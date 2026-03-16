ท็อปส์ผนึกEmart ยักษ์รีเทลเกาหลี เปิดร้าน No Brand สินค้าไลฟ์สไตล์

ผู้จัดการรายวัน 360 -ไม่ต้องบินไปโซล เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ผนึก Emart ยักษ์ค้าปลีกเกาหลีใต้ เขย่าตลาดรีเทลไทยดึงร้าน “No Brand” ไลฟ์สไตล์สโตร์บุกไทยครั้งแรก ตอบรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับ Smart Value เน้นคุณภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเป็นหลัก ควบคู่กับกระแส K-Trend ที่เตรียมเปิดสาขาแรกเซ็นทรัล บางนา 31 มี.ค. นี้
เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ธุรกิจกลุ่มฟู้ด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกภายใต้แบรนด์ ท็อปส์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ เดลี่, ท็อปส์ ออนไลน์, ท็อปส์ แคร์ และมัทซึคิโยะ เดินหน้าขยายพอร์ตธุรกิจฟู้ดค้าปลีก ผนึกความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Emart ค้าปลีกยักษ์ใหญ่จากเกาหลีใต้ เตรียมนำร้าน “No Brand” ชื่อดังของ Emart บุกตลาดไทยเป็นครั้งแรกเพื่อเสริมความหลากหลายของพอร์ตธุรกิจ และนำเสนอโมเดลค้าปลีก Value Retail ระดับสากลสู่ผู้บริโภคไทย ตอบรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับ Smart Value เน้นคุณภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเป็นหลัก ควบคู่กับกระแส K-Trend ที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย โดยมีกำหนดเปิดตัวสาขาแรก ณ เซ็นทรัล บางนา อย่างเป็นทางการในวันที่ 31 มีนาคม 2569
นายธนวัตร จิรจริยาเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Emart ในการเปิดตัว ‘No Brand’ อย่างเต็มรูปแบบในประเทศไทย ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งและความหลากหลายให้กับพอร์ตธุรกิจของเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล โดยผสานจุดแข็งของทั้งสองผู้นำค้าปลีกเข้าด้วยกัน ทั้งความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ในด้านเครือข่ายค้าปลีกและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อพฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทยที่หันมาให้ความสำคัญกับคุณภาพ มาตรฐาน และความคุ้มค่า (Smart Value) ซึ่งสะท้อนได้จากความสำเร็จของสินค้า Own Brand ของท็อปส์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงความนิยมในสินค้า No Brand ที่วางจำหน่ายในท็อปส์ ซึ่งมียอดขายเติบโตแบบก้าวกระโดดถึง 1.5 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2566 ในขณะที่ Emart มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโมเดลค้าปลีกที่เน้นถึงความคุ้มค่าในระดับสากล โดยเฉพาะ ‘No Brand’ เป็น Own Brand ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในประเทศเกาหลี และหลายตลาดต่างประเทศ
การร่วมมือครั้งนี้จึงถือเป็นความร่วมมือแบบ Co-Creation ของสองยักษ์ใหญ่ในวงการฟู้ดรีเทลของทั้งสองประเทศ เพื่อมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ตอบโจทย์กระแส K-Trend ไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมลูกค้าแบบ Smart Value โดยไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงเกาหลี นับเป็นอีกก้าวของการยกระดับพอร์ตโฟลิโอของเรา เพื่อมุ่งสู่การเป็น World-Class Grocery Destination ผ่านโมเดล Value-Driven Retail ที่ส่งมอบทั้งคุณภาพ ดีไซน์ และความคุ้มค่าให้กับผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืน พร้อมสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะหนึ่งในตลาดผู้บริโภคสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและดึงดูดแบรนด์ระดับโลกเข้ามาขยายธุรกิจ
“No Brand” เป็นสินค้า Own Brand ชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้ที่โดดเด่นด้วยแนวคิด “คุณภาพดีในราคาที่เข้าถึงได้” (Smart Value) โดยนำเสนอสินค้าจำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน (Daily Essentials) อย่างครบครัน ตั้งแต่อาหารแห้ง สินค้าอุปโภคบริโภค ของใช้ในบ้าน ไปจนถึงสินค้าไลฟ์สไตล์ ภายใต้ดีไซน์เรียบง่าย เน้นคุณภาพและฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันของผู้บริโภค จุดเด่นของแบรนด์คือการคัดสรรสินค้าอย่างพิถีพิถัน โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพ การใช้งานจริง และราคาที่คุ้มค่า ซึ่งโมเดลค้าปลีกดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างสูงในตลาดเกาหลีใต้ และได้รับการยอมรับในฐานะแบรนด์ค้าปลีกที่สะท้อนแนวคิด Smart Value Lifestyle ได้อย่างชัดเจน
โดยปัจจุบันร้าน ‘No Brand’ มีสาขามากกว่า 270 แห่งในประเทศเกาหลีใต้ พร้อมทั้งขยายตลาดสู่ต่างประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ และลาว นอกจากนี้สินค้า No Brand ยังมีการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ มากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ซึ่งสะท้อนศักยภาพของแบรนด์ในการตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ในหลายตลาดทั่วเอเชียและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก