Solar PPM ผนึกกำลัง กฟผ. ขับเคลื่อนโครงการ “หนึ่งพลังงาน สร้างร้อยการเรียนรู้” ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสากล มอบแสงสว่างแห่งโอกาส ณ โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง)

บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด (Solar PPM) ผู้นำด้านนวัตกรรมทั้งผลิตและประกอบแผงโซลาร์เซลล์ ตอกย้ำพันธกิจการเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดเพื่อสังคม ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนวชิราลงกรณ ส่งมอบระบบติดตั้งโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงให้แก่โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้โครงการ “หนึ่งพลังงาน สร้างร้อยการเรียนรู้” (Sharing Energy, Sustainable Future) มุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลด้วยนวัตกรรมแผงโซลาร์เซลล์ฝีมือคนไทย ติดตั้งโซลาร์เซลล์และใช้แผงโซลาร์เซลล์ของโรงงานไทย 100%
โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ตั้งอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญแต่ประสบปัญหาความมั่นคงทางพลังงาน ไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน Solar PPM ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จึงได้นำองค์ความรู้ทางวิศวกรรมและการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ที่ได้รับมาตรฐาน เข้ามาบูรณาการร่วมกับ กฟผ. เพื่อวางระบบติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้ผลิตไฟฟ้าที่เสถียรและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อให้คณะครูและนักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนทันสมัยและอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างไร้ขีดจำกัด
Solar PPM เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยทีมงานมืออาชีพของประเทศไทย พร้อมทั้งยังเป็นโรงงานผลิตและประกอบแผงโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะ มีโรงงานตั้งอยู่ในประเทศไทย 100% ในการติดตั้งครั้งนี้เราจึงใช้แผงยี่ห้อ Solar PPM ขนาด 610w และเลือกใช้ Inverter / Battery ของยี่ห้อ Huawei สำหรับกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ให้ทางโรงเรียนได้ใช้อย่างเพียงพอ
พิธีส่งมอบในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน และยังได้รับเกียรติจาก นายอนุสรณ์ สง่าแสง นายอำเภอทองผาภูมิ นายสกล อักษรธนาวัฒน์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ และนายกฤษณ์ พรพิไลลักษณ์ ประธานบริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด (SPPM) ดร.นันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 นายกิตติศักดิ์ ใจเพียง ผู้จัดการแผนกบำรุงรักษาท่อและอุปกรณ์ ส่วนปฏิบัติการระบบท่อ เขต 8 ปตท. พร้อมด้วย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เขื่อนวชิราลงกรณ และทีมงาน บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด ร่วมพิธีส่งมอบระบบติดตั้งโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับ นายอภิพัฒน์ ลำไยขจี ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง 3 (หมู่บ้านเหมืองแร่อิต่อง) ท่ามกลางคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล
นอกจากนี้ นายกฤษณ์ พรพิไลลักษณ์ ประธานบริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด (SPPM) ยังได้ร่วมลงพื้นที่ถ่ายทอดวิธีการดูแลรักษาระบบโซลาร์เซลล์เบื้องต้นให้กับบุคลากรของโรงเรียน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบหลังการติดตั้งโซลาร์เซลล์จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและปลอดภัยในระยะยาว และทาง Solar PPM ยังได้ร่วมกับพันธมิตรอย่าง กฟผ. และ ปตท. มอบอุปกรณ์กีฬา เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของจำเป็น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเยาวชนในพื้นที่บ้านเหมืองแร่อีต่อง
Solar PPM ให้ความสำคัญกับการเติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างยั่งยืน โดยเราจะยังคงเดินหน้าสนับสนุนโครงการด้านพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิสูจน์ว่าพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจ แต่คือการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของประเทศไทย หากคุณกำลังมองหาแผงโซลาร์เซลล์คุณภาพสูงและผู้ให้บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่เข้าใจธุรกิจอย่างแท้จริง ติดต่อ Solar PPM เพื่อขอคำปรึกษาฟรี และเริ่มต้นวางแผนโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ออกแบบมาเพื่อความคุ้มค่าในระยะยาวของคุณได้ทันที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-628-6100 ต่อ 801 , อีเมล : epc1@solarppm.com , Line : @solarppm หรือ Website : https://solarppm.com/