธุรกิจท้องถิ่นสามารถเติบโตได้อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน รวมไปถึงการออกแบบพื้นที่ของไอคอนสยามตามหลัก Universal Design เพื่อรองรับทุกกลุ่มคน เพราะเราเชื่อว่าความสำเร็จของธุรกิจที่แท้จริง ต้องเติบโตไปพร้อมกับสังคมและชุมชนรอบข้างอย่างยั่งยืน” คุณสุพจน์กล่าว
ทั้งนี้งาน The 2nd BT Awards: The Impact Makers จัดโดย BT Beartai ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด เพื่อเชิดชูองค์กรที่ไม่เพียงล้ำสมัยด้านเทคโนโลยี แต่ยังสร้างผลกระทบเชิงระบบที่วัดผลได้จริง และสามารถเปลี่ยนโครงสร้างอนาคตของประเทศอย่างยั่งยืน โดยรางวัล Inclusive Tech & Equality Award – The Most Influential Retailer for Social Equality มอบให้แก่องค์กรธุรกิจค้าปลีกที่มีบทบาทโดดเด่นในการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และแนวคิดทางธุรกิจมาส่งเสริมความเท่าเทียม ความหลากหลาย และโอกาสที่เป็นธรรมในสังคม สอดคล้องกับแนวคิดของไอคอนสยามที่มุ่งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ชุมชน และผู้คนหลากหลายกลุ่มสามารถเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและการเติบโตได้อย่างเท่าเทียมและยั่งยืนในทุกมิติ
การคว้ารางวัล ‘Inclusive Tech & Equality Award’ จากเวที The 2nd BT Awards: The Impact Makers ในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของไอคอนสยามและกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ในการผสานนวัตกรรมเข้ากับแนวคิดทางธุรกิจเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่เท่าเทียม ยังสะท้อนถึงพลังแห่งความร่วมมือจากทั้งพันธมิตร เครือข่าย ผู้ประกอบการ ชุมชน และทีมงานทุกคนที่ร่วมกันผลักดันวิสัยทัศน์เดียวกัน โดยไอคอนสยามในฐานะ Global Experience Destination ไม่เพียงตั้งเป้าหมายสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์ระดับโลก ยังพร้อมยืนหยัดในการเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงธุรกิจ เทคโนโลยี และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งโอกาส ความเท่าเทียม และการเติบโตที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป