ยุงค์ไฮน์ริช เปิดตัวแบรนด์ใหม่ ‘AntOn by Jungheinrich’ ในประเทศไทย มุ่งตอบโจทย์ธุรกิจที่เน้นความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท ยุงค์ไฮน์ริช ลิฟท์ ทรัค จำกัด หรือ ยุงค์ไฮน์ริช ประเทศไทย จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์รถยกภายใต้แบรนด์ใหม่ AntOn by Jungheinrich (แอนทอน บาย ยุงค์ไฮน์ริช) ที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้แนวคิดที่เน้นด้านความคุ้มค่าในการใช้งานได้อย่างสูงสุด และเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของตลาดการจัดการวัสดุ และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
งานเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีการเผยโฉม กลุ่มผลิตภัณฑ์รถยกที่เปี่ยมด้วยสมรรถนะ ครอบคลุมการใช้งานยกย้ายหลากหลายขนาดทั้ง 1.5, 2.0, 3.0 และ 3.5 ตัน ซึ่งรถยกเหล่านี้ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมมาโดยเฉพาะเพื่อเติมเต็มช่องว่างในกลุ่มรถยกอุตสาหกรรม โดยนำเสนอโซลูชันที่มีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย และคุ้มค่า โดยไม่ลดทอนคุณภาพของตัวรถหรือมาตรฐานการบริการลูกค้า
โซลูชันที่ใช่ ในเวลาที่เหมาะสม
การเปิดตัว AntOn เป็นการตอบสนองโดยตรงต่อสภาวะการแข่งขันที่เข้มขันทั้งตลาดอุตสาหกรรมในประเทศและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ผันผวน ความต้องการรถยกที่ “เน้นประสิทธิภาพด้านราคาและให้คุ้มค่า” ทั้งมีคุณสมบัติทนทาน และดูแลรักษาง่ายนั้นมีเพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน
“AntOn by Jungheinrich ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานรถยกที่แข็งแกร่ง ทนทาน และคุ้มค่า โดยยังคงได้รับการบริการ และอะไหล่แท้จากยุงค์ไฮน์ริช ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้ลูกค้ามีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น โดยไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพ หรือการบริการหลังการขาย” Mr. Bart Sprangers กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยุงค์ไฮน์ริช ลิฟท์ ทรัค จำกัด กล่าว
นวัตกรรมที่มาพร้อมความยั่งยืน
แนวคิดสำคัญของกลุ่มผลิตภัณฑ์ AntOn คือการพัฒนาเทคโนโลยี Li-ion (ลิเธียมไอออน) เพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานเดิมสู่พลังงานสะอาดทั่วโลก โดย AntOn มอบข้อดีดังนี้:
- การดำเนินงานที่ไร้ภาระการบำรุงรักษา: ช่วยลดเวลาที่รถยกต้องหยุดทำงานและลดต้นทุนด้านค่าแรง
- ผลประโยชน์ด้านความคุ้มค่าระยะยาว: ช่วยลดการใช้พลังงานและยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
- การใส่ใจผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม: รถยกปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (Zero emissions) และออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
มาตรฐานวิศวกรรมเยอรมัน สู่ความเป็นเลิศในระดับท้องถิ่น
แม้จะมุ่งเน้นที่ความคุ้มค่า แต่ AntOn ยังคงดีเอ็นเอของแบรนด์ที่ออกแบบโดยวิศวกรรมเยอรมัน ยุงค์ไฮน์ริช ประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะมอบการสนับสนุนระดับพรีเมียมเพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง เพราะในยุคเศรษฐกิจที่ “เวลาทุกนาทีล้วนเป็นสิ่งมีค่า” ยุงค์ไฮน์ริชสัญญาว่าจะมอบเครือข่ายบริการที่รวดเร็วเพื่อป้องกันการหยุดชะงักของธุรกิจให้กับลูกค้าของเรา ซึ่งนอกจากความหลากหลายของรถยกที่จำหน่ายแล้ว ยุงค์ไฮน์ริชยังมีบริการทางเลือกการลงทุนที่ยืดหยุ่น รวมถึง บริการเช่า (Rental) ที่สามารถปรับให้เหมาะสมกับงบประมาณเฉพาะของแต่ละธุรกิจในท้องถิ่นได้
ขยายเครือข่าย: เปิดรับพันธมิตรทางธุรกิจ
เพื่อบรรลุเป้าหมายส่วนแบ่งการตลาดที่ตั้งไว้ ยุงค์ไฮน์ริชกำลังเปิดรับตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ทั่วประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเรามองหาพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์เดียวกันในการทำงานเป็นทีมและมีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ และร่วมกันนำ AntOn เข้าสู่ทุกศูนย์กลางอุตสาหกรรมในภูมิภาค
วิสัยทัศน์สู่ปี 2030 (Strategy 2030+)
การเปิดตัว AntOn by Jungheinrich ถือเป็นก้าวสำคัญภายใต้กลยุทธ์ Strategy 2030+ ของบริษัท ในการทำให้โซลูชันการจัดการวัสดุคุณภาพสูงเข้าถึงกลุ่มธุรกิจที่กว้างขึ้น ยุงค์ไฮน์ริชตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ให้บริการโซลูชันแบบครบวงจร สำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างแท้จริง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AntOn by Jungheinrich ได้ที่: www.jungheinrich.co.th
สนใจร่วมเป็นตัวแทนจำหน่าย AntOn ติดต่อเราโดยตรงที่: JoinAntOn@jungheinrich.com.sg
เกี่ยวกับ ยุงค์ไฮน์ริช (About Jungheinrich)
ในฐานะหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการจัดการวัสดุ ยุงค์ไฮน์ริชได้มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมและยั่งยืนสำหรับอุปกรณ์ขนย้ายวัสดุและสินค้ามานานกว่า 70 ปี ในฐานะผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรม บริษัทจดทะเบียนที่บริหารงานแบบครอบครัวแห่งนี้มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการสร้างสรรค์ "คลังสินค้าแห่งอนาคต"
ในปีงบประมาณ 2567 ยุงค์ไฮน์ริชและพนักงานกว่า 21,000 คนทั่วโลก ร่วมกันสร้างรายได้รวมถึง 5.4 พันล้านยูโร โดยมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก ประกอบด้วยโรงงานผลิต 12 แห่ง รวมถึงบริษัทตัวแทนจำหน่ายและบริการใน 42 ประเทศ สำหรับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) บริษัทมีหน่วยงานขายตรง 7 แห่ง และครอบคลุมอีกกว่า 14 ประเทศผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ ภายใต้การสนับสนุนของทีมงานมืออาชีพทั้งในส่วนของการดูแลลูกค้าหลัก (Key Account) และผู้เชี่ยวชาญด้านบริการหลังการขาย