สยาม ทาคาชิมายะ จัดแคมเปญรับซัมเมอร์ “DAISUKI SUMMER” ตกหลุมรักหน้าร้อนอีกครั้ง!! อัดโปรแรงช้อปสนุกทุกชั้น พร้อมรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท วันนี้ – 3 พฤษภาคม 2569

สยาม ทาคาชิมายะ ห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นขนานแท้ ณ ไอคอนสยาม ต้อนรับฤดูกาลแห่งความสดใส จัดแคมเปญโปรโมชั่นสุดพิเศษ “DAISUKI SUMMER” (ไดซุกิ ซัมเมอร์) ตกหลุมรักหน้าร้อนอีกครั้ง!! ชวนลูกค้ามาเติมสีสันรับซัมเมอร์ ปล่อยใจช้อปกับสินค้าคอลเลกชันใหม่และไอเทมสุดฮิต พร้อมรับสิทธิพิเศษที่ทำให้ยิ้มได้มากกว่าเดิมในทุกชั้น ทุกแผนก มอบฟรีของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม – 3 พฤษภาคม 2569 นี้
มร.อัตสึชิ โอะคูโมริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม ทาคาชิมายะ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “สำหรับซัมเมอร์นี้ ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ มุ่งเน้นการสร้างความสุขผ่านแคมเปญ DAISUKI SUMMER เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสบรรยากาศการช้อปปิ้งที่สนุกสนานและคุ้มค่า พร้อมทั้งร่วมมือกับ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด พันธมิตรทางธุรกิจและสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ นำโดยนาย ทะยะ ทองปาน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัตรเครดิตพันธมิตรธุรกิจ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด และ ONESIAM SuperApp เพื่อมอบสิทธิประโยชน์สูงสุดในทุกการใช้จ่าย ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายและดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการภายในห้างฯ อย่างคึกคักตลอดช่วงหน้าร้อนนี้”
ไฮไลต์โปรโมชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับสมาชิกสยาม ทาคาชิมายะ
•ช้อปครบรับฟรี! ไอเทมสุดคูลจากแบรนด์ดัง SNOW PEAK
oรับฟรี BACKPACKER'S CUP เมื่อช้อปครบทุก 5,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1-28 เมษายน 2569 เงื่อนไข:จำกัด 2 สิทธิ์ / ท่าน / วัน จำกัดรวม 340 สิทธิ์ตลอดรายการ แลกรับสิทธิ์ผ่าน LINE: Siam Takashimaya และรับสินค้าที่เคาน์เตอร์ Cashier ชั้น 1
•รับความคุ้มค่าต่อเนื่องกับโปรโมชั่น PAYDAY พิเศษเฉพาะช่วงวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2569 และ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2569 เท่านั้น
oรับ E-Coupon สูงสุด 12,000 บาท เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข (สามารถรวมใบเสร็จได้ทุกแผนก รวมถึง Food ชั้น G และชั้น 4)
oรับเพิ่ม! บัตรกำนัลสยาม ทาคาชิมายะ สูงสุด 3,800 บาท เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ และแลกคะแนนสะสมเพียง 1 คะแนน
•รับคะแนนเพิ่ม x2 สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสยาม ทาคาชิมายะ รับคะแนน สยาม ทาคาชิมายะ เพิ่มทุก 2 คะแนน ทุกการช้อป 25 บาท ที่ซุปเปอร์มาเก็ต และร้านอาหารที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2569
•สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก ONESIAM
oแลกรับ Starbucks E-Coupon มูลค่า 100 บาท เมื่อช้อปครบ 6,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ (จำกัด 3 สิทธิ์/สมาชิก/ตลอดรายการ และรวม 1,000 สิทธิ์ตลอดรายการ) ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 31 มีนาคม 2569
ร่วมตกหลุมรักหน้าร้อนและรับสีสันความสนุกได้ในแคมเปญ “DAISUKI SUMMER” ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม – 3 พฤษภาคม 2569 ที่ห้างสรรพสินค้า สยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-011-7500 หรือ Facebook: Siam Takashimaya