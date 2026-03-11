ไอคอนสยาม ร่วมกับ THE STANDARD และ ซูเปอร์จิ๋ว เปิดตัว Alpha Skills Summit 2026: Growing Together พื้นที่เรียนรู้สำหรับพ่อแม่และ Gen Alpha 8-10 พ.ค. 69 ณ ไอคอนสยาม
10 มี.ค. 2569 กรุงเทพฯ – ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ THE STANDARD และบริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จำกัด จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวงาน Alpha Skills Summit 2026 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด ‘Growing Together’ ชวนพ่อแม่และครอบครัวมาติดอาวุธทางความคิด เสริมศักยภาพเด็กรุ่นใหม่ให้เติบโตอย่างพร้อมที่สุด และร่วมกันสร้างอนาคตประเทศไทยไปด้วยกัน โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2569 ณ ICONSIAM Hall ชั้น 7 และ ICON Art & Culture Space ชั้น 8 ไอคอนสยาม
นางสุมา วงษ์พันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานส่งเสริมการตลาด บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า ไอคอนสยามมุ่งพัฒนาพื้นที่ให้เป็น “Global Experiential Destination” ที่มอบประสบการณ์การใช้ชีวิตอย่างครบถ้วนสำหรับคนทุกเจเนอเรชัน โดยเฉพาะกลุ่ม Family & Kids ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคม การร่วมมือกับ THE STANDARD และซูเปอร์จิ๋ว ในการจัดงาน Alpha Skills Summit 2026 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนความตั้งใจในการสนับสนุนให้ครอบครัวไทยมีพื้นที่เรียนรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับโลกอนาคต โดยในปีนี้ยังได้ขยายรูปแบบงานให้เป็น Integrated Experience มากขึ้น ไม่เพียงเป็นเวทีเสวนาหรือกิจกรรมการเรียนรู้เท่านั้น แต่ยังพัฒนาให้เป็นพื้นที่ Community สำหรับครอบครัว ที่สามารถมาใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณค่า พร้อมทั้งนำเทรนด์การเรียนรู้ใหม่ ๆ เช่น AI-Parenting มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมภายในงาน
จัดเต็ม 5 โซนการเรียนรู้ เสริมทักษะเพื่อพ่อแม่ยุคใหม่
นายวิวัฒน์ วงศ์ภัทรฐิติ กรรมการบริหาร บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จำกัด เปิดเผยว่า งาน Alpha Skills Summit ในปีนี้ได้รับการออกแบบเนื้อหาให้ลึกและครอบคลุมมากขึ้น โดยต่อยอดจากโจทย์และความต้องการจริงของพ่อแม่และเด็กในปัจจุบัน เน้นทั้งองค์ความรู้ กิจกรรมลงมือทำจริง และพื้นที่เล่นที่ช่วยเสริมพัฒนาการ โดยภายในงานแบ่งออกเป็น 5 โซนหลัก ได้แก่
1. Main Stage เวทีรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกและการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่
2. Talent Stage เวทีโชว์ศักยภาพและความสามารถของเด็ก Gen Alpha
3. Workshop กิจกรรมลงมือทำจริง ทั้งด้าน Parenting Skills และ Alpha Skills
4. Exhibition โซนสินค้า บริการ และโรงเรียนด้านการศึกษาแบบครบวงจร
5. Play Space พื้นที่เล่นขนาดใหญ่ สนุก ปลอดภัย และส่งเสริมพัฒนาการ
สปีกเกอร์เจาะลึกทักษะสำคัญ เพื่อเข้าใจ Gen Alpha
ด้าน นายนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบรรณาธิการบริหาร บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด กล่าวถึงเนื้อหาภายในงานปีนี้ว่า จะมุ่งเน้นทักษะสำคัญที่ช่วยให้พ่อแม่เข้าใจทั้งตัวเองและลูก ไม่ว่าจะเป็น Human Skills, Re-Parenting, Emotional Intelligence, Communication, Resilience และ Discovering Hidden Talents โดยมีสปีกเกอร์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขามาร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ และประสบการณ์จริง เพื่อชวนพ่อแม่เปิดมุมมองใหม่ของการเลี้ยงลูก และเข้าใจการเติบโตของเด็ก Gen Alpha ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
Alpha Skills Club เปิดประสบการณ์ก่อนวันจริง
อีกหนึ่งไฮไลต์ของงานแถลงข่าวคือกิจกรรม Alpha Skills Club ที่เปิดพื้นที่ให้พ่อแม่และเด็กได้สัมผัสบรรยากาศของงานก่อนวันจริง โดยมีทั้งเวทีสนทนาในหัวข้อ “Growing Together พ่อแม่สุข เมื่อลูกทุกข์เป็น” พร้อม Play Space กิจกรรม 4 ฐาน ชวนเด็ก ๆ เล่นสนุก คิด และลงมือทำจริง เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างพ่อแม่และลูก
ร่วมเติบโตไปด้วยกันกับ Alpha Skills Summit 2026: Growing Together พื้นที่การเรียนรู้สำหรับพ่อแม่และเด็กยุคใหม่ ที่จะเปิดมุมมองใหม่ของการเลี้ยงลูกและการพัฒนาศักยภาพของเด็ก Gen Alpha ผ่านเวทีเสวนา กิจกรรมสร้างสรรค์ และพื้นที่เล่นที่ออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้อย่างแท้จริง พบกันวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2569 ณ ICONSIAM Hall ชั้น 7 และ ICON Art & Culture Space ชั้น 8 ไอคอนสยาม
ติดตามรายละเอียดและซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้ที่
https://www.zipeventapp.com/e/Alphaskillssummit2026?ref=pr