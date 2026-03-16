สยามพิวรรธน์ ผนึกกำลัง อินโดรามา เวนเจอร์ส ขับเคลื่อนพลังรีไซเคิล เนื่องในวัน Global Recycling Dayชวนทุกคน Co-create for a Better World เปลี่ยน “ขยะ” ให้เป็น “พลังแห่งการสร้างสรรค์”

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ จุดหมายปลายทางระดับโลก และผู้พัฒนาโครงการ NEXTOPIA ร่วมกับ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผู้นำระดับโลกด้าน เคมีภัณฑ์ และการรีไซเคิล PET จัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในวัน Global Recycling Day วันที่ 18 มีนาคมนี้ ภายใต้แนวคิด “Co-create for a Better World” ณ NEXTOPIA ชั้น 5 สยามพารากอน เชิญชวนทุกคน ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของการขับเคลื่อนสังคมสู่อนาคตที่ยั่งยืน ผ่านพลังของการรีไซเคิลนวัตกรรม และความคิด สร้างสรรค์
ในฐานะผู้พัฒนาแพลตฟอร์มแห่งประสบการณ์ระดับโลก สยามพิวรรธน์มุ่งสร้างพื้นที่แห่งการร่วม สร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ ชุมชน และผู้บริโภค ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความยั่งยืน โดย NEXTOPIA ถูกออกแบบให้เป็นคอมมูนิตี้แห่งแรงบันดาลใจและการลงมือทำ ที่เชื่อมโยงผู้คน ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีและโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น
ความร่วมมือกับอินโดรามา เวนเจอร์ส ในครั้งนี้ สะท้อนการผสานพลังของผู้นำอุตสาหกรรม ระดับโลกและแพลตฟอร์มแห่งการสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับการจัดการขยะพลาสติกสู่ระบบ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการติดตั้ง ถังบีบอัดขวด PET จำนวน 4 จุด ภายในพื้นที่ NEXTOPIA เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมขวด PET จากลูกค้าและพันธมิตร ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล อย่างครบวงจร ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2568 ถึงกุมภาพันธ์ 2569 หลังการเปิดพื้นที่ NEXTOPIA สามารถรวบรวมขวด PET ที่ผ่านการใช้แล้วได้รวม 123 กิโลกรัม ซึ่งจะถูกส่งต่อเข้าสู่ กระบวนการรีไซเคิล ที่โรงงานของอินโดรามา เวนเจอร์ส จังหวัดนครปฐม สะท้อนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการหมุนเวียนทรัพยากรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ภายในงาน Global Recycling Day ผู้เข้าร่วมจะได้ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่เชื่อมโยงแนวคิด ความยั่งยืนเข้ากับไลฟ์สไตล์ ผ่านกิจกรรม DIY ระบายสีกระเป๋าผ้ารีไซเคิลจากเส้นใย PET โดยความร่วมมือของ อินโดรามา เวนเจอร์ส และ oGGA idea เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ การคัดแยกขยะ อย่างถูกวิธี พร้อมออกแบบกระเป๋าผ้าในสไตล์ของตนเองและนำกลับบ้านเป็นของที่ระลึกสุดพิเศษ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วม กิจกรรมได้ง่าย ๆ เพียงนำ ขวดน้ำดื่ม PET ใช้แล้วจำนวน 3 ขวด มาแลกสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 18 มีนาคม 2569 ณ NEXTOPIA ชั้น 5 สยามพารากอน และพิเศษสำหรับ 5 ท่านแรกที่นำขวด PET ใช้แล้วครบ 20 ขวด รับ กระเป๋าผ้าพกพาแบบพับได้ฟรี 1 ใบ
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมรีไซเคิลที่สะท้อนการต่อยอดขวด PET สู่ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย อาทิ เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน และเครื่องแต่งกาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ของ การออกแบบที่ผสานความยั่งยืนเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างลงตัว โดยจนถึงปัจจุบัน อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้มีส่วนช่วยนำขวด PET ที่ผ่านการใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลไปแล้วมากกว่า 160,000 ล้านขวดทั่วโลก ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างคุณค่าใหม่ให้กับทรัพยากร
ผู้สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังการเปลี่ยนแปลงและค้นพบว่าการรีไซเคิลสามารถสร้างคุณค่าใหม่ให้กับโลกได้อย่างไร ในงาน Global Recycling Day วันที่ 18 มีนาคม 2569 ณ NEXTOPIA ชั้น 5 สยามพารากอน