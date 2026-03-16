คนไทยค้นหาคำ “ซากุระ” พุ่ง 57% วางแผน 1 ทริปเที่ยวคุ้มหลายจุดหมาย

การท่องเที่ยวฤดูใบไม้ผลิในเอเชียกำลังกลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยข้อมูลจากแพลตฟอร์มท่องเที่ยว Klook พบว่า ยอดการค้นหากิจกรรมท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับ “ซากุระ” เพิ่มขึ้นถึง 57% ในช่วงเดือนธันวาคม 2568 ถึงกุมภาพันธ์ 2569 สะท้อนความสนใจของนักท่องเที่ยวไทยที่เริ่มวางแผนทริปชมดอกไม้บานล่วงหน้าสำหรับฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึง โดยญี่ปุ่นยังครองแชมป์จุดหมายชมซากุระ ตามด้วยเกาหลีใต้และจีน พร้อมเทรนด์เที่ยว “หลายเมืองในทริปเดียว” กำลังมาแรง
ข้อมูลดังกล่าวมาจาก Sakura Readiness Index หรือดัชนีความพร้อมการท่องเที่ยวช่วงฤดูใบไม้ผลิของ Klook ซึ่งต่อยอดจากงานวิจัยประจำปี Travel Pulse เพื่อติดตามพฤติกรรมการวางแผนเดินทางของนักท่องเที่ยวแบบเรียลไทม์ในช่วงไฮซีซั่นของภูมิภาคเอเชีย ผลสำรวจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยพบว่า ญี่ปุ่นยังคงเป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิ (78%) ตามมาด้วย เกาหลีใต้ (52%) และจีนแผ่นดินใหญ่ (42%) โดยแรงดึงดูดสำคัญคือการเดินทางเพื่อสัมผัสความสวยงามของซากุระที่กำลังจะเบ่งบานในช่วงเวลาสั้น ๆ ของแต่ละปี แนวโน้มดังกล่าวสอดคล้องกับผลสำรวจ Travel Pulse 2569 ของ Klook ซึ่งระบุว่า “ประสบการณ์ตามฤดูกาล” เช่น การชมดอกไม้บาน หรือการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีความสวยงามในช่วงเวลาจำกัด ติดอันดับต้น ๆ ของกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวต้องการสัมผัสมากที่สุดในปีนี้
“เที่ยวทั้งทีต้องไปหลายเมือง” เทรนด์ใหม่ของนักเดินทางปี 2026
นอกเหนือจากการเดินทางเพื่อชมธรรมชาติในช่วงฤดูกาลแล้ว ข้อมูลจาก Sakura Readiness Index ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เน้นการค้นหาประสบการณ์ใหม่ ๆ มากขึ้น โดยนักท่องเที่ยวต้องการใช้เวลาในแต่ละทริปให้คุ้มค่าที่สุด หนึ่งในเทรนด์ที่โดดเด่นคือ การเดินทางแบบหลายจุดหมายปลายทาง (Multi-destination travel) แทนที่จะเลือกเพียงเมืองหลักหรือเมืองรองอย่างใดอย่างหนึ่ง นักท่องเที่ยวจำนวนมากเลือกผสมผสานทั้งสองเข้าด้วยกันในทริปเดียว
ข้อมูลผลสำรวจ Travel Pulse จาก Klook ระบุว่า เกือบ 4 ใน 5 ของนักท่องเที่ยวมีแผนเดินทางไปยังหลายเมืองในหนึ่งทริป สะท้อนการเปลี่ยนจากรูปแบบการท่องเที่ยวแบบจุดหมายเดียว ไปสู่การเดินทางที่เปิดโอกาสให้ค้นพบประสบการณ์ใหม่ ๆ ระหว่างทาง ในบริบทนี้ เมืองใหญ่จึงไม่ได้เป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายเพียงอย่างเดียว แต่กลายเป็นประตูสู่การสำรวจเมืองและภูมิภาคอื่น ๆ ที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว
สิ่งที่น่าสนใจจากข้อมูลภายในของ Klook ยังแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของจุดหมายปลายทางใหม่ ๆ ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ได้แก่ ญี่ปุ่น: ฟุกุโอกะ นาโกย่า และฮิโรชิม่า, เกาหลีใต้: คยองกีโด คังวอนโด และคยองจู, จีนแผ่นดินใหญ่: ชิงหย่วน อิ๋นชวน และลี่เจียง จุดหมายเหล่านี้สะท้อนถึงความสนใจของนักท่องเที่ยวที่ต้องการสำรวจพื้นที่ใหม่ ๆ นอกเหนือจากเมืองท่องเที่ยวหลัก
จองล่วงหน้าไม่นานเพราะต้องการความยืดหยุ่น
แม้ว่าฤดูใบไม้ผลิจะเป็นช่วงเวลายอดนิยมของการเดินทาง แต่ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนมากยังคงให้ความสำคัญกับ ความยืดหยุ่นในการวางแผนทริปและประสบการณ์ที่ราบรื่น โดยเมื่อถามถึงความกังวลในการเดินทางช่วงไฮซีซั่น นักท่องเที่ยวระบุว่า 47% กังวลเรื่องความแออัดในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม และอีก 41% กังวลว่าจะพลาดช่วงเวลาที่ดอกไม้บานเต็มที่ อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ได้กังวลกับปัจจัยอื่น ๆ เช่น สภาพอากาศที่คาดเดาไม่ได้ หรือราคาที่เพิ่มขึ้นในช่วงพีคซีซั่นมากนัก
พฤติกรรมที่น่าสนใจคือ 7 ใน 10 ของนักท่องเที่ยววางแผนจองกิจกรรม ทัวร์ หรือสถานที่ท่องเที่ยวภายในเวลาไม่เกิน 2 เดือนก่อนเดินทาง สะท้อนถึงเทรนด์การจองกิจกรรมเที่ยวในระยะเวลาสั้น เพราะต้องการความยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถปรับตามการพยากรณ์ช่วงดอกไม้บานและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้
Marcus Yong รองประธานฝ่ายการตลาดระดับโลกของ Klook กล่าวว่า “การท่องเที่ยวช่วงฤดูใบไม้ผลิในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงนักเดินทางที่มีเป้าหมายชัดเจนมากขึ้น พวกเขาต้องการทั้งความยืดหยุ่นในการวางแผน และประสบการณ์ที่มีความหมาย ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือการลิ้มลองอาหารประจำภูมิภาค โดยงานสำรวจ Sakura Readiness Index ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมเหล่านี้ได้ดีขึ้น และทำให้ Klook สามารถพัฒนาโซลูชันที่ช่วยให้นักท่องเที่ยววางแผนทริปได้สะดวกและมั่นใจมากยิ่งขึ้น”
จากอินไซต์สู่ประสบการณ์จริง: Klook ช่วยนักเดินทางเตรียมตัวท่องเที่ยวอย่างสบายใจในฤดูซากุระ
ในช่วงแคมเปญฤดูใบไม้ผลิ Klook ได้เปิดตัวโครงการ Chief Sakura Officer เพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนและรับมือกับการเดินทางในช่วงไฮซีซั่นได้ดียิ่งขึ้น โดยได้เปิดรับสมัครคณะ Chief Sakura Officer จำนวน 25 คนจาก 43 เมืองทั่วโลก เพื่อลงพื้นที่ในญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีนแผ่นดินใหญ่ ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม ถึง 10 เมษายน 2569 โดยคณะ Chief Sakura Officer จะร่วมแชร์ข้อมูลจากสถานที่จริงแบบ LIVE ทั้งคำแนะนำ คอนเทนต์ และประสบการณ์การเดินทางแบบ Real Time เพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถติดตามสถานการณ์ดอกไม้บานและวางแผนทริปได้แบบเรียลไทม์ โดยเนื้อหาจะถูกเผยแพร่ผ่านช่องทางอินสตาแกรม @klooktravel_th
ประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟกับ Everland และการรับประกัน Bloom Back Guarantee
นอกจากการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับฤดูกาลแล้ว Klook ยังร่วมมือกับพันธมิตรท้องถิ่นในการพัฒนาประสบการณ์ท่องเที่ยวสุดพิเศษสำหรับนักเดินทาง หนึ่งในไฮไลต์คือ โปรแกรมทัวร์เอ็กซ์คลูซีฟร่วมกับ Everland สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าชม Secret Garden เพื่อชมซากุระในบรรยากาศที่เป็นส่วนตัว ทั้งรอบกลางวันและกลางคืน พร้อมกิจกรรมพิเศษอย่างการชมการแสดงดอกไม้ไฟ ทัวร์ดังกล่าวยังมีไกด์นำทางที่จะพานักท่องเที่ยวไปยังจุดชมวิวที่มีผู้คนไม่พลุกพล่าน เพื่อมอบประสบการณ์การชมดอกไม้บานที่ใกล้ชิดและน่าประทับใจยิ่งขึ้น
ยิ่งไปกว่านั้น Klook ยังเปิดตัว Bloom Back Guarantee การรับประกันพิเศษสำหรับทัวร์ชมซากุระในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ โดยนักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อเป็นบริการเสริมบนแพลตฟอร์ม หากดอกซากุระยังไม่บานตามช่วงเวลาที่มีการพยากรณ์อย่างเป็นทางการ นักท่องเที่ยวจะได้รับ เงินคืน 30% เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการวางแผนทริปช่วงฤดูใบไม้ผลิ
โครงการดังกล่าวสะท้อนถึงความตั้งใจของ Klook ในการเปลี่ยน ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับฤดูกาลให้เป็นโซลูชันที่ใช้งานได้จริง เพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างยืดหยุ่น สะดวก และมั่นใจมากยิ่งขึ้น